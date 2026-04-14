« Mieux qu’un but ! » : Marquinhos salue son dégagement « décisif », qui permet au PSG d’éliminer Liverpool de la Ligue des champions

Le défenseur s’est dit « immensément fier » de son intervention décisive, comme il l’a confié à Canal+. Ce blocage crucial est intervenu alors que le score était encore de 0-0.

« Pour un défenseur, c’est mieux qu’un but ! J’adore ce genre de moments. Safonov repousse d’abord le ballon, un deuxième arrive, je me retourne et je vois [Virgil] van Dijk arriver. J’ai juste le réflexe de me jeter pour le détourner. Ce sont ces détails qui font basculer un match », a expliqué Marquinhos.