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Mieux que Lewandowski ! Serhou Guirassy atteint un cap spécial lors de la victoire palpitante du Borussia Dortmund
L’attaquant atteint la barre des 100
Dortmund a lancé sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions par une victoire spectaculaire 3-2 contre Villarreal au Signal Iduna Park mardi soir. Les hôtes ont pris l'avantage sur un but contre son camp de Renato Veiga avant l'égalisation de Santiago Mourino, puis Guirassy a inscrit un doublé grâce à une reprise à bout portant et un penalty. La soirée mouvementée de l'attaquant s'est conclue par un but contre son camp accidentel en fin de match, lorsque l'arrêt de Gregor Kobel a dévié sur son visage avant d'entrer.
- kolbert-press
La star guinéenne dépasse Lewandowski
Ce doublé décisif a permis à Guirassy d’atteindre 64 buts en 100 apparitions officielles avec le BVB, tout en portant son total en Ligue des champions avec le club à 19 réalisations en 25 matches, dépassant ainsi les 17 buts de Lewandowski. S’exprimant au micro de Primeaprès le coup de sifflet final, l’attaquant de 30 ans a déclaré : « Je suis très, très heureux d’avoir disputé cent matches pour Dortmund, je ne m’en étais même pas rendu compte. Bien sûr, c’est quelque chose de très spécial de battre le record de Lewandowski, parce que c’est un grand attaquant. »
L’attaquant prolifique savoure la victoire
Ce cap historique confirme la remarquable régularité européenne de Guirassy depuis son arrivée en provenance de Stuttgart en 2024, le plaçant à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de Dortmund en Ligue des champions, derrière le seul Marco Reus avec 24 buts. Revenant sur cette rencontre effrénée et son but contre son camp accidentel en fin de match face à la formation de Liga, l'attaquant a ajouté : « C'était un match étrange ce soir, un match fou. Nous aurions pu faire mieux, mais nous sommes heureux de la victoire. »
- Getty Images Sport
Dortmund défend son début parfait
Dortmund se reconcentre désormais sur la Bundesliga ce week-end, avec la réception de Paderborn au Signal Iduna Park. Dortmund cherchera à préserver son début de saison parfait en championnat, avec 100 % de victoires et six points pris lors de ses deux premiers matches. La grande forme de Guirassy en attaque sera à nouveau déterminante alors que les locaux visent à conserver leur place en tête du classement.
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