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Mike Maignan et Adrien Rabiot font leur retour à l’entraînement de l’AC Milan, tandis que Ruben Amorim défend sa décision controversée d’accorder des congés supplémentaires aux stars
Amorim justifie les longues périodes de repos accordées à ses stars clés
Amorim s’est empressé de couper court aux critiques grandissantes concernant l’absence des stars Maignan et Rabiot pendant les dernières étapes de la pré-saison. Le duo était notamment absent lorsque le Milan s’est offert une impressionnante victoire contre Manchester United, ce qui a suscité des questions sur leur état de préparation en vue de l’ouverture prochaine du championnat. Cependant, Amorim s’est montré ferme sur sa position, insistant sur le fait que le choix de retarder leur retour relevait d’une nécessité tactique et non d’une demande des joueurs.
S’exprimant après que son équipe a surclassé son ancien club en Pologne, l’entraîneur milanais s’est montré transparent sur la situation. Amorim a déclaré : « Rabiot et Maignan ont eu plus de jours de repos parce qu’ils ont plus joué. C’était important pour moi. Tout le monde se plaint du nombre de matches et du fait que les joueurs ne peuvent pas supporter cette charge, et je leur ai accordé ces jours supplémentaires parce que je savais déjà qu’ils ne pourraient pas jouer le match d’aujourd’hui. Je leur ai donc donné trois jours de plus. Rien ne changera. Et je dois dire que c’était ma décision, pas celle des joueurs. » Amorim l’a affirmé avec fermeté.
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Deux joueurs se présentent à Milanello pour des tests physiques
À l’issue de la période d’absence qui leur avait été accordée, Maignan et Rabiot se sont tous deux présentés dimanche matin au centre d’entraînement du club. La première phase de leur retour comprend une série de tests généraux de condition physique et d’évaluations physiologiques afin de déterminer le travail individuel qu’ils ont effectué pendant leur temps de repos. Tandis que le reste de l’effectif bénéficie d’une période de récupération après son retour de Pologne, les internationaux français suivent un programme personnalisé afin de combler leur retard en termes de rythme de match. Cette intégration spécifique est cruciale, alors qu’Amorim prépare le premier rendez-vous compétitif de la saison face au Torino le week-end prochain.
Selon des informations en provenance de Milanello, les deux joueurs bénéficieront d’un jour de repos lundi avant de rejoindre le reste du groupe pour un entraînement avec contact mardi. Ce sera la première fois cet été qu’Amorim disposera de l’intégralité de son groupe professionnel sur le terrain, une étape que l’entraîneur juge essentielle pour la cohésion tactique.
Gérer la charge de travail lors d’une saison exigeante
En accordant ces trois jours supplémentaires, l’entraîneur estime qu’il préserve la santé de ses joueurs pour les mois de février et mars, et pas seulement pour le mois d’août. Il a insisté sur le fait que les joueurs étaient impatients de revenir, mais qu’il devait agir en dernier arbitre pour s’assurer qu’ils ne reprennent pas prématurément.
Précisant davantage la situation concernant ses stars, Amorim a ajouté : « Ils veulent s’entraîner. Demain, ils seront à Milanello pour préparer le premier match. Ils avaient un programme complet et l’ont suivi, parce que nous avons des preuves que c’est bien le cas. Je veux donc que ce soit très clair, parce que je pense que c’est important. Nous évaluerons Rabiot. Rabiot est un joueur vraiment important pour nous. Mais, comme nous l’avons montré aujourd’hui, nous devons être confiants. Nous devons laisser se reposer les joueurs qui ont besoin de repos, parce que la saison sera très exigeante. »
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Le choc contre le Torino approche alors que les préparatifs finaux commencent
Amorim a déjà confirmé que Maignan devrait débuter, en mettant en avant la nature particulière du poste de gardien et la disponibilité constante du Français. L'entraîneur tient à ce que la dynamique positive générée par la victoire 4-2 contre United se poursuive en championnat, quels que soient les joueurs jugés prêts à débuter dès la première minute.
Interrogé sur le statut précis de Maignan pour le week-end à venir, Amorim a expliqué : « C’est un poste différent. Il s’est entraîné tout le temps. Si vous regardez le nombre de matches qu’il a joués ces dernières saisons avec Milan, il joue chaque match. Il sera prêt pour le premier match parce que c’est un poste différent. »
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