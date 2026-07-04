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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Michael Olise, prodige des échecs, fut écarté par Chelsea et Manchester City avant de devenir le cauchemar des défenses du monde entier

FEATURES
M. Olise
Bayern Munich
Manchester City
Chelsea
Paraguay vs France
Paraguay
France
Coupe du monde
France
Allemagne
Angleterre
Paraguay
É.-U.

Un génie qui évolue en toute discrétion… mais fait trembler les défenses adverses.

Dans le football contemporain, où les stars construisent leur image avant même de briller sur le terrain et rivalisent d’excentricité pour capter l’attention, Michael Olise se distingue par son profil atypique.

Michael Olise ne court pas après la célébrité, ne cherche pas les Unes des journaux et ne célèbre pas ses buts avec exubérance ; il préfère laisser ses pieds parler pour lui.

Alors que nombre de ses pairs inondent les réseaux sociaux de selfies et de campagnes publicitaires, l’ailier du Bayern Munich préfère rester à l’écart des projecteurs, se contentant de ce qu’il produit sur la pelouse.

Ses performances remarquables avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026 ont toutefois imposé Michael Olise comme une des stars les plus en vue du football mondial.

Après deux saisons époustouflantes sous le maillot du Bayern Munich, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs et les plus créatifs du circuit, et figure parmi les candidats crédibles à mener les Bleus vers le sacre mondial, tandis que les observateurs évoquent déjà ses chances futures de remporter le Ballon d’Or.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Un joueur unique en son genre

    Michael Olise se démarque par son style de jeu unique et par une personnalité tout aussi singulière.

    Bien qu’il soit né et ait grandi en Angleterre, il a choisi de représenter l’équipe de France, le pays auquel il appartient du côté de sa mère, franco-algérienne, tandis que son père est d’origine nigériane. Ce mélange culturel se reflète dans sa personnalité à la fois calme et ouverte.

    Passionné d’échecs, il fuit les micros des médias et refuse toujours les contrats de sponsoring avec les équipementiers, à l’heure où ces partenariats s’imposent comme une norme pour les stars du ballon rond.

    Même après avoir marqué, il lève rarement les bras pour célébrer ; il retourne aussitôt au milieu du terrain comme si de rien n’était, une habitude ancrée depuis son enfance et qui n’a pas varié malgré son ascension au sommet du football.

    Son ascension n’est pas le fruit du hasard. Il vient de conclure une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, au cours de laquelle il a inscrit 25 buts et délivré 28 passes décisives, après une campagne précédente marquée par 17 réalisations et 18 offrandes, soit 88 contributions offensives en seulement deux exercices.

    Lors de cette Coupe du monde, il est devenu le premier joueur à délivrer cinq passes décisives au cours d’une même édition depuis l’Allemand Thomas Häßler en 1994, un exploit qui souligne son influence décisive sur le jeu offensif des Bleus.

    Avant d’affronter le Paraguay en huitièmes de finale, une seule passe décisive lui suffisait pour égaler le record historique de la légende brésilienne Pelé, auteur de six offrandes lors d’une même édition de la Coupe du monde.

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  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    Un talent précocement remarqué

    Michael O'Lisi est né à Londres, et son talent s'est manifesté très tôt. Daniel Cocker, professeur d'éducation physique à l'école primaire « Dr Triplets », se souvient précisément du jour où il a découvert ce petit garçon.

    Il raconte avoir été interpellé par les entraîneurs au sujet de cet élève de CE1, et avoir immédiatement compris, dès qu’il l’a vu, qu’il avait affaire à un joueur d’exception. Il ne brillait pas seulement au football, mais faisait également preuve d’un grand talent dans les différents sports qu’il pratiquait à l’école, ce qui a poussé ses professeurs à l’inscrire à toutes les compétitions possibles.

    Mais ce qui a le plus frappé les enseignants, ce n’était pas seulement son talent, mais aussi sa personnalité atypique. Calme et timide, il parlait peu et ne célébrait pas ses buts, même lorsqu’il en marquait beaucoup ; il retournait aussitôt au jeu, comme si la célébration était une perte de temps.

    Ses enseignants estiment que cette attitude n’était pas feinte, mais qu’elle faisait partie intégrante de sa personnalité, qu’il a conservée même après avoir atteint les sommets du football professionnel.

    La directrice de l’école, Rachel Anderson, se souvient qu’il était difficile de le faire rentrer en classe après les entraînements, surtout en cas de défaite.

    Il continuait à taper dans le ballon en classe et à repasser mentalement chaque action du match, comme s’il cherchait les moindres détails qui l’avaient privé de la victoire. Mme Anderson affirme qu’il visait toujours la perfection, que ce soit sur le terrain ou en cours, où il brillait également par ses résultats scolaires.

    Les établissements adverses se souviennent encore du découragement qui les saisissait dès qu’ils apercevaient O’Lys sur la feuille de match, car sa simple présence réduisait considérablement leurs chances de l’emporter.

  • Brentford v Reading - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Les refus de Chelsea et de Manchester City n’ont pas entamé son rêve.

    Bien qu’il ait pu représenter l’Angleterre, le Nigeria ou l’Algérie, la France a toujours occupé une place à part dans son cœur. Il s’y rendait souvent, apprenait le français et s’imprégnait de sa culture, au point que nombreux étaient ceux qui pressentaient dès son plus jeune âge qu’il opterait pour les « Bleus ».

    Daniel Cocker affirme qu’il n’était pas convaincu que l’Angleterre parvienne à convaincre Michael Olesi de la représenter, tant son attachement à la France était manifeste depuis son enfance.

    Son parcours vers le haut niveau a été semé d’embûches. Après un bref passage par l’académie d’Arsenal, il rejoint Chelsea, où il reste sept ans avant d’être libéré à seulement quatorze ans.

    Il a ensuite tenté sa chance à Manchester City, mais le club ne lui a pas non plus donné sa chance. Pour n’importe quel jeune joueur, ces revers auraient pu signifier la fin du rêve, mais Michael Olesi a choisi une autre voie.

    Reading a su saisir l’opportunité que les autres avaient laissée de côté. Mais, même au sein du club, le recrutement d’Olesi ne faisait pas l’unanimité, en raison de ses précédents renvois de Chelsea et de Manchester City.

    Brendan Flanagan, responsable du recrutement, se souvient avoir dû défendre le joueur et convaincre la direction que sa personnalité posée ne masquait pas un manque de caractère. Il a également révélé que la mère de Michael O’Lisi avait demandé de reporter son arrivée de plusieurs semaines afin qu’il retrouve confiance en lui après les déceptions vécues avec Chelsea et Manchester City.

    Flannagan avoue avoir craint que le joueur ne signe ailleurs, jusqu’à ce que sa mère l’appelle quelques semaines plus tard pour annoncer qu’il était prêt. Selon lui, Olesi n’a posé aucun problème durant son séjour au club et reste, de l’aveu de son recruteur, le meilleur joueur qu’il ait jamais recruté.

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  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN UTDAFP

    Une passion sans frontières

    L’engagement de Michael O’Lisi à l’entraînement frôle parfois l’absurde. Il arrive au centre d’entraînement deux heures avant la séance, mais il lui arrive de s’assoupir dans sa voiture et de se réveiller une fois l’entraînement commencé.

    Malgré ces écarts, il est resté un modèle de discipline et d’assiduité. Il a disputé son premier match avec l’équipe première en mars 2019 contre Leeds United, à l’âge de dix-sept ans, avant de participer à 73 rencontres et d’inscrire sept buts, prouvant ainsi qu’il méritait d’évoluer à un niveau supérieur.

    C’est durant son passage à Reading qu’il reçoit sa première convocation en équipe de France junior. Flanagan rappelle que cela n’avait rien de surprenant, la France ayant été le premier pays à croire en son talent.

    L’Angleterre, elle, ne s’est manifestée qu’après son essor, ce qui a donné à Michael O’Lisi le sentiment que la sélection française était la plus convaincue de son potentiel dès le début, selon la BBC.

    À l’été 2021, Crystal Palace active sa clause libératoire pour 8 millions de livres et le recrute. Sous la houlette de l’entraîneur français Patrick Vieira, il se met rapidement en évidence en Premier League.

    Dans un premier temps, il s’est surtout distingué comme passeur, totalisant 19 passes décisives et six buts lors de ses deux premières saisons. Mais son dernier exercice chez les Eagles a été marqué par une véritable explosion offensive : dix réalisations et six offrandes en seulement 19 matchs, malgré deux blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant plusieurs rencontres.

    À l’été 2023, Chelsea active la clause de rachat inscrite dans le contrat d’Oulissi pour le faire revenir au club qui l’avait formé. Mais la surprise vient de Crystal Palace, qui annonce que le joueur a signé un nouveau bail et refuse de retourner chez les « Blues », une décision qui surprend les observateurs.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    Le Bayern Munich se lance à la conquête de la scène internationale.

    Michael Olise a pris part aux Jeux olympiques de Paris sous les ordres de Thierry Henry. Juste avant la compétition, le Bayern Munich a officialisé son recrutement pour un montant d’environ 50 millions de livres sterling.

    Bien que le club allemand ait été en droit de l’empêcher de participer aux Jeux, comme il l’avait fait avec Mathys Tel, Michael Olise a sollicité les dirigeants bavarois pour disputer cette compétition avec les Bleus.

    Gaël Clichy y voit le signe d’un joueur capable de mettre son rêve en Bleu au-dessus de toute autre considération. Michael Olise a ensuite contribué à propulser la France en finale, où elle a finalement cédé face à l’Espagne après prolongation.

    Depuis son arrivée au Bayern Munich sous les ordres de Vincent Kompany, Michael Olise a franchi un cap. Plus décisif devant le but, plus influent dans la construction du jeu, il s’est rapidement imposé comme titulaire en équipe de France A.

    Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Olivier Giroud, a salué ses qualités, affirmant qu’il s’agit d’un joueur collectif exceptionnel, capable de préférer servir un coéquipier mieux placé plutôt que de tenter sa chance personnelle.

    Pour Giroud, Oulissi évoque Arjen Robben : même aisance à percer les défenses du gauche, même capacité à peser dans les temps forts.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Sa personnalité hors du commun a fait de lui un joueur exceptionnel.

    Au-delà des statistiques, Michael Olise reste fidèle à ses habitudes. Discret dans la célébration de ses buts, peu amateur d’interviews télévisées, il a été plusieurs fois aperçu, en sandales, arpentant la pelouse avant les matchs pour juger de la qualité du gazon.

    Gaël Clichy y voit non pas une quête d’attention, mais le signe d’une nature authentique et spontanée, entièrement tournée vers le terrain.

    Alors qu’il continue de briller, les comparaisons avec les plus grands ne manquent pas. De nombreux observateurs estiment que la voie vers la course au Ballon d’Or lui est désormais ouverte, surtout s’il parvient à mener la France au titre suprême.

    Olivier Giroud est convaincu que le joueur possède toutes les qualités nécessaires pour remporter les plus hautes distinctions individuelles, mais il souligne que ce qui le distingue le plus, c’est son absence d’égoïsme. Michael Olise ne recherche pas tant la gloire personnelle que le service de l’équipe, ce qui lui vaut le respect de ses coéquipiers, de ses entraîneurs et de ses supporters.

    C’est précisément ce qui constitue le cœur de son succès. À l’ère du bruit médiatique permanent, Michael Olise a choisi une autre voie : pas de déclarations tonitruantes, pas de mise en avant artificielle, seulement le terrain comme tribune et le ballon comme argument.

    De joueur rejeté par les grands centres de formation à l’un des meilleurs joueurs du monde et premier espoir des Bleus, Michael Oulissi démontre qu’un mental d’acier vaut parfois mieux que tous les éclats, et que le véritable talent n’a pas besoin de se mettre en avant pour s’imposer.

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