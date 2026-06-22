Malgré les approches londoniennes, l’article indique que Milan ne compte pas céder facilement son gardien numéro un. Le nouvel entraîneur Ruben Amorim voit en Maignan un pilier de son projet sportif à San Siro. Le technicien portugais souhaite bâtir son effectif autour d’un groupe de leaders expérimentés, profil auquel correspond parfaitement le gardien français.

Le technicien portugais veut absolument conserver le Français, estimant que son leadership, sa personnalité et ses qualités entre les perches sont quasi irremplaçables sur le marché actuel. Arrivé du LOSC, Maignan s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs gardiens du continent.