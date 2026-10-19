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Mieux que Jude ! Le jeune talent du Real Madrid Yan Diomande pulvérise le record de Bellingham et entre dans l’histoire lors de la large victoire contre Séville
Le Real Madrid écrase Séville sans trembler
L’équipe de Jose Mourinho a livré l’une de ses meilleures prestations de la saison pour dominer Séville dans la capitale espagnole. Implacables, les joueurs locaux ont profité de cette rencontre pour engranger de la confiance avant le choc imminent face à Barcelone.
Arda Guler a ouvert le score pour le Real Madrid en profitant d’un travail précis de Diomande sur l’aile. Kylian Mbappe a ensuite pris les choses en main en inscrivant un doublé décisif qui a mis la victoire hors de portée des visiteurs.
Mais c’est l’adolescent ivoirien qui a signé l’action marquante du match. Après une percée en solitaire dévastatrice sur le côté, l’ailier est repiqué dans l’axe avant de décocher une frappe du droit dans les filets et de sceller une large victoire.
- AFP
Il inscrit son nom dans l’histoire
En délivrant une passe décisive à Guler avant de marquer lui-même, Diomande a inscrit son nom dans la riche histoire du géant espagnol. À seulement 19 ans et 338 jours, l’international ivoirien est désormais le plus jeune joueur du Real Madrid de ce siècle à avoir marqué et délivré une passe décisive lors d’un même match de Liga au cours de ce siècle.
Il dépasse ainsi le précédent record, détenu par Bellingham. Le milieu de terrain anglais l’avait établi à 20 ans et 51 jours, mais le jeune ailier a désormais bouleversé ces statistiques de façon spectaculaire. Cette performance marque un remarquable renversement de situation pour le joueur, après des débuts difficiles au Bernabéu.
Mourinho en exige davantage malgré un prix élevé
Malgré cette soirée historique, Mourinho s’est empressé de tempérer les attentes suscitées par sa recrue à prix d’or. Le technicien portugais a reconnu l’immense pression qui pèse sur les épaules de l’adolescent, mais a souligné que l’attaquant reste un talent brut, qui a encore beaucoup à apprendre.
« Il a une grande marge de progression ; il est jeune, il est naïf, il est encore en devenir, a expliqué Mourinho. Au lieu de jouer avec le numéro 25 sur le dos, il joue avec les 125 ou 130 millions qu’ils ont payés pour lui. »
L’entraîneur a désigné la prise de décision et le sang-froid dans le dernier tiers du terrain comme ses principaux axes de progression, tout en établissant un parallèle favorable avec une autre star du Real Madrid. « Je me souviens très bien de Vinicius [Junior] à son arrivée au Real Madrid, a ajouté Mourinho. Deux ou trois ans plus tard, Vinicius était devenu un joueur de classe mondiale. »
- Anadolu Agency
Le défi du Clasico à venir et les réajustements tactiques
Le Real Madrid doit désormais se tourner rapidement vers le très attendu Clasico de la semaine prochaine face à Barcelone. Pour Diomande, les prochains jours offrent une occasion en or de consolider sa place de titulaire pendant que Vinicius Junior purge le reste de sa suspension de quatre matches dans les compétitions nationales.
Lorsque le Brésilien pourra faire son retour, Mourinho sera confronté à un dilemme tactique. L’Ivoirien pourrait devoir s’adapter à un rôle sur le flanc droit pour faire de la place à son coéquipier. Il sera donc crucial pour lui de maintenir cette régularité à un niveau élevé face au plus grand rival du Real Madrid.
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