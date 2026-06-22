Michael Olise n’a encore jamais porté le maillot du FC Bayern Munich. Un nouveau rôle l’attend-il en équipe de France ?

Pour Olise, cette décision répondrait à un vœu personnel. Il avait récemment déclaré en interview que son poste de prédilection se situait bien au centre du terrain.

Lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal en ouverture de la Coupe du monde, Didier Deschamps a confirmé cette analyse : une fois le joueur recentré, il s’est déchaîné et a offert deux passes décisives.

« Ce poste offre plus de liberté. C’est là que je jouais quand j’étais junior. C’est pourquoi c’est celui qui me semble le plus naturel », a récemment expliqué Olise.