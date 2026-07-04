Michael Olise, prodige des échecs, fut écarté par Chelsea et Manchester City avant de devenir le cauchemar des défenses du monde entier

Dans le football contemporain, où les stars construisent leur image avant même de briller sur le terrain et rivalisent d’excentricité pour capter l’attention, Michael Olise se distingue par son profil atypique.

Michael Olise ne court pas après la célébrité, ne cherche pas les Unes des journaux et ne célèbre pas ses buts avec exubérance ; il préfère laisser ses pieds parler pour lui.

Alors que nombre de ses pairs inondent les réseaux sociaux de selfies et de campagnes publicitaires, l’ailier du Bayern Munich préfère rester à l’écart des projecteurs, se contentant de ce qu’il produit sur la pelouse.

Ses performances remarquables avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026 ont toutefois imposé Michael Olise comme une des stars les plus en vue du football mondial.

Après deux saisons époustouflantes sous le maillot du Bayern Munich, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs et les plus créatifs du circuit, et figure parmi les candidats crédibles à mener les Bleus vers le sacre mondial, tandis que les observateurs évoquent déjà ses chances futures de remporter le Ballon d’Or.