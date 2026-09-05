NurPhoto
Traduit par
« Mieux que Barcelone ! » : Marc Casado lance une pique choc à La Masia, le milieu de terrain stupéfait par les installations du Deportivo La Corogne après son départ estival
L’affirmation stupéfiante d’un ancien de La Masia sur les installations
Dans un développement qui fera hausser des sourcils dans toute la Catalogne, Casado a exprimé sa stupéfaction totale face aux infrastructures mises à disposition du Deportivo La Corogne, fraîchement promu. Le milieu de terrain de 22 ans, qui a effectué l’intégralité de sa formation à la célèbre académie La Masia de Barcelone, mondialement reconnue, a laissé entendre que son nouveau club dépasse même les standards fixés par le Barça.
Lors d’une visite guidée du complexe d’entraînement aux côtés de son autre nouvelle recrue Jose Maria Gimenez et du directeur sportif Fernando Soriano, Casado s’est arrêté net en entrant dans le vestiaire de l’équipe première. Visiblement impressionné par les installations en Galice, le milieu a été surpris en train de dire : « C’est mieux que le Barça et tout le reste. » La remarque était si marquante que Soriano a été contraint de vérifier, en demandant au joueur : « Vraiment ? » La réponse de Casado a été sans équivoque : « Oui, sérieusement. »
- Getty Images Sport
Les détails du transfert et la décision de Hansi Flick
Ce transfert met fin à un long été d’incertitude pour Casado, à qui l’on avait dit dès le début de la présaison qu’il n’entrait pas dans les plans immédiats de Flick. Malgré la préférence de l’entraîneur allemand pour d’autres options au poste de milieu défensif, Casado s’était d’abord montré réticent à quitter le Camp Nou.
Il ne s’agit pas d’un simple prêt de développement, puisque le Deportivo s’est assuré une part significative dans l’avenir du joueur. L’accord comprend une option d’achat de 30 millions d’euros, ce qui laisse entendre que le club galicien considère Casado comme une pièce maîtresse à long terme de son projet, plutôt que comme une solution temporaire.
Snobant l’intérêt international pour la Liga
L’arrivée de Casado à Riazor est considérée comme un joli coup pour le Deportivo, surtout au vu du niveau de concurrence pour s’attacher ses services. Tout au long du mercato estival, le milieu défensif a fait l’objet de plusieurs offres venues de l’étranger, dont des propositions lucratives de clubs d’Angleterre, de Turquie et d’Arabie saoudite. Même le cador de Bundesliga RB Leipzig s’est vu prêter un intérêt sérieux pour l’Espagnol avant que son arrivée au Depor ne soit finalement bouclée.
Au final, l’attrait de rester en Espagne et de rejoindre un projet ambitieux s’est révélé trop fort pour être refusé. Avant de partir vers sa nouvelle destination, Casado s’est exprimé devant les journalistes à l’aéroport d’El Prat afin de clarifier son état d’esprit concernant cette transition. Il a parlé avec enthousiasme de l’opportunité qui l’attendait, déclarant : « C’est un très bon projet. J’ai vraiment hâte de commencer. »
- Ricardo Larreina Amador
En vue du nouveau défi
Le Deportivo nourrit de grands espoirs pour sa nouvelle recrue, saluant sa polyvalence et sa qualité technique. Le communiqué officiel du club a souligné que, malgré son âge, il apporte une riche expérience du très haut niveau, déclarant : « Malgré son jeune âge, il arrive déjà avec une expérience notable dans le football d’élite et un palmarès impressionnant, comprenant deux titres de LaLiga, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Espagne.
« Avec sa signature, le Depor ajoute à son effectif un joueur très prometteur et polyvalent, mais déjà habitué au football au plus haut niveau et expérimenté dans les compétitions nationales comme internationales. »
La comparaison audacieuse de Casado entre les installations des deux clubs devrait ajouter un peu plus de piment à de futures retrouvailles entre les deux équipes, mais pour l’instant, son attention reste entièrement tournée vers ses débuts. Le club galicien a réalisé un début de saison solide, et l’ancien de La Masia pourrait faire sa première apparition dès samedi contre Villarreal.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles