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Mikel Arteta a exhorté Arsenal à rester « prudent » au sujet de la sensation adolescente Max Dowman malgré son doublé, qui égale un record, lors de la victoire contre Ipswich
Doublé historique à Portman Road
Arsenal a décroché une victoire 4-2 contre Ipswich Town en Carabao Cup, largement inspiré par une prestation individuelle époustouflante du jeune Dowman, 16 ans. Pour sa première apparition de la saison avec le champion en titre de Premier League, le prodige adolescent n’a pas tardé à se montrer décisif. Il a ouvert le score dès la 7e minute, éliminant Cedric Kipre avant de conclure d’une frappe dans le petit filet.
Le joueur formé au club a doublé la mise au début de la seconde période, concluant ainsi une sortie remarquable. L’influence offensive de Dowman ne s’est pas limitée à ses buts : son pressing incessant a conduit au but de Noni Madueke, et il a aussi joué un rôle clé sur l’enroulé de Mikel Merino pour le quatrième but d’Arsenal.
En trouvant le chemin des filets à deux reprises, Dowman a inscrit son nom dans l’histoire du football anglais, puisqu’il est devenu seulement le deuxième joueur de 16 ans à inscrire un doublé pour un club de Premier League, égalant la référence établie par Wayne Rooney avec Everton en 2002.
- AFP
Arteta salue un caractère « incroyable »
Après la victoire, Arteta n’a pas caché son admiration pour le jeune talent, reconnaissant que l’enthousiasme autour de l’adolescent est totalement justifié. Il a salué le tempérament du jeune joueur, tout comme celui de l’autre espoir Marli Salmon.
« C’est un plaisir de l’avoir, Marli aussi, a déclaré Arteta. Max, oui, c’est inévitable de parler de lui quand il marque et qu’il crée les situations qu’il a créées ce soir. Il peut produire ce genre d’actions avec une grande facilité, je dirais. C’est sa plus grande qualité et défensivement, son implication, sa capacité aussi à enchaîner les efforts, ce qui n’est pas facile, il n’a que 16 ans et il peut créer des moments, mais aussi tenir sur l’ensemble du match. »
L’entraîneur d’Arsenal a souligné la résistance physique et mentale nécessaire pour s’épanouir dans son système à un si jeune âge. « Avec les exigences que nous leur imposons, être capable de faire cela est extrêmement difficile et il s’en sort de mieux en mieux, a-t-il ajouté. C’est un joueur incroyable en raison du caractère qu’il a et de son amour pour jouer sur la plus grande scène. »
Sous les projecteurs de la Premier League
Malgré une performance qui a fait les gros titres, Arteta reste parfaitement conscient des dangers qu’il y a à mettre trop de pression sur un jeune joueur. Dowman avait déjà été averti par son entraîneur que ses minutes avec l’équipe première devaient être méritées. L’adolescent a répondu de manière éclatante, mais son coach insiste sur le fait qu’une gestion prudente est essentielle.
« Ce n’est pas facile [de contenir l’emballement], je comprends, mais ce que nous devons faire, c’est prendre soin de lui. Il a 16 ans. On ne voit pas ça dans ce championnat, a expliqué Arteta. Dans d’autres championnats en Europe, c’est un contexte totalement différent, mais dans ce championnat, avec les exigences qu’il [présente], les joueurs et tout ce qu’on vous impose, nous devons vraiment nous assurer qu’à chaque fois que nous le lançons, il soit dans le bon contexte avec la bonne préparation. »
L’Espagnol a souligné à quel point il est rare de voir un joueur gérer l’intensité du plus haut niveau aussi tôt. « La probabilité est probablement extrêmement faible parce qu’on ne voit pas de joueurs ayant la capacité de simplement gérer l’impact physique du jeu… mais lui le fait, et il le fait vraiment très bien à chaque fois qu’il en a l’occasion. »
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Gestion prudente pour l’adolescent
L’ascension fulgurante de Dowman crée un délicat numéro d’équilibriste pour le staff d’Arsenal. Si sa prestation pleine de dynamisme à Portman Road prouve qu’il peut peser sur des matches seniors, le club a l’intention de l’intégrer progressivement plutôt que de précipiter son développement.
« Il a 16 ans et nous devons être vraiment prudents, a conclu Arteta. Nous ne voulons pas le freiner, nous ne voulons pas lui mettre un coup d’arrêt, nous devons le développer et nous savons parfaitement de quoi il a besoin. Il aura des opportunités. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles il doit encore grandir, mais à 16 ans, faire déjà ce qu’il fait, c’est tout simplement incroyable. »
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