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Michael Olise « fier » d’avoir établi un record en Coupe du monde, mais le héros de la France est ressorti très ému après une « énorme déception » contre l’Espagne et l’Angleterre
- AFP
Olise établit un record du tournoi
La France a abordé la Coupe du monde 2026 comme l’un des favoris du tournoi, mais les Bleus ont finalement dû se contenter d’une quatrième place après des défaites cruciales contre l’Espagne et l’Angleterre. L’ailier du Bayern Olise a brillé sur la scène mondiale en délivrant sept passes décisives, soit le total le plus élevé jamais enregistré lors d’une seule édition de la Coupe du monde. Cependant, ce jalon historique sur le plan individuel n’a guère atténué sa déception de ne pas avoir remporté le trophée.
La star française admet son chagrin.
S’exprimant sur son compte Instagram personnel, le joueur de 24 ans a fait part de ses sentiments mitigés après avoir vu son rêve de Coupe du monde s’envoler dans les derniers instants : « Ne pas pouvoir ramener le trophée à la maison est une immense déception. Ce n’est pas ainsi que nous avions imaginé la fin de cette Coupe du monde au début du tournoi.
« Porter le maillot de l’équipe de France lors d’une Coupe du monde a toujours été un rêve devenu réalité pour moi, et cela le sera toujours. Même si nous n’avons pas pu remporter le trophée, je suis fier d’avoir battu le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde.
« Par-dessus tout, je préférerais largement être ici pour dire que nous avons gagné la Coupe du monde ensemble, avec mes coéquipiers, le staff, les entraîneurs et tous les supporters de l’équipe de France. »
- AFP
Olise remercie Deschamps
Tout en exprimant son chagrin, Olise a rendu un hommage appuyé à l’ancien sélectionneur Didier Deschamps pour la confiance qu’il lui a accordée sur la scène internationale, tout en réaffirmant sa volonté d’offrir de futurs succès aux Bleus : « Je voudrais aussi remercier le sélectionneur de m’avoir convoqué pour la première fois et d’avoir cru en moi même dans les moments les plus difficiles. Je vous serai toujours reconnaissant et vous souhaite le meilleur, quelle que soit la voie que vous choisirez ensuite.
« Cela reste l’objectif qui continuera à nous animer, et nous espérons pouvoir vous offrir encore beaucoup de moments de joie et de souvenirs inoubliables à partager avec nous à l’avenir. »
Le Bayern attend le retour de son meneur de jeu
Olise a désormais tourné la page de sa campagne en Coupe du monde et concentre désormais son attention sur une pause estivale prolongée avant de retrouver le Bayern. Le milieu offensif doit réintégrer son club dans les semaines à venir pour entamer la préparation de présaison. L'entraîneur Vincent Kompany comptera à coup sûr sur le Français comme l'une des pierres angulaires de l'attaque du Bayern à l'approche de la nouvelle saison.
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