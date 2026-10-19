L’équipe de Jose Mourinho a livré l’une de ses meilleures prestations de la saison pour dominer Séville dans la capitale espagnole. Implacables, les joueurs locaux ont profité de cette rencontre pour engranger de la confiance avant le choc imminent face à Barcelone.

Arda Guler a ouvert le score pour le Real Madrid en profitant d’un travail précis de Diomande sur l’aile. Kylian Mbappe a ensuite pris les choses en main en inscrivant un doublé décisif qui a mis la victoire hors de portée des visiteurs.

Mais c’est l’adolescent ivoirien qui a signé l’action marquante du match. Après une percée en solitaire dévastatrice sur le côté, l’ailier est repiqué dans l’axe avant de décocher une frappe du droit dans les filets et de sceller une large victoire.



