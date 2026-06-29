Michael Olise réclame un entretien avec le Bayern Munich pour décider de son avenir, alors que des rumeurs le lient au Real Madrid

Selon AS, Olise aurait exprimé son souhait de réunir les dirigeants du Bayern Munich pour clarifier son avenir. Le joueur de 24 ans, arrivé à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace avec un contrat courant jusqu’en 2029, a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée en Bavière. Ses représentants souhaitent désormais comprendre quelle place il occupe dans le projet à long terme du club, alors que sa cote a atteint des sommets sans précédent lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

L’attaquant est conscient que la liste de ses admirateurs s’allonge après ses performances avec les Bleus, où il a été déterminant lors de la phase de poules. Il a notamment délivré deux passes décisives lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal et deux autres lors du succès 3-0 face à l’Irak. Alors que les Bleus s’apprêtent à défier la Suède en seizièmes de finale, le joueur et son entourage souhaitent attendre la fin du tournoi pour analyser sereinement la situation. Le Bayern doit désormais composer avec l’éclatante progression d’un joueur dont l’impact a dépassé toutes les attentes.