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Miguel Gutierrez Bayer LeverkusenGetty Images
Stefano Silvestri
Traduit par

Miguel Gutierrez est un regret pour Naples : départ canon avec le Bayer Leverkusen, il est déjà le roi des passes décisives

Serie A
SSC Naples
M. Gutierrez
Bayer Leverkusen

Le latéral espagnol, transféré en Allemagne à titre définitif durant l’été, est tout de suite devenu l’un des protagonistes avec Leverkusen : le week-end dernier, un but et une passe décisive contre Leipzig.

De Naples à Leverkusen, de l’Italie à l’Allemagne, de la Serie A à la Bundesliga. Un changement d’air et de championnat qui fait énormément de bien à Miguel Gutierrez.

L’ancien joker de Napoli, transféré au Bayer Leverkusen contre 26 millions d’euros lors du mercato estival, a parfaitement lancé sa saison : du pied gauche, le sien. Celui avec lequel il vient de signer un but et une passe décisive avant la trêve internationale.

Pour un Napoli qui peine, on peut déjà parler de regret. Surtout parce qu’un joueur comme lui, décisif et capable d’aligner d’excellentes statistiques, aurait été particulièrement utile à l’effectif de Massimiliano Allegri.



  • ROI DES PASSES DÉCISIVES

    Gutierrez est déjà devenu le roi des passes décisives à Leverkusen : il en compte déjà trois récoltées par l'ancien joueur de Girona lors des cinq premières journées de Bundesliga.

    Personne, dans l'effectif de son compatriote Carlos Martinez Novell, n'a jusqu'ici autant fait marquer un coéquipier. Personne plus que Gutierrez n'a enfilé le costume de Robin, parfait acolyte d'un Batman de la surface de réparation.

    Pour jouer le rôle du super-héros, contre Leipzig, il y avait une autre vieille connaissance de la Serie A : Patrik Schick, l'ancien joueur de la Roma. Parfaite, la reprise victorieuse du Tchèque pour le 1-0 momentané, parfaitement servi justement par un centre millimétré de Gutierrez.


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  • Les chiffres de Naples sont dépassés

    Lors du même match, celui que Leverkusen a remporté 2-0 contre le club Red Bull le week-end dernier, Gutierrez a également trouvé le chemin des filets, inscrivant son premier but sous le maillot du Bayer Leverkusen.

    L’Espagnol l’a fait d’un gauche victorieux depuis l’entrée de la surface. Même si, sur la trajectoire, la déviation de Baku a été décisive pour prendre le gardien Vandevoordt à contre-pied.

    La statistique est curieuse : Gutierrez a déjà largement dépassé, après un mois ou un peu plus, les chiffres enregistrés la saison dernière à Napoli. Un exercice au cours duquel il avait inscrit un but, contre la Fiorentina en championnat, en s’arrêtant à une seule passe décisive.

  • Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

    Le regret de l’Italie

    Napoli a cédé Gutierrez au Leverkusen principalement pour une raison : la rentabilité économique. En ce sens que le club a encaissé 26 millions d’euros, alors qu’un an plus tôt il l’avait recruté à Girona contre 18 millions plus deux de bonus.

    Bien sûr, d’un point de vue strictement sportif, on peut contester la pertinence de l’opération. D’autant plus qu’après une première période d’adaptation, Gutierrez avait donné un aperçu de sa valeur lors de l’année avec Antonio Conte. Même en jouant hors de position, excentré à droite dans un milieu à quatre.

    Allegri dispose toujours de Mathias Olivera et de Leonardo Spinazzola comme latéraux et pourrait aussi les utiliser en cas de passage à une défense à trois. Mais le premier aura bientôt 29 ans et le second en a 33, contre 25 pour Gutierrez. Pour lui, toutefois, Naples appartient désormais au passé : le présent et l’avenir s’appellent Leverkusen.

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  • LE RÊVE DE L’ITALIE

    Gutierrez n’a jamais porté le maillot de l’Espagne. Pas celui de l’équipe nationale A, du moins : il s’est arrêté à l’équipe olympique, en jouant aussi dans les sélections de jeunes.

    L’ancien international italien n’a pas été convoqué par De la Fuente non plus pour cette série de matches de Ligue des nations. Mais l’espoir est la dernière chose à mourir. Et lui-même a avoué avoir un grand rêve après sa superbe prestation contre Leipzig.

    « Bien sûr, la sélection est mon objectif, mais c’est difficile parce qu’ils viennent juste de devenir champions du monde - a-t-il dit - Je dois continuer à travailler et attendre mon occasion ».

    En attendant, Gutierrez profite de son séjour à Leverkusen. Naples est derrière lui, la Serie A aussi. La Bundesliga semble lui aller comme un gant.

    « Je suis très, très heureux ici - a-t-il encore déclaré après le match contre Leipzig - Et puis c’est très facile de jouer avec autant de coéquipiers forts ».

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