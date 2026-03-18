Michail Antonio exprime sa « déception » et reproche à Graham Potter son départ de West Ham, mettant fin à un parcours de dix ans à la suite d'un terrible accident de voiture

L'attaquant chevronné n'a pas caché ses sentiments quant à la manière dont s'est achevé son long passage au London Stadium. Ayant été un buteur fiable pendant une décennie, il s'attendait à davantage de loyauté de la part de la direction après son terrible accident. Il a déclaré : « J'ai été très déçu. Pour être honnête, j’avais l’impression qu’après avoir passé 10 ans au club, avoir été l’un de leurs principaux joueurs pendant 10 ans, avoir joué jusqu’au jour de mon accident de voiture, avoir débuté la plupart des matchs jusqu’à ce jour-là, j’aurais pensé qu’ils m’auraient donné l’occasion de faire mes preuves par la suite et de me proposer un contrat. Mais au bout du compte, le football est un business, et ils ont estimé qu’ils étaient prêts à se séparer de moi. C’est comme ça, alors ils ont décidé de passer à autre chose, et moi aussi. »