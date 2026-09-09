Ce cap historique confirme la remarquable régularité européenne de Guirassy depuis son arrivée en provenance de Stuttgart en 2024, le plaçant à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de Dortmund en Ligue des champions, derrière le seul Marco Reus avec 24 buts. Revenant sur cette rencontre effrénée et son but contre son camp accidentel en fin de match face à la formation de Liga, l'attaquant a ajouté : « C'était un match étrange ce soir, un match fou. Nous aurions pu faire mieux, mais nous sommes heureux de la victoire. »