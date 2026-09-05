Dans un développement qui fera hausser des sourcils dans toute la Catalogne, Casado a exprimé sa stupéfaction totale face aux infrastructures mises à disposition du Deportivo La Corogne, fraîchement promu. Le milieu de terrain de 22 ans, qui a effectué l’intégralité de sa formation à la célèbre académie La Masia de Barcelone, mondialement reconnue, a laissé entendre que son nouveau club dépasse même les standards fixés par le Barça.

Lors d’une visite guidée du complexe d’entraînement aux côtés de son autre nouvelle recrue Jose Maria Gimenez et du directeur sportif Fernando Soriano, Casado s’est arrêté net en entrant dans le vestiaire de l’équipe première. Visiblement impressionné par les installations en Galice, le milieu a été surpris en train de dire : « C’est mieux que le Barça et tout le reste. » La remarque était si marquante que Soriano a été contraint de vérifier, en demandant au joueur : « Vraiment ? » La réponse de Casado a été sans équivoque : « Oui, sérieusement. »



