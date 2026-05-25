Michail Antonio accuse Graham Potter d’avoir contribué à la relégation de West Ham en raison, selon lui, d’une « méconnaissance de la culture du club »

Antonio a vivement critiqué les plaintes publiques de Potter au sujet d’un manque de leadership dans le vestiaire, rappelant que l’entraîneur avait lui-même écarté les voix des joueurs expérimentés. L’international jamaïcain a suggéré que le groupe se trouvait déjà dans une « situation délicate » avant même le coup d’envoi de la saison 2025-2026, en raison de ces choix tactiques et de recrutement.

Limogé fin septembre 2025 après seulement six victoires en 25 matchs, Potter a été remplacé par Nuno Espirito Santo, sans que la situation des Hammers ne s’améliore.

Antonio a exprimé sa frustration : « Trois ou quatre semaines après s’être séparé de ces joueurs et alors que la saison démarrait, la première chose qu’il a dite, c’est : “Nous n’avons pas de leaders dans le vestiaire.” Comment prétendre qu’il n’y a pas de leaders si on a justement écarté tous les leaders ? J’ai l’impression que c’est Graham Potter qui a mis l’équipe dans une mauvaise passe.

Je me suis dit : “S’ils sont relégués, c’est la seule façon pour que le club et le propriétaire en souffrent.” Mais, une fois la frustration évacuée, je me sens mal pour les gars. Je veux désormais que le club réussisse, alors qu’avant je n’étais qu’en colère contre tout. »