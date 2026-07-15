Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid ! La star du Bayern Munich est prête à tout pour obtenir un transfert de prestige et retrouver son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé

Selon Foot Mercato, Olise souhaite quitter le Bayern Munich pour rejoindre le Real Madrid lors du mercato actuel. Le club espagnol manifeste un vif intérêt pour s’attacher ses services. Dans les colonnes de *Marca*, le journaliste Pablo Polo affirme que la Maison blanche est prête à tout pour le recruter immédiatement.

Après une saison exceptionnelle en championnat, Olise a brillé lors de la Coupe du monde aux côtés de Kylian Mbappé sous les couleurs de la France. Cependant, les Bleus se sont inclinés 2-0 face à l'Espagne en demi-finale et affronteront désormais le perdant du match entre l'Angleterre et l'Argentine lors de la rencontre pour la troisième place.



