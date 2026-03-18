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Michail Antonio exprime sa « déception » et reproche à Graham Potter son départ de West Ham, mettant fin à un parcours de dix ans à la suite d'un terrible accident de voiture
Des blessures à répétition et un départ pour le Qatar
Dans une interview exclusive accordée à talkSPORT, Antonio a raconté en détail le parcours difficile qu’il a traversé ces deux dernières années. Après son terrible accident, le joueur de 35 ans a été libéré par le club londonien en juillet dernier. Bien qu'il ait tenté de retrouver sa forme physique en disputant deux matches en Premier League 2, l'échec de ses transferts à Leicester City et Charlton Athletic, en raison de blessures aux ischio-jambiers, a mis fin à ses espoirs de rester en Angleterre. L'attaquant a donc rejoint la Stars League en mars dernier, signant un contrat de courte durée avec Al-Sailiya afin de relancer sa carrière de joueur.
L'élimination de West Ham est une grande déception
L'attaquant chevronné n'a pas caché ses sentiments quant à la manière dont s'est achevé son long passage au London Stadium. Ayant été un buteur fiable pendant une décennie, il s'attendait à davantage de loyauté de la part de la direction après son terrible accident. Il a déclaré : « J'ai été très déçu. Pour être honnête, j’avais l’impression qu’après avoir passé 10 ans au club, avoir été l’un de leurs principaux joueurs pendant 10 ans, avoir joué jusqu’au jour de mon accident de voiture, avoir débuté la plupart des matchs jusqu’à ce jour-là, j’aurais pensé qu’ils m’auraient donné l’occasion de faire mes preuves par la suite et de me proposer un contrat. Mais au bout du compte, le football est un business, et ils ont estimé qu’ils étaient prêts à se séparer de moi. C’est comme ça, alors ils ont décidé de passer à autre chose, et moi aussi. »
Accuser Potter d'être responsable de la refonte des vestiaires
Lorsqu'il a évoqué les raisons de son départ, l'international jamaïcain a clairement pointé du doigt l'ancien entraîneur Graham Potter. Il estime que son départ s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à écarter les figures influentes du vestiaire. Il a déclaré : « J'ai eu l'impression que c'était surtout Graham Potter qui poussait à cela, j'ai l'impression qu'il essayait simplement de se débarrasser de l'ancienne garde... il s'est débarrassé de nombreux joueurs expérimentés comme moi, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez, des joueurs qui avaient davantage d'influence dans les vestiaires. La plupart des leaders du groupe ont été écartés... J'ai l'impression qu'il ne voulait pas que quiconque ayant une quelconque influence dans les vestiaires reste là, donc dès qu'il en avait l'occasion, il s'en débarrassait. »
Se laisser la porte ouverte pour un retour en Premier League
Malgré son âge et les séquelles physiques de ses récents traumatismes, il refuse d'écarter la possibilité d'un retour sensationnel dans l'élite du football anglais. Il affirme que sa vitesse, sa puissance et son instinct de buteur sont toujours intacts. Rappelant l'intérêt que lui avait porté Brentford par le passé, il estime qu'il possède toujours les qualités requises pour le football de haut niveau. Pour l'instant, son objectif principal est de prouver qu'il est en forme et de retrouver le plaisir de jouer, reconnaissant que sa carrière ne se soit pas terminée lors de cette nuit fatidique de 2024, tout en attendant de voir quelles opportunités le mercato estival pourrait lui offrir.
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