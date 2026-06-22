Selon les informations de L’Équipe, l’attaque des Bleus pourrait connaître un léger remaniement pour la prochaine rencontre. Lors de la séance d’entraînement conclusive, Olise aurait occupé le poste de meneur de jeu (n°10) dans le onze de départ testé par le sélectionneur. L’attaquant du FC Bayern Munich devrait ainsi prendre la place de Désiré Doué, contraint de commencer sur le banc après avoir participé au match d’ouverture.
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Michael Olise n’a encore jamais porté le maillot du FC Bayern Munich. Un nouveau rôle l’attend-il en équipe de France ?
Pour Olise, cette décision répondrait à un vœu personnel. Il avait récemment déclaré en interview que son poste de prédilection se situait bien au centre du terrain.
Lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal en ouverture de la Coupe du monde, Didier Deschamps a confirmé cette analyse : une fois le joueur recentré, il s’est déchaîné et a offert deux passes décisives.
« Ce poste offre plus de liberté. C’est là que je jouais quand j’étais junior. C’est pourquoi c’est celui qui me semble le plus naturel », a récemment expliqué Olise.
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Olise devrait évoluer au poste de meneur de jeu (n°10) en équipe de France.
Bien qu’il évolue presque exclusivement sur l’aile droite avec le Bayern Munich, club allemand recordman de titres, le rôle de meneur de jeu en équipe nationale n’est pas nouveau pour Olise. Il l’a déjà occupé à plusieurs reprises avec succès par le passé.
Ce repositionnement, qui libère l’aile droite pour Ousmane Dembélé, permet de constituer un trio offensif de premier plan. Sur le côté gauche, Bradley Barcola devrait figurer dans le onze de départ, tandis que la superstar Kylian Mbappé occupera le poste d’avant-centre.
Si Deschamps changeait d’avis au dernier moment, Lucas Digne et Manu Koné se tiennent prêts à accompagner Barcola. Rendez-vous lundi soir, à partir de 23h, pour vérifier si ce nouveau dispositif, avec Olise comme pivot, fait mouche.
L’avenir d’Olise fait l’objet de nombreuses rumeurs.
En marge de la Coupe du monde, les rumeurs concernant l’avenir d’Olise se sont multipliées. Le Real Madrid a même dû publier un communiqué pour préciser qu’aucun contact n’avait été établi avec le joueur. Selon Sky, Olise aurait lui-même transmis le même message au Bayern par l’intermédiaire de ses conseillers. Marca, de son côté, assure que les Merengues veulent absolument recruter l’international français et qu’ils seraient prêts à débourser plus de 200 millions d’euros pour son transfert.
Pour l’heure, la position du Bayern est claire : le club ne souhaite pas vendre Olise cet été et vise même une prolongation anticipée du contrat de ce joueur français d’exception. Après la Coupe du monde, le dossier sera une priorité pour le club le plus titré d’Allemagne : Olise devrait prolonger jusqu’en 2031 et rejoindre Harry Kane et Jamal Musiala au sommet de la hiérarchie salariale, avec, selon les rumeurs, environ 25 millions d’euros par an.
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Olise, un joueur « insaisissable » pour le FC Bayern ?
Selon le magazine allemand « kicker », des tensions sont apparues entre le joueur et le club. Une première approche informelle pour prolonger le contrat d’Olise aurait eu lieu cet hiver, mais le Bayern aurait essuyé un refus. Selon le siège social du club, le joueur se montrerait « très insaisissable et difficile à cerner », et la suppression de ses photos en maillot du Bayern de ses réseaux sociaux a suscité « l’étonnement ».
Selon le magazine spécialisé, le dossier Olise pourrait même devenir une priorité pour les dirigeants bavarois, dont le président d’honneur Uli Hoeneß et l’ancien patron du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge, si les « Royaux » devaient effectivement soumettre une offre de 200 millions d’euros pour le joueur.
Sous contrat à Munich jusqu’en 2029, le joueur de 24 ans avait rejoint le club en 2024 en activant une clause libératoire de 53 millions d’euros. Depuis, il s’est parfaitement intégré, inscrivant 42 buts et délivrant 54 passes décisives en 107 matchs officiels.