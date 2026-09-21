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Michael Owen qualifie Marcus Rashford, au visage fermé, de maillon faible de Manchester United après le nul contre Fulham
Des difficultés pour son retour à Old Trafford
À la suite d’un match nul 1-1 contre Fulham dimanche, l’ancien attaquant Michael Owen, au micro de Premier League Productions, a fait part de sérieuses inquiétudes concernant Marcus Rashford. De retour après des prêts à Aston Villa et à Barcelone, Rashford a débuté quatre des cinq matches de Manchester United en Premier League, mais n’a encore inscrit ni but ni passe décisive en plus de 400 minutes de jeu.
Owen a souligné sa déception face à l’attitude de l’attaquant. « Sur le côté gauche, Marcus Rashford a probablement été le plus discret de ces attaquants », a déclaré Owen. « Il a encore été discret aujourd’hui dans son langage corporel, avec ce visage renfrogné. On n’a tout simplement pas l’impression qu’il prend du plaisir à jouer au football, et cela a toujours été une source de frustration avec Marcus. »
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Interrogations sur la mentalité de Rashford
Owen s’est interrogé sur ce qui pouvait affecter l’attaquant, notant qu’il possède des qualités incroyables mais manque de régularité. « Il donne l’impression de porter le poids du monde sur ses épaules et on se demande juste comment ? Pourquoi ? Il vit le rêve de tout le monde. Il y a forcément quelque chose en coulisses qui fait qu’il donne l’impression de ne pas prendre de plaisir dans son football en ce moment », a poursuivi Owen.
Il est également revenu sur son passage en Espagne, ajoutant : « Le dernier recours, c’était Barcelone. Je n’arrivais pas à croire à sa chance de rejoindre une équipe comme Barcelone. Il s’en sort plutôt raisonnablement là-bas, mais pas assez bien pour qu’ils le gardent, et ils finissent ensuite par dépenser des fortunes pour le remplacer en achetant Anthony Gordon. Donc, tout n’était pas parfait. Tout n’était pas rose malgré la manière dont certains ont voulu le présenter. »
Le maillon faible en attaque
Avec une concurrence de plus en plus forte pour les places de titulaire, Owen estime que Rashford est désormais le joueur le plus vulnérable de la ligne d’attaque de Manchester United. Owen a expliqué : « Puis il revient à Manchester United. Il a été correct, mais seulement correct. Et il doit sans doute faire un peu mieux dans ce trio offensif, car c’est son poste en attaque qui serait vulnérable. Il y a une certaine demande pour que Benjamin Sesko revienne dans l’équipe et soit titulaire, si sa blessure le permet bien sûr. Mais si cela se produit, Cunha va passer à gauche et Rashford serait alors le maillon faible de cette attaque à l’heure actuelle. »
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Quelle suite pour Rashford ?
Rashford doit désormais se concentrer sur sa récupération après avoir souffert d'un problème à la hanche qui l'a contraint à quitter le terrain en seconde période à Craven Cottage. Cette blessure signifie qu'il manquera les prochains matches de Ligue des nations de l'Angleterre contre l'Espagne, la Tchéquie et la Croatie au cours des trois prochaines semaines. Manchester United doit trouver un moyen de relancer sa forme lorsqu'il reviendra enfin à 100 %.
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