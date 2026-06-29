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Michael Olise réclame un entretien avec le Bayern Munich pour décider de son avenir, alors que des rumeurs le lient au Real Madrid
Olise cherche à y voir plus clair concernant l'Allianz Arena
Selon AS, Olise aurait exprimé son souhait de réunir les dirigeants du Bayern Munich pour clarifier son avenir. Le joueur de 24 ans, arrivé à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace avec un contrat courant jusqu’en 2029, a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée en Bavière. Ses représentants souhaitent désormais comprendre quelle place il occupe dans le projet à long terme du club, alors que sa cote a atteint des sommets sans précédent lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord.
L’attaquant est conscient que la liste de ses admirateurs s’allonge après ses performances avec les Bleus, où il a été déterminant lors de la phase de poules. Il a notamment délivré deux passes décisives lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal et deux autres lors du succès 3-0 face à l’Irak. Alors que les Bleus s’apprêtent à défier la Suède en seizièmes de finale, le joueur et son entourage souhaitent attendre la fin du tournoi pour analyser sereinement la situation. Le Bayern doit désormais composer avec l’éclatante progression d’un joueur dont l’impact a dépassé toutes les attentes.
- AFP
Le Real Madrid et les cadors de la Premier League sont à l’affût.
L'intérêt autour de cet ailier atteint son paroxysme : le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et l'élite de la Premier League suivent de près son dossier. Le Real Madrid, en particulier, cherche à reconstruire son effectif sous la houlette de son nouvel entraîneur, José Mourinho, après une saison sans titre l’année dernière. Bien que le club espagnol ait récemment démenti, dans un communiqué officiel, avoir effectué une approche formelle auprès du Français, il semblerait qu’il reste un grand admirateur de son « toucher de balle décisif » et de sa capacité à changer le cours d’un match.
Les « Blancos » ne sont toutefois pas les seuls sur les rangs, surtout après la saison 2025-2026 époustouflante d’Olise au Bayern Munich, ponctuée de 22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues. L’attrait du Bernabéu pourrait s’avérer déterminant à ses yeux. Pour l’instant, plusieurs formations européennes respectent la position du Bayern, mais cette attitude pourrait évoluer rapidement selon l’issue de l’entrevue à venir entre le joueur et la direction bavaroise.
Le Bayern Munich confronté à un dilemme contractuel
Les dirigeants du Bayern sont conscients que Kingsley Coman souhaite s’exprimer publiquement. Au sein du club, certains soupçonnent le joueur de se laisser influencer par les rumeurs persistantes des dernières semaines. Officiellement, le club affiche son calme et rappelle la solidité du contrat qui lie l’international français jusqu’en 2027. Mais en privé, les responsables bavarois admettent que l’accord signé il y a deux ans ne correspond plus tout à fait au statut de superstar mondiale que l’attaquant a acquis depuis.
Les dirigeants auraient cherché à obtenir un geste public de loyauté de la part de l’attaquant, déjà double champion de Bundesliga, vainqueur de la DFB-Pokal et de la DFL-Supercup, sans oublier ses distinctions personnelles de « Meilleur espoir » puis de « Meilleur joueur » de Bundesliga. Pour l’instant, l’attaquant garde le silence sur son avenir. Cette prudence alimente un certain malaise à Munich, où l’on attend la fin de la Coupe du monde pour entamer ce qui pourrait être les négociations les plus cruciales du mercato estival.
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Un moment décisif après la Coupe du monde
Tout devrait se décider à l’issue du tournoi en Amérique du Nord. Olise, qui a déjà remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris en 2024 et terminé troisième de la Ligue des Nations de l’UEFA lors de la saison 2024-2025, souhaite désormais consolider sa place parmi l’élite mondiale en menant la France à son troisième titre de championne du monde. Il veut dissiper tous les doutes et savoir de première main à quel point le club l’apprécie après deux saisons d’excellence constante. Fort de ces performances, il entend désormais profiter de la réunion prévue pour exposer ses ambitions aux dirigeants du Bayern.