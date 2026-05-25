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Michail Antonio accuse Graham Potter d’avoir contribué à la relégation de West Ham en raison, selon lui, d’une « méconnaissance de la culture du club »
Potter n’a pas su s’imprégner de la « culture » des Hammers.
Dans une interview accordée au journal The i Paper après la relégation de West Ham, Antonio a été sans détour pour expliquer ce qui a mal tourné. L’attaquant, qui quittera le club en juin 2025 à la suite d’un accident de voiture qui a bouleversé sa vie, a directement pointé du doigt l’approche managériale de Potter comme étant le catalyseur du déclin vertigineux des Hammers, passés du statut de vainqueur de la Ligue Europa Conférence à celui d’équipe reléguée.
« J’ai l’impression que Graham Potter est arrivé et a voulu changer trop de choses », a expliqué Antonio. « En tant qu’entraîneur, il faut d’abord comprendre la culture du club. Or je pense qu’il ne l’a pas fait. Il est arrivé et s’est débarrassé de tous les joueurs d’expérience : moi-même, Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez, le capitaine du Mexique. »
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Mener l'équipe vers l'impasse
Antonio a vivement critiqué les plaintes publiques de Potter au sujet d’un manque de leadership dans le vestiaire, rappelant que l’entraîneur avait lui-même écarté les voix des joueurs expérimentés. L’international jamaïcain a suggéré que le groupe se trouvait déjà dans une « situation délicate » avant même le coup d’envoi de la saison 2025-2026, en raison de ces choix tactiques et de recrutement.
Limogé fin septembre 2025 après seulement six victoires en 25 matchs, Potter a été remplacé par Nuno Espirito Santo, sans que la situation des Hammers ne s’améliore.
Antonio a exprimé sa frustration : « Trois ou quatre semaines après s’être séparé de ces joueurs et alors que la saison démarrait, la première chose qu’il a dite, c’est : “Nous n’avons pas de leaders dans le vestiaire.” Comment prétendre qu’il n’y a pas de leaders si on a justement écarté tous les leaders ? J’ai l’impression que c’est Graham Potter qui a mis l’équipe dans une mauvaise passe.
Je me suis dit : “S’ils sont relégués, c’est la seule façon pour que le club et le propriétaire en souffrent.” Mais, une fois la frustration évacuée, je me sens mal pour les gars. Je veux désormais que le club réussisse, alors qu’avant je n’étais qu’en colère contre tout. »
Des relations tendues avec Karren Brady
L’attaquant est revenu sur son départ du club, expliquant que ses relations avec la vice-présidente Karren Brady s’étaient détériorées lors des négociations contractuelles qui ont suivi son grave accident de voiture. S’il a d’abord salué son soutien personnel, l’aspect commercial de leur relation est devenu « impitoyable » lorsqu’on lui a proposé un contrat d’une valeur de seulement 5 000 £ par semaine, sans aucune perspective de retour en équipe première.
Rappelant cet entretien, l’attaquant a confié : « Si vous me proposez un contrat sans perspective de jouer en équipe première, accordez-moi au moins un salaire supérieur à celui des moins de 21 ans. Elle m’a rétorqué : “Eux, ils ne se sont pas cassé la jambe dans un grave accident de voiture. On ignore comment cela va se terminer.” J’ai simplement répondu : “D’accord.” Merci beaucoup. »
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La vie au Qatar et la menace des tirs de roquettes
Recruté par le club qatari d’Al-Sailiya, Antonio traverse un début d’aventure pour le moins mouvementé. Son arrivée au Moyen-Orient a coïncidé avec une escalade du conflit régional, l’obligeant à vivre des moments terrifiants dès ses premiers jours dans le pays.
Décrivant la scène depuis son hôtel, Antonio a déclaré : « Le premier jour, les bombes tombaient de toutes parts, c’était effrayant. Je regardais par la fenêtre et je voyais les flammes des roquettes passer devant la fenêtre de ma chambre. L’hôtel tremblait. Mais à part ça, tout allait bien. »