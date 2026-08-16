Amorim s’est empressé de couper court aux critiques grandissantes concernant l’absence des stars Maignan et Rabiot pendant les dernières étapes de la pré-saison. Le duo était notamment absent lorsque le Milan s’est offert une impressionnante victoire contre Manchester United, ce qui a suscité des questions sur leur état de préparation en vue de l’ouverture prochaine du championnat. Cependant, Amorim s’est montré ferme sur sa position, insistant sur le fait que le choix de retarder leur retour relevait d’une nécessité tactique et non d’une demande des joueurs.

S’exprimant après que son équipe a surclassé son ancien club en Pologne, l’entraîneur milanais s’est montré transparent sur la situation. Amorim a déclaré : « Rabiot et Maignan ont eu plus de jours de repos parce qu’ils ont plus joué. C’était important pour moi. Tout le monde se plaint du nombre de matches et du fait que les joueurs ne peuvent pas supporter cette charge, et je leur ai accordé ces jours supplémentaires parce que je savais déjà qu’ils ne pourraient pas jouer le match d’aujourd’hui. Je leur ai donc donné trois jours de plus. Rien ne changera. Et je dois dire que c’était ma décision, pas celle des joueurs. » Amorim l’a affirmé avec fermeté.