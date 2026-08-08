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Middlesbrough recrute le gardien de Championship de Manchester United Radek Vitek pour un montant record de 14 millions de livres sterling
Boro boucle un transfert record
Middlesbrough a officiellement bouclé le transfert de Vitek en provenance de United pour un montant record en Championship de 14 M£ pour un gardien. L’accord comprend également une clause de revente de 35 % pour United, des droits d’alignement et une option de rachat. Vitek a opté pour un transfert définitif après avoir passé les deux dernières saisons et demie en prêt, à la recherche d’un temps de jeu régulier en équipe première.
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Vitek salue l’ambition du club
Boro a obtenu la signature du gardien après un prêt impressionnant à Bristol City la saison dernière, où il a réalisé 134 arrêts et empêché 8,7 buts attendus cadrés.
Au sujet de son arrivée au Riverside Stadium, Vitek a déclaré sur le site officiel du club : « C'est un super sentiment d'être ici. C'est un nouveau défi pour moi, et je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'être un joueur de Boro. Le projet ici est très impressionnant, parce qu'on voit clairement l'ambition et où le club veut aller. Je suis ravi d'en faire désormais partie. »
La reconstruction estivale se poursuit à un rythme soutenu
L’arrivée de Vitek renforce encore davantage l’effectif de Kim Hellberg, alors que celui-ci fait face aux exigences incessantes du Championship cette saison. Le gardien tchèque devient la septième recrue estivale de Boro lors de ce mercato d’été, après les arrivées de Jeremy Sarmiento, Myles Peart-Harris, Kyle Joseph, Will Lankshear, Sebastian Berhalter et Max Arfsten. Les dirigeants du club espèrent que cette vaste refonte de l’effectif propulsera l’équipe dans la course à la montée.
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La course à la montée s’annonce à l’horizon
Middlesbrough a lancé sa campagne nationale sur une note positive avec une victoire 1-0 contre Wrexham au premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise, grâce à l’unique but de Lankshear. L’arrivée de Vitek devrait immédiatement renforcer la qualité dans les cages alors que Boro se prépare à un calendrier exigeant en Championship. La tâche principale de Hellberg se concentre désormais sur l’intégration de ces nouvelles recrues afin de maintenir une forme régulière dans la course à la montée en Premier League.
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