Olise a été l’artisan de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal mardi, en délivrant deux passes décisives cruciales qui ont permis aux Bleus d’asseoir leur domination dans la phase de poules. Le joueur de 24 ans, rapidement devenu un pilier de l’équipe de Didier Deschamps, a fait preuve de la vision du jeu et de l’élégance technique qui avaient poussé le Bayern Munich à le recruter en Premier League.

L’ailier totalise désormais sept buts et cinq passes décisives en seulement 18 sélections, mais c’est surtout son impact sur le jeu collectif qui impressionne les observateurs. Face à une formation sénégalaise très physique, Olise a gardé son sang-froid, dictant le rythme et se trouvant à merveille avec le capitaine Kylian Mbappé.