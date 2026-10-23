Michelangelo Rampulla, ancien gardien de la Juventus entre 1992 et 2002, évoque la situation actuelle de la Juventus au micro de Maracanà, une émission de Tmw Radio : « Il manque à cette Juve de la sérénité et un milieu de terrain qui fasse écran. Au début du championnat, le milieu faisait davantage écran et la défense en profitait. Désormais, avec les blessures et le reste, l’équipe s’expose aux contre-attaques adverses. »