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Michael Owen exhorte Manchester United à accorder à Rasmus Hojlund « une vraie chance » la saison prochaine
Owen fustige le système « défaillant » de Manchester United
Après la victoire 2-1 de Manchester United face à Brentford, l’ancien attaquant des Red Devils a exprimé son souhait de voir Hojlund réintégrer l’équipe la saison prochaine. Prêté au Napoli, l’avant-centre danois avait connu une deuxième saison compliquée à Old Trafford, marquant seulement quatre buts en Premier League. Pour Owen, ce rendement mitigé est davantage imputable au manque de cohésion collective qu’aux qualités individuelles du joueur.
« Peu importe qui vous alignez en attaque, il est très difficile de juger quand l’équipe ne fonctionne pas », a déclaré Owen à Premier League Productions. « Les attaquants sont le maillon final de la chaîne ; si celle-ci est brisée, leur rôle devient presque vain. J’aimerais revoir Hojlund pour juger de son niveau actuel. Il a évolué dans un Manchester United disloqué, sans cohésion ni fluidité. Qui peut affirmer qu’il n’est pas doué ? Il brille actuellement en Italie. »
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L'influence de Carrick
Le paysage d’Old Trafford a considérablement changé depuis le départ de Hojlund, Carrick ayant redressé la barre et instauré un jeu plus fluide. Owen a souligné les progrès de Benjamin Sesko, recruté cet été : son but victorieux contre Brentford porte son total à six réalisations en douze apparitions depuis que l’entraîneur par intérim a pris les rênes en janvier. Selon lui, cette efficacité collective illustre ce que peut apporter une équipe bien huilée à un avant-centre. Owen estime que Hojlund bénéficierait lui aussi de la configuration tactique actuelle.
« Sesko… il était difficile de le juger, mais maintenant que la chaîne de jeu fonctionne dans tout le groupe, on découvre un joueur différent », a-t-il ajouté. « Je me demande combien de talents ont été gâchés au fil des années. On dit souvent que les recrutements étaient mauvais, ce qui est possible, mais certains joueurs n’ont peut-être pas eu leur chance parce qu’ils n’étaient pas bien servis. »
Giggs se joint à la voix de ceux qui réclament le retour de Hojlund.
Owen n’est pas le seul ancien joueur à préconiser de donner une seconde chance à l’international danois. La légende du club Ryan Giggs a également fait part de son avis, soulignant que Hojlund avait simplement manqué de chance en se retrouvant comme unique avant-centre senior lors de sa première saison. Selon lui, une concurrence entre Hojlund et Sesko pour une place de titulaire apporterait enfin la profondeur offensive qui a manqué à United ces dernières saisons. Les performances de l’attaquant en Italie ont d’ailleurs retenu l’attention : sous les ordres d’Antonio Conte, il a retrouvé un second souffle, inscrivant 10 buts en 29 matchs de championnat.
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L'obstacle du transfert à Naples
Malgré les appels de plus en plus pressants en faveur d’un rappel, Manchester United se heurte à un obstacle contractuel de taille. L’accord de prêt conclu avec Naples comporterait une clause d’achat obligatoire d’une valeur d’environ 38 millions de livres sterling si le club italien se qualifiait pour la Ligue des champions. Le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a déjà déclaré qu’il n’y avait « aucun doute » quant à la volonté du club de conserver définitivement l’attaquant.
Hojlund s’étant imposé comme un maillon essentiel du projet à long terme du club du Stadio Diego Armando Maradona, Manchester United pourrait se retrouver les mains liées. Seul un manquement aux conditions obligatoires du prêt pourrait permettre à Owen et Giggs de voir leur vœu exaucé et le joueur, recruté 72 millions de livres sterling, revenir au Theatre of Dreams pour un nouveau départ.