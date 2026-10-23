Michelangelo Rampulla, ancien gardien de la Juventus entre 1992 et 2002, évoque la situation actuelle de la Juventus au micro de Maracanà, une émission de Tmw Radio : « Il manque à cette Juve de la sérénité et un milieu de terrain qui fasse écran. Au début du championnat, le milieu faisait davantage écran et la défense en profitait. Désormais, avec les blessures et le reste, l’équipe s’expose aux contre-attaques adverses. »
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Michelangelo Rampulla : « À la Juventus, on ne comprend pas ce que Spalletti veut faire. Les blessures ? Je pense que le problème vient de la préparation. »
Rampulla poursuit : « Spalletti ? On ne comprend pas ce qu’il veut faire. D’autres blessures pour Celik et Gonzalez ? Certaines saisons, il y a plus de blessures, d’autres moins. Cette année, il faut plus que jamais enfiler le casque et attendre que cette période passe. Je crois que le problème vient de la préparation, parce qu’on joue presque immédiatement après celle-ci. »
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