Boro a obtenu la signature du gardien après un prêt impressionnant à Bristol City la saison dernière, où il a réalisé 134 arrêts et empêché 8,7 buts attendus cadrés.

Au sujet de son arrivée au Riverside Stadium, Vitek a déclaré sur le site officiel du club : « C'est un super sentiment d'être ici. C'est un nouveau défi pour moi, et je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'être un joueur de Boro. Le projet ici est très impressionnant, parce qu'on voit clairement l'ambition et où le club veut aller. Je suis ravi d'en faire désormais partie. »