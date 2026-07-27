(C)Getty Images
Traduit par
Micky van de Ven se félicite de la « nouvelle ambition » affichée par Tottenham sur le marché des transferts, après une saison 2025-2026 « inacceptable », et salue la « passion » de Roberto De Zerbi
Un changement de cap s’impose
Van de Ven s'est exprimé sans détour sur la transformation estivale du club, estimant que l'investissement record sur l'effectif traduit un changement de mentalité essentiel. Après une saison 2025-2026 chaotique, où les Spurs ont de nouveau terminé à la 17e place, le défenseur de 25 ans juge que la décision des dirigeants de soutenir le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi avec une enveloppe de 237 millions de livres était précisément ce dont le vestiaire avait besoin.
« C’est vraiment bien de voir que le club a opéré des changements », a déclaré le défenseur central à BBC Sport lors de la tournée de pré-saison du club en Australie. « On voit que le club a une nouvelle ambition. C’est quelque chose de vraiment important pour les joueurs qui sont ici depuis longtemps. La saison dernière a été stressante, inacceptable de notre part, alors laisser tout cela derrière nous et aborder la nouvelle saison avec un nouveau souffle compte beaucoup. »
- (C)Getty Images
La révolution tactique de De Zerbi
Nommé fin mars, De Zerbi a immédiatement rompu avec le pragmatisme de ses prédécesseurs pour imposer une philosophie plus audacieuse, fondée sur la possession. Van de Ven se montre d’ailleurs très enthousiaste : selon lui, l’arrivée de l’Italien a redonné un second souffle à un effectif dont la confiance était ébranlée par la lutte contre la relégation.
« Ça va être différent par rapport à l’entraîneur que nous avions la saison dernière », a expliqué Van de Ven. « On va davantage garder le ballon, je pense, et se concentrer davantage sur le jeu. Je pense que ce sera aussi plus agréable à regarder pour les spectateurs, car nous pratiquerons un football offensif. On voit bien qu’il [De Zerbi] a insufflé beaucoup de passion à notre groupe, tant sur le plan mental que sur le terrain. C’est quelque chose dont nous avions besoin, car tout le monde était un peu démoralisé. Il apporte beaucoup d’énergie positive et, depuis la pré-saison, nous avons vraiment eu le temps d’intégrer son style de jeu à l’équipe. C’est vraiment agréable. »
Un mercato des transferts record
Les Spurs ont soutenu la vision de De Zerbi en déployant des moyens financiers sans précédent, battant leur record de transfert à deux reprises en l'espace de seulement 48 heures. L’arrivée de Mateus Fernandes en provenance de West Ham pour 85 millions de livres a rapidement été éclipsée par le transfert sensationnel de Sandro Tonali en provenance de Newcastle United pour 100 millions de livres. Ces recrues phares ont été complétées par l’acquisition, pour 52 millions de livres, du défenseur néerlandais Jan Paul van Hecke en provenance de Brighton, ainsi que par un trio de joueurs expérimentés arrivés libres : Andrew Robertson, Marcos Senesi et Martin Dubravka.
Van de Ven estime que la qualité des nouvelles recrues a déjà dynamisé l’ambiance lors de leur séjour à Sydney. « L’ambiance au sein de l’équipe est vraiment bonne, pour être honnête », a ajouté le défenseur. « J’ai vraiment apprécié de travailler avec lui [De Zerbi]. C’est ce que nous avons fait pendant cette pré-saison, et les nouveaux arrivants ont également été incroyables. Ils se sont bien intégrés au groupe. »
- Getty Images Sport
En perspective de la nouvelle campagne
Après avoir posé les bases durant la pré-saison et avec un effectif désormais remanié, De Zerbi doit maintenant convertir cet optimisme en points au compteur de la Premier League. L’entraîneur a déjà lancé un avertissement sans équivoque : tout joueur mécontent de la nouvelle orientation prise par le club devrait trouver un moyen de le quitter. Pour Van de Ven et le noyau dur de l’équipe, l’objectif est désormais entièrement axé sur la mise en œuvre d’une vision qui promet à la fois des résultats et du spectacle. Tottenham effectue actuellement une tournée de pré-saison en Océanie. Après avoir battu l’Auckland FC en Nouvelle-Zélande, le club doit affronter le Sydney FC mercredi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles