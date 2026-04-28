Michael Owen exhorte Manchester United à accorder à Rasmus Hojlund « une vraie chance » la saison prochaine

Après la victoire 2-1 de Manchester United face à Brentford, l’ancien attaquant des Red Devils a exprimé son souhait de voir Hojlund réintégrer l’équipe la saison prochaine. Prêté au Napoli, l’avant-centre danois avait connu une deuxième saison compliquée à Old Trafford, marquant seulement quatre buts en Premier League. Pour Owen, ce rendement mitigé est davantage imputable au manque de cohésion collective qu’aux qualités individuelles du joueur.

« Peu importe qui vous alignez en attaque, il est très difficile de juger quand l’équipe ne fonctionne pas », a déclaré Owen à Premier League Productions. « Les attaquants sont le maillon final de la chaîne ; si celle-ci est brisée, leur rôle devient presque vain. J’aimerais revoir Hojlund pour juger de son niveau actuel. Il a évolué dans un Manchester United disloqué, sans cohésion ni fluidité. Qui peut affirmer qu’il n’est pas doué ? Il brille actuellement en Italie. »