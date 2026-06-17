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Michael Olise, futur Ballon d’Or en puissance, voit déjà son nom aligné aux côtés de Zinédine Zidane et Michel Platini au panthéon des grands noms du football français, grâce à sa performance impressionnante lors de la Coupe du monde
Une véritable leçon de maître sur la scène internationale
Olise a été l’artisan de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal mardi, en délivrant deux passes décisives cruciales qui ont permis aux Bleus d’asseoir leur domination dans la phase de poules. Le joueur de 24 ans, rapidement devenu un pilier de l’équipe de Didier Deschamps, a fait preuve de la vision du jeu et de l’élégance technique qui avaient poussé le Bayern Munich à le recruter en Premier League.
L’ailier totalise désormais sept buts et cinq passes décisives en seulement 18 sélections, mais c’est surtout son impact sur le jeu collectif qui impressionne les observateurs. Face à une formation sénégalaise très physique, Olise a gardé son sang-froid, dictant le rythme et se trouvant à merveille avec le capitaine Kylian Mbappé.
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Vieira y voit des similitudes avec Zidane et Platini
L’ancien capitaine des Bleus Patrick Vieira, actuellement consultant pour ITV Football durant le tournoi, a multiplié les éloges envers le jeune Michael Olise. Ayant dirigé le joueur à Crystal Palace de l’été 2021 à mars 2023, date de son départ du club, le légendaire milieu de terrain estime que les amateurs de football assistent à l’émergence d’un talent générationnel capable de briguer les plus grandes distinctions individuelles.
« Nous avons eu Michel Platini, nous avons eu Zinédine Zidane, et maintenant nous avons Michael Olise. C’est un futur lauréat du Ballon d’Or. Il possède toutes les qualités pour briller sur la scène internationale. Il possède une excellente vision du jeu ; sa capacité à pivoter et à se replacer face au jeu, ainsi que la qualité de sa passe à Kylian Mbappé, étaient vraiment exceptionnelles. C’est un numéro 10 proactif et déterminé. Il fait tout pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions possibles pour marquer », a déclaré Vieira.
La transition défense-attaque
Si Mbappé continue d’attirer les projecteurs grâce à ses exploits offensifs, une autre légende du football, Thierry Henry, a désigné Olise comme le pivot tactique qui assure la cohésion de l’équipe de Deschamps. Interrogé sur FOX Sports, Henry a expliqué que si Mbappé demeure le MVP (meilleur joueur), Olise est devenu le « MIP » – le joueur le plus important – pour le système tactique français.
Selon l’ancien buteur, le match a basculé en seconde période lorsque Olise a pris le poste de numéro 10, permettant aux Bleus de dicter le tempo. Henry a enfin rappelé que l’équipe recherchait ce profil depuis longtemps : un maillon essentiel pour relier le bloc défensif à l’attaque.
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L'héritage français du Ballon d'Or et la saison exceptionnelle d'Olise au Bayern
La France entretient une longue histoire avec le Ballon d’Or, qu’elle a remporté à huit reprises au total. Michel Platini occupe la première place du palmarès français avec trois victoires consécutives en 1983, 1984 et 1985. Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022) complètent la liste des lauréats tricolores. Ousmane Dembélé a succédé à ces légendes en 2025.
Olise a connu une saison 2025-2026 phénoménale avec le Bayern Munich, jouant un rôle déterminant dans le doublé Bundesliga-DFB Pokal du géant allemand. L’ailier français a affiché une forme éclatante, inscrivant 22 buts et délivrant 31 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues.