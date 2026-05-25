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Michael Owen estime que deux stars de la « génération d’or » pourraient encore élever le niveau de l’équipe d’Angleterre en 2026, et s’interroge : Harry Kane ou Declan Rice ont-ils l’étoffe nécessaire pour détrôner Wayne Rooney et Steven Gerrard ?
Beckham, Owen, Gerrard et Ferdinand ont été écartés de l’équipe nationale.
Au début du XXIe siècle, après l’éclatante irruption d’Owen sur la scène internationale en 1998, alors qu’il n’avait que 18 ans et faisait déjà preuve d’un talent précoce, l’Angleterre disposait d’une équipe regorgeant de talents de classe mondiale.
Sous la houlette de l’icône de Manchester United David Beckham, des joueurs tels que Gerrard, Rooney, Rio Ferdinand, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard, Gary Neville et Paul Scholes semblaient destinés à offrir aux Three Lions le premier grand titre depuis 1966.
Malgré ce effectif de rêve, l’entraîneur Sven-Göran Eriksson n’a pas réussi à transformer ce potentiel en résultats concrets, la sélection concédant des défaites déchirantes en Coupe du monde et en Championnat d’Europe. Ainsi, la disette de titres a désormais atteint la barre des 60 ans.
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Quels joueurs stars de la « génération dorée » pourraient encore renforcer l’équipe d’Angleterre d’ici 2026 ?
Alors que le projet de mettre fin à cette série noire va enfin voir le jour en Amérique du Nord, on se demande quelle star de l’« âge d’or » aurait le plus d’impact si on organisait un affrontement intergénérationnel.
Interrogé par GOAL, l’ancien attaquant anglais – aujourd’hui ambassadeur britannique du site de comparaison de casinos en ligne Casino.org – a répondu sans détour : « C’est une excellente question. Mon principal souci concerne notre défense, même si je pense que nous sommes plutôt bien armés offensivement. Mais quand on a un joueur du calibre de Steven Gerrard, il suffit de lui trouver une place.
Je pencherais pour Rio Ferdinand et Steven Gerrard. Wayne Rooney compte parmi les plus grands joueurs de l’histoire, mais nous sommes déjà bien pourvus à ce poste. Pour renforcer l’équipe, je choisirais donc un Rio et un Gerrard. »
Kane et Rice auraient-ils eu leur place dans les équipes d’Angleterre légendaires du passé ?
À l'inverse, un seul joueur de l'Angleterre actuelle intégrerait le onze de départ si l'on remontait au mandat 2002-2006 ? Owen analyse : « C'est complexe. Le football évolue. Il a beaucoup changé ces dernières années.
« Qui serait sélectionné ? Évidemment, Harry Kane, c’est une évidence. Préférez-vous Wayne Rooney ? Préférez-vous Harry Kane ? Il faut vraiment mettre Harry en avant. Declan Rice, je suppose qu’il faudrait lui trouver un poste, et cela pourrait en fait nous obliger à faire ce que nous aurions toujours dû faire, à savoir aligner trois joueurs au milieu de terrain. On pourrait avoir Declan Rice, Paul Scholes, Steven Gerrard, Frank Lampard – on pourrait en avoir trois parmi ces quatre-là.
Sur l’aile gauche, le poste était plus instable : Joe Cole y a été le plus constant, mais Nick Barmby, Stewart Downing, voire Paul Scholes y ont aussi tourné.
En revanche, aucun des défenseurs centraux actuels ne dépasserait nos références de l’époque. Peut-être Jordan Pickford, car nous n’avions pas de gardien attitré. Personne n’est meilleur qu’Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry ou Sol Campbell.
« Qui fait mieux que Steven Gerrard, Frank Lampard, Paul Scholes, Wayne Rooney ou David Beckham ? Probablement personne. On pourrait en citer trois ou quatre, mais c’est tout. »
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Sélection anglaise : Tuchel surprend avec ses choix pour la Coupe du monde 2026
Thomas Tuchel a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026, et plusieurs choix inattendus ont immédiatement fait réagir. Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Morgan Gibbs-White, Trent Alexander-Arnold et Adam Wharton ont ainsi été écartés.
Si le vivier anglais de joueurs d’élite semble moins profond qu’autrefois, cette nouvelle génération a néanmoins l’occasion de surpasser les exploits de la « génération dorée ». Gareth Southgate avait mené les Three Lions jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde et en finale de l’Euro avant de transmettre le flambeau à un stratège allemand, lui-même couronné de succès en championnat national et en Ligue des champions.