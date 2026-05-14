En analysant sa prestation, Owen a estimé que l’ancien joueur de Chelsea ne justifie pas encore l’important investissement du club. Il a déclaré : « Mason Mount s’applique, mais ses performances actuelles sont loin du niveau attendu par Manchester United au moment de son recrutement.

Il semble un peu lent en possession du ballon, un peu à la traîne dans les transitions, et il n’influence pas suffisamment le jeu au milieu de terrain. On voit clairement que United manque de joueurs comme Casemiro au milieu du terrain, car il n’y a pas vraiment de contrôle ni d’autorité à ce poste.

United a besoin de plus d’intensité et de personnalité de sa part, car des matchs comme celui-ci l’exigent. »