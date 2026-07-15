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Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid ! La star du Bayern Munich est prête à tout pour obtenir un transfert de prestige et retrouver son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé
Une saison exceptionnelle et l'intérêt massif du Real Madrid
Selon Foot Mercato, Olise souhaite quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid lors du mercato actuel. Le club espagnol manifeste un vif intérêt pour s’attacher ses services. Dans les colonnes de *Marca*, le journaliste Pablo Polo affirme que la Maison blanche est prête à tout pour le recruter immédiatement.
Après une saison exceptionnelle en championnat, Olise a brillé lors de la Coupe du monde aux côtés de Kylian Mbappé sous les couleurs de la France. Cependant, les Bleus se sont inclinés 2-0 face à l'Espagne en demi-finale et affronteront désormais le perdant du match entre l'Angleterre et l'Argentine lors de la rencontre pour la troisième place.
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La mission de repérage de Mourinho et la résistance du Bayern
L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a surveillé de près la situation, au point d’assister à la finale de la DFB-Pokal le 23 mai pour observer Olise en direct. Invité par Fabian Wohlgemuth, membre du conseil d’administration de Stuttgart, il a suivi depuis la loge VIP la rencontre entre le Bayern Munich et Stuttgart à Berlin.
Cependant, le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, a réaffirmé son intransigeance concernant l’avenir de l’ailier. Interrogé par Sky Sport Germany, il a lancé : « Mourinho peut scruter Olise autant qu’il le souhaite, il ne l’aura pas. » Malgré cette position publique ferme, le club bavarois se prépare en interne à un départ du joueur.
Les géants allemands réclament une somme record.
Pour recruter Olise, un chèque astronomique sera nécessaire. D’après les dernières indiscrétions, le Bayern réclamerait au moins 200 millions d’euros pour envisager un transfert dès cet été.
L’attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2029, est convaincu que le Real Madrid lui offre la meilleure opportunité de franchir un cap dans sa carrière. En prévision d’une offre colossale, la direction du Bayern Munich a déjà pris contact avec plusieurs remplaçants potentiels. Parmi ces candidats, l’attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola est très apprécié par le service de recrutement, le club allemand cherchant à préserver ses options offensives.
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Quelle sera la prochaine étape pour l'ailier ?
Des discussions cruciales concernant l’avenir d’Olise devraient s’engager dès la fin de la Coupe du monde. Le Real Madrid devra concrétiser son vif intérêt par une offre officielle, tandis que le Bayern Munich devra décider s’il souhaite négocier ou s’en tenir strictement à son prix de vente astronomique.
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