Au début du XXIe siècle, après l’éclatante irruption d’Owen sur la scène internationale en 1998, alors qu’il n’avait que 18 ans et faisait déjà preuve d’un talent précoce, l’Angleterre disposait d’une équipe regorgeant de talents de classe mondiale.

Sous la houlette de l’icône de Manchester United David Beckham, des joueurs tels que Gerrard, Rooney, Rio Ferdinand, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard, Gary Neville et Paul Scholes semblaient destinés à offrir aux Three Lions le premier grand titre depuis 1966.

Malgré ce effectif de rêve, l’entraîneur Sven-Göran Eriksson n’a pas réussi à transformer ce potentiel en résultats concrets, la sélection concédant des défaites déchirantes en Coupe du monde et en Championnat d’Europe. Ainsi, la disette de titres a désormais atteint la barre des 60 ans.