Van de Ven s'est exprimé sans détour sur la transformation estivale du club, estimant que l'investissement record sur l'effectif traduit un changement de mentalité essentiel. Après une saison 2025-2026 chaotique, où les Spurs ont de nouveau terminé à la 17e place, le défenseur de 25 ans juge que la décision des dirigeants de soutenir le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi avec une enveloppe de 237 millions de livres était précisément ce dont le vestiaire avait besoin.

« C’est vraiment bien de voir que le club a opéré des changements », a déclaré le défenseur central à BBC Sport lors de la tournée de pré-saison du club en Australie. « On voit que le club a une nouvelle ambition. C’est quelque chose de vraiment important pour les joueurs qui sont ici depuis longtemps. La saison dernière a été stressante, inacceptable de notre part, alors laisser tout cela derrière nous et aborder la nouvelle saison avec un nouveau souffle compte beaucoup. »







