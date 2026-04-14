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« Mieux qu’un but ! » : Marquinhos salue son dégagement « décisif », qui permet au PSG d’éliminer Liverpool de la Ligue des champions
Les champions en titre s'imposent à Anfield
Le défenseur central brésilien de 31 ans a offert une véritable leçon de défense lors du match retour des quarts de finale, mardi. Le Paris Saint-Germain a ainsi éliminé Liverpool de la Ligue des champions à Anfield pour la deuxième saison consécutive. Tenant du titre, le club parisien a confirmé son statut continental en s’imposant 2-0, reproduisant le score de l’aller pour valider son billet pour le dernier carré sur un score cumulé de 4-0. À la mi-temps, le match était encore vierge de tout but lorsque Marquinhos a réalisé un dégagement spectaculaire pour préserver son équipe, avant que Ousmane Dembélé ne scelle l’issue de la rencontre en inscrivant un doublé.
- AFP
L’instant crucial d’un défenseur
Le défenseur s’est dit « immensément fier » de son intervention décisive, comme il l’a confié à Canal+. Ce blocage crucial est intervenu alors que le score était encore de 0-0.
« Pour un défenseur, c’est mieux qu’un but ! J’adore ce genre de moments. Safonov repousse d’abord le ballon, un deuxième arrive, je me retourne et je vois [Virgil] van Dijk arriver. J’ai juste le réflexe de me jeter pour le détourner. Ce sont ces détails qui font basculer un match », a expliqué Marquinhos.
Des statistiques défensives impressionnantes
Au-delà de ce temps fort, le défenseur central chevronné a affiché des statistiques défensives de premier plan durant les 90 minutes. Marquinhos a réalisé huit interventions défensives décisives, dont quatre dégagements cruciaux et deux tirs bloqués, neutralisant ainsi complètement les menaces offensives adverses. De plus, le défenseur n’a jamais été dribblé de tout le match, démontrant ainsi son immense fiabilité en défense.
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Place désormais aux demi-finales
Grâce à cette victoire éclatante, le club s'est assuré une place en demi-finale. Le PSG attend désormais avec impatience le vainqueur du duel très attendu entre le Bayern et le Real Madrid. Le Bayern dispose actuellement d'un avantage après avoir remporté une victoire cruciale 2-1 lors du match aller au Santiago Bernabéu.