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Michael Owen a été qualifié d’« idiot » par le père de Mason Mount après avoir critiqué le milieu de terrain de Manchester United
Match nul à Wearside
L'équipe de Manchester United, dirigée par Michael Carrick, a manqué l'occasion de signer une quatrième victoire consécutive lors d'un après-midi frustrant face à Sunderland. Ce match marquait la première titularisation de Mount depuis janvier, après une nouvelle saison perturbée par les blessures qui ont considérablement réduit son temps de jeu à Old Trafford. Malgré les quatre-vingt-dix minutes disputées par le milieu de terrain, les Red Devils ont peiné à imposer leur domination habituelle au milieu de terrain, semblant en retrait sur le plan physique face à des Black Cats débordant d'énergie.
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Owen s’interroge sur le niveau du milieu de terrain
En analysant sa prestation, Owen a estimé que l’ancien joueur de Chelsea ne justifie pas encore l’important investissement du club. Il a déclaré : « Mason Mount s’applique, mais ses performances actuelles sont loin du niveau attendu par Manchester United au moment de son recrutement.
Il semble un peu lent en possession du ballon, un peu à la traîne dans les transitions, et il n’influence pas suffisamment le jeu au milieu de terrain. On voit clairement que United manque de joueurs comme Casemiro au milieu du terrain, car il n’y a pas vraiment de contrôle ni d’autorité à ce poste.
United a besoin de plus d’intensité et de personnalité de sa part, car des matchs comme celui-ci l’exigent. »
Une réponse provocante aux critiques
Tony Mount a pris la défense de son fils sur Instagram, rappelant qu’une longue convalescence expliquait en partie son manque de rythme. « Ne pas être titulaire depuis cinq mois doit logiquement jouer, Owen, tu es un imbécile », a-t-il asséné.
Malgré ces critiques, Mason Mount conserve une confiance sereine dans son apport à l’équipe. Il a confié à la BBC : « Je croirai toujours en moi. Je sais qui je suis et ce que je peux apporter. J’adore faire partie d’un grand club. C’est ma troisième saison et le temps a filé.
J’ai mûri et accumulé davantage d’expérience. La saison prochaine s’annonce chargée en rencontres. Aider ce club à retrouver le sommet, où il mérite d’être, serait vraiment spécial. J’ai déjà goûté à la victoire avec le club, en FA Cup ; c’était incroyable. Quant à remporter la Premier League… je n’ose imaginer l’intensité de cette joie. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers Forest.
Manchester United se prépare à recevoir Nottingham Forest le 17 mai, avec l’objectif de consolider sa troisième place en Premier League. Carrick exigera davantage d’efficacité de ses joueurs créatifs, jugés trop timides lors du dernier déplacement dans le nord-est.
Les Red Devils clôtureront ensuite leur saison nationale par un déplacement à Brighton le 24 mai, où Mount espère obtenir davantage de temps de jeu pour trouver son rythme avant un été décisif pour l’équilibre du milieu de terrain du club.