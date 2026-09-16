Arsenal a décroché une victoire 4-2 contre Ipswich Town en Carabao Cup, largement inspiré par une prestation individuelle époustouflante du jeune Dowman, 16 ans. Pour sa première apparition de la saison avec le champion en titre de Premier League, le prodige adolescent n’a pas tardé à se montrer décisif. Il a ouvert le score dès la 7e minute, éliminant Cedric Kipre avant de conclure d’une frappe dans le petit filet.

Le joueur formé au club a doublé la mise au début de la seconde période, concluant ainsi une sortie remarquable. L’influence offensive de Dowman ne s’est pas limitée à ses buts : son pressing incessant a conduit au but de Noni Madueke, et il a aussi joué un rôle clé sur l’enroulé de Mikel Merino pour le quatrième but d’Arsenal.

En trouvant le chemin des filets à deux reprises, Dowman a inscrit son nom dans l’histoire du football anglais, puisqu’il est devenu seulement le deuxième joueur de 16 ans à inscrire un doublé pour un club de Premier League, égalant la référence établie par Wayne Rooney avec Everton en 2002.



