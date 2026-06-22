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Mike Maignan se montrerait réceptif à l’idée de rejoindre la Premier League, alors que Chelsea multiplierait les contacts avec l’entourage du gardien de but de l’AC Milan
Chelsea intensifie sa quête pour recruter Maignan.
Les Blues cherchent depuis longtemps à recruter un nouveau gardien, et Maignan s’est imposé comme une cible prioritaire pour renforcer leur défense. Selon MilanNews24, le club londonien est en contact étroit avec l’agent du gardien, Jonathan Kebe, afin de définir les marges financières et les conditions nécessaires à l’ouverture de négociations officielles. Aucune offre concrète n’a encore été déposée, mais l’intérêt de Stamford Bridge serait en train de « s’intensifier ».
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L’importance tactique de Ruben Amorim
Malgré les approches londoniennes, l’article indique que Milan ne compte pas céder facilement son gardien numéro un. Le nouvel entraîneur Ruben Amorim voit en Maignan un pilier de son projet sportif à San Siro. Le technicien portugais souhaite bâtir son effectif autour d’un groupe de leaders expérimentés, profil auquel correspond parfaitement le gardien français.
Le technicien portugais veut absolument conserver le Français, estimant que son leadership, sa personnalité et ses qualités entre les perches sont quasi irremplaçables sur le marché actuel. Arrivé du LOSC, Maignan s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs gardiens du continent.
La Premier League exerce un fort pouvoir d'attraction sur le joueur français.
Au cœur de cette saga de transfert, le facteur décisif pourrait bien être le joueur lui-même. Selon MilanNews 24, l’international français envisage sérieusement un nouveau défi à l’étranger. La Premier League exerce une forte attraction, et Maignan voit dans un départ vers l’élite anglaise une étape particulièrement séduisante de sa carrière.
Après trois saisons passées en Italie, le défi d’un nouveau cadre pourrait l’emporter dans sa réflexion. Chelsea, qui lui promet un rôle clé au sein d’un effectif en pleine transition, fait ainsi figure de destination idéale pour le gardien de 30 ans, prêt à endosser le statut de nouveau pilier défensif des Blues.
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Aucune décision définitive n’a encore été prise
Les négociations n’en sont qu’à leurs débuts, mais le dossier pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines : Maignan est pour l’instant focalisé sur la Coupe du monde 2026 avec les Bleus. Chelsea surveille donc la situation de près, conscient que les Rossoneri réclameront une indemnité lourde pour un gardien de son calibre. Parallèlement, la direction milanaise reste attentive, cherchant à concilier les exigences tactiques d’Amorim et le possible souhait du joueur de relever un nouveau défi.