À la suite d’un match nul 1-1 contre Fulham dimanche, l’ancien attaquant Michael Owen, au micro de Premier League Productions, a fait part de sérieuses inquiétudes concernant Marcus Rashford. De retour après des prêts à Aston Villa et à Barcelone, Rashford a débuté quatre des cinq matches de Manchester United en Premier League, mais n’a encore inscrit ni but ni passe décisive en plus de 400 minutes de jeu.

Owen a souligné sa déception face à l’attitude de l’attaquant. « Sur le côté gauche, Marcus Rashford a probablement été le plus discret de ces attaquants », a déclaré Owen. « Il a encore été discret aujourd’hui dans son langage corporel, avec ce visage renfrogné. On n’a tout simplement pas l’impression qu’il prend du plaisir à jouer au football, et cela a toujours été une source de frustration avec Marcus. »