Mikel Arteta a averti qu’un échec en Premier League aurait des « conséquences à long terme » pour Arsenal, alors que Manchester City accentue la pression avant le choc au sommet

La situation soudainement précaire d'Arsenal fait craindre un nouvel effondrement des hommes d'Arteta. Après avoir terminé deuxièmes de la Premier League lors des trois dernières saisons, de plus en plus de voix s'élèvent pour prédire qu'ils enchaîneront une quatrième place consécutive. Un tel revirement entraînerait sans aucun doute des appels à la démission d'Arteta, malgré les progrès réalisés sous la houlette de l'entraîneur espagnol.

Dans sa chronique, Carragher rappelle que les attentes ont changé : seul un titre majeur viendrait valider la progression tactique d’Arteta.

Dans sa chronique au Telegraph, l’ancien défenseur a résumé l’enjeu : « Pour Mikel Arteta, l’échec sera plus coûteux que jamais ; la légitimité de sa méthode repose désormais sur sa capacité à remporter la Premier League ou une coupe européenne d’ici deux mois. Un titre effacera toutes les critiques. Sinon, la phase de reconstruction s’effectuera dans un climat de rancœur et de reproches. »

Il a ajouté : « Les supporters d’Arsenal n’aimeront pas l’entendre, mais terminer deuxième ces trois dernières années a été un succès. Terminer deuxième en 2026 sera sans aucun doute un échec. C’est censé être l’heure d’Arsenal, mais le dernier effort pour remporter un trophée majeur est toujours le plus difficile. Le football regorge d’exemples d’équipes qui ont échoué de peu et qui ont présenté la saison suivante sous un jour positif. Le plus souvent, cette étape suivante est un pas en arrière. »