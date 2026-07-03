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Michael Olise vaut-il vraiment 223 millions d'euros ? L'ancien attaquant international français analyse les « chiffres farfelus » liés à l'intérêt du Real Madrid pour l'ailier du Bayern Munich
L'ascension d'Olise : de Reading au Bayern, puis à la Coupe du monde
À ce jour, la superstar brésilienne Neymar demeure le transfert le plus retentissant de l’histoire du football professionnel. En 2017, le meneur de jeu sud-américain a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain dans une opération qui a fait exploser les records du marché des transferts.
La barre pourrait bientôt être placée encore plus haut : Florentino Pérez poursuit sa politique des « Galacticos » au Santiago Bernabéu et n’hésite jamais à dépenser sans compter pour attirer les meilleurs joueurs de la planète.
Olise fait désormais partie de ce vivier d’élite : ce joueur de 24 ans au talent fulgurant a parcouru un long chemin en peu de temps. En 2021, il évoluait encore en Championship avec Reading, avant de rejoindre Crystal Palace, club de Premier League, lors de l’été suivant.
Depuis, il a enflammé l’élite du football anglais, a brillé aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, a rejoint Harry Kane et ses coéquipiers au Bayern – remportant ainsi deux titres de champion de Bundesliga – et a fait partie d’une redoutable équipe de France lors de la Coupe du monde 2026.
Ses statistiques de la saison 2025-2026 – 25 buts et 28 passes décisives – ont suffi à alerter les dirigeants madrilènes sur ce talent londonien.
Selon les dernières indiscrétions, le Real serait prêt à entrer dans l’histoire en formulant une offre pour le Londonien, afin de l’intégrer à une ligne d’attaque déjà composée de son compatriote Kylian Mbappé et de l’international brésilien Vinicius Junior.
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Olise vaut-il vraiment 223 millions d'euros si le Real Madrid se lance dans une offre de transfert ?
Olise mérite-t-il une telle considération, ou les frais de transfert de l'ère moderne ont-ils perdu toute logique ? Interrogé sur le sujet, l'ancien international français Saha – s'exprimant en partenariat avec Freebets.com, le site qui répertorie les meilleures plateformes de paris – a confié à GOAL : « Ce sont des chiffres absolument fous. Mais je pense vraiment qu’il mérite ce genre d’éloges et de débats, car ce que ce garçon a accompli en l’espace d’un ou deux ans est incroyable.
« Il faut se rappeler qu’il jouait à Crystal Palace et je ne pense pas que les gens aient vraiment saisi l’étendue de son talent. C’est aussi une belle histoire, car quelqu’un que l’on pourrait qualifier de nonchalant, de désinvolte, qui n’aime peut-être pas le football comme nous, a fait taire tous les sceptiques et a prouvé : “Écoutez, quand on reste fidèle à soi-même, on peut accomplir des choses extraordinaires”. Aujourd’hui, tout le monde se l’arrache. C’est magnifique. »
Olise comparé à Zidane alors que la France vise la gloire en Coupe du monde
Saha est revenu sur les exploits d’Olise lors de la Coupe du monde 2026, alors que la France consolide son statut de favorite pour remporter la gloire mondiale en Amérique du Nord : « Il n’a pas marqué, mais il a manqué de chance. Il n’a pas encore marqué, mais il aurait pu inscrire quatre ou cinq buts et délivrer sept passes décisives. Et aucun joueur n’a fait aussi bien.
« Je me souviens de Zidane, qui était au sommet de son art en 2006, démantelant le Brésil puis l’Espagne. C’était un moment incroyable. Olise donne l’impression de flotter, comme si ces joueurs évoluaient avec une facilité déconcertante et jouaient comme une symphonie ; c’est magnifique à voir.
« On ne peut pas les rattraper, on ne peut pas les bousculer, on ne peut pas les arrêter. Ces joueurs dégagent une telle assurance qu’il est très difficile de les contenir. Grâce au rythme qu’Olise impose au milieu de terrain, ils trouvent toujours la passe décisive et, d’un coup, Mbappé conclut le mouvement. C’est un régal pour les yeux. »
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Prochain rendez-vous pour l’équipe de France : un match décisif des huitièmes de finale contre le Paraguay, avec Olise et ses coéquipiers.
Le Bayern a régulièrement réaffirmé qu’il n’avait pas l’intention de se séparer d’Olise, celui-ci étant lié par un contrat jusqu’en 2029. Le club est prêt à rejeter les offres les plus mirobolantes, mais sa détermination pourrait être mise à l’épreuve au cours des prochaines semaines.
La France, qui compte plusieurs prétendants au Ballon d’Or dans ses rangs, reprendra la compétition samedi face au Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Elle devrait facilement venir à bout de son adversaire sud-américain, tant la richesse offensive dont dispose le sélectionneur Didier Deschamps est avérée.
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