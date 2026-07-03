Michael Olise vaut-il vraiment 223 millions d'euros ? L'ancien attaquant international français analyse les « chiffres farfelus » liés à l'intérêt du Real Madrid pour l'ailier du Bayern Munich

À ce jour, la superstar brésilienne Neymar demeure le transfert le plus retentissant de l’histoire du football professionnel. En 2017, le meneur de jeu sud-américain a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain dans une opération qui a fait exploser les records du marché des transferts.

La barre pourrait bientôt être placée encore plus haut : Florentino Pérez poursuit sa politique des « Galacticos » au Santiago Bernabéu et n’hésite jamais à dépenser sans compter pour attirer les meilleurs joueurs de la planète.

Olise fait désormais partie de ce vivier d’élite : ce joueur de 24 ans au talent fulgurant a parcouru un long chemin en peu de temps. En 2021, il évoluait encore en Championship avec Reading, avant de rejoindre Crystal Palace, club de Premier League, lors de l’été suivant.

Depuis, il a enflammé l’élite du football anglais, a brillé aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, a rejoint Harry Kane et ses coéquipiers au Bayern – remportant ainsi deux titres de champion de Bundesliga – et a fait partie d’une redoutable équipe de France lors de la Coupe du monde 2026.

Ses statistiques de la saison 2025-2026 – 25 buts et 28 passes décisives – ont suffi à alerter les dirigeants madrilènes sur ce talent londonien.

Selon les dernières indiscrétions, le Real serait prêt à entrer dans l’histoire en formulant une offre pour le Londonien, afin de l’intégrer à une ligne d’attaque déjà composée de son compatriote Kylian Mbappé et de l’international brésilien Vinicius Junior.