Miguel Gutierrez est un regret pour Naples : départ canon avec le Bayer Leverkusen, il est déjà le roi des passes décisives

De Naples à Leverkusen, de l’Italie à l’Allemagne, de la Serie A à la Bundesliga. Un changement d’air et de championnat qui fait énormément de bien à Miguel Gutierrez.

L’ancien joker de Napoli, transféré au Bayer Leverkusen contre 26 millions d’euros lors du mercato estival, a parfaitement lancé sa saison : du pied gauche, le sien. Celui avec lequel il vient de signer un but et une passe décisive avant la trêve internationale.

Pour un Napoli qui peine, on peut déjà parler de regret. Surtout parce qu’un joueur comme lui, décisif et capable d’aligner d’excellentes statistiques, aurait été particulièrement utile à l’effectif de Massimiliano Allegri.







