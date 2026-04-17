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Mikel Arteta a averti qu’un échec en Premier League aurait des « conséquences à long terme » pour Arsenal, alors que Manchester City accentue la pression avant le choc au sommet
Enjeu de taille à l’Etihad
Arsenal se rendra dimanche à l’Etihad Stadium pour un match décisif qui pourrait sceller le sort de la Premier League. L’équipe d’Arteta, en tête avec 70 points, voit toutefois sa dynamique entravée par une série de blessures et trois défaites de rang en championnat. Une victoire leur permettrait d’augmenter leur avance à neuf points, tandis qu’une défaite redonnerait l’avantage à l’équipe de Pep Guardiola, connue pour sa capacité à gérer la pression en fin de saison.
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L'héritage d'Arteta est en jeu
La situation soudainement précaire d'Arsenal fait craindre un nouvel effondrement des hommes d'Arteta. Après avoir terminé deuxièmes de la Premier League lors des trois dernières saisons, de plus en plus de voix s'élèvent pour prédire qu'ils enchaîneront une quatrième place consécutive. Un tel revirement entraînerait sans aucun doute des appels à la démission d'Arteta, malgré les progrès réalisés sous la houlette de l'entraîneur espagnol.
Dans sa chronique, Carragher rappelle que les attentes ont changé : seul un titre majeur viendrait valider la progression tactique d’Arteta.
Dans sa chronique au Telegraph, l’ancien défenseur a résumé l’enjeu : « Pour Mikel Arteta, l’échec sera plus coûteux que jamais ; la légitimité de sa méthode repose désormais sur sa capacité à remporter la Premier League ou une coupe européenne d’ici deux mois. Un titre effacera toutes les critiques. Sinon, la phase de reconstruction s’effectuera dans un climat de rancœur et de reproches. »
Il a ajouté : « Les supporters d’Arsenal n’aimeront pas l’entendre, mais terminer deuxième ces trois dernières années a été un succès. Terminer deuxième en 2026 sera sans aucun doute un échec. C’est censé être l’heure d’Arsenal, mais le dernier effort pour remporter un trophée majeur est toujours le plus difficile. Le football regorge d’exemples d’équipes qui ont échoué de peu et qui ont présenté la saison suivante sous un jour positif. Le plus souvent, cette étape suivante est un pas en arrière. »
Risque de dommages à long terme
L’ancien international anglais estime qu’un nouveau exercice sans titre majeur risquerait d’éroder la confiance entre l’entraîneur et les supporters d’Arsenal. Il rappelle qu’un manque d’exploitation de l’avantage actuel placerait le staff technique en position délicate pour les prochains recrutements et les choix tactiques.
Réfléchissant aux conséquences potentielles à long terme à l'Emirates, Carragher a ajouté : « Psychologiquement, il serait plus difficile de se remettre cet été et le risque de conséquences à long terme serait plus grand si la confiance envers l'entraîneur commençait à s'évaporer. Que l'Arsenal réussisse ou non son pari cette saison, Arteta sera soumis à la pression la plus intense de son mandat pour repenser sa stratégie tactique cet été.
En cas de succès, il pourra mener ce travail de manière réfléchie et avec une autorité totale. Mais s’il doit de nouveau panser les blessures de son groupe, les ajustements tactiques et les choix d’effectif risquent d’être dictés par la pression populaire et effectués depuis une position de faiblesse. »
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Une fin de saison qui s'annonce difficile pour les Gunners
Arsenal aborde un calendrier dense et exigeant, privé de plusieurs joueurs clés, dont Bukayo Saka et Martin Ødegaard, toujours à l’infirmerie. Après la rencontre à l’Etihad, les Gunners s’apprêteront à voyager pour une demi-finale de Ligue des champions piège, face à l’Atlético Madrid, dans l’antre du Metropolitano. Pour Arteta, c’est l’ultime test de la profondeur de son effectif et de la force mentale de ses joueurs, alors qu’ils tentent d’éviter une quatrième défaite consécutive en championnat et de sauver une saison qui pourrait s’effondrer dans les dernières semaines.