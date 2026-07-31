S’exprimant sur son compte Instagram personnel, le joueur de 24 ans a fait part de ses sentiments mitigés après avoir vu son rêve de Coupe du monde s’envoler dans les derniers instants : « Ne pas pouvoir ramener le trophée à la maison est une immense déception. Ce n’est pas ainsi que nous avions imaginé la fin de cette Coupe du monde au début du tournoi.

« Porter le maillot de l’équipe de France lors d’une Coupe du monde a toujours été un rêve devenu réalité pour moi, et cela le sera toujours. Même si nous n’avons pas pu remporter le trophée, je suis fier d’avoir battu le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde.

« Par-dessus tout, je préférerais largement être ici pour dire que nous avons gagné la Coupe du monde ensemble, avec mes coéquipiers, le staff, les entraîneurs et tous les supporters de l’équipe de France. »



