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« Michael Olise et Ousmane Dembélé font ce que Kylian Mbappé ne parvient pas à faire », a constaté Didier Deschamps, avant d’avertir que la star du Real Madrid « ne devrait pas être le leader » des Bleus
La hiérarchie technique remise en question
L’ancien international français Rothen a déclenché une vive polémique en affirmant que Mbappé était aujourd’hui éclipsé par les prouesses créatives d’Olisé et de Dembélé. Malgré un palmarès étoffé chez les Bleus (56 buts en 96 sélections, dont un rôle clé dans le sacre mondial 2018), Mbappé, selon Rothen, ne correspond plus aux exigences tactiques actuelles. Si l’efficacité du capitaine dans la finition reste incontestable, le milieu de terrain de 27 ans manquerait, toujours d’après l’ancien international, de ce brin de flair indispensable pour devenir le véritable moteur de l’équipe.
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Le jugement cinglant de Rothen
Interrogé sur RMC Sport, Rothen a estimé que le rôle de Mbappé devait se concentrer sur ses points forts plutôt que sur un leadership général. Il a déclaré : « Vu les joueurs qui l’entourent aujourd’hui, on ne peut pas demander à Kylian Mbappé d’être le meneur de jeu. Il n’a pas à être le leader offensif. Il faut exploiter ses atouts. Nous avons la chance d’avoir un joueur extrêmement efficace, qui inscrit beaucoup de buts. C’est pour cela qu’il est là. Mais il faut construire une structure autour de lui. »
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écart de niveaux
L'ancien ailier du PSG a pointé un écart flagrant dans la qualité technique : selon lui, le jeu de Mbappé, malgré son efficacité, manque de l'impact esthétique et créatif que dégagent d'autres stars françaises. Poursuivant son analyse, il a déclaré : « Quand on voit Dembélé et Olise… dès qu'ils touchent le ballon, c'est incroyable ! Je le dis sans détour : ce que réussissent Olise et Dembélé, Mbappé n'est pas capable de le faire. »
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Les défis de la Coupe du monde à venir
À l’approche de la Coupe du monde 2026, cet été, Deschamps doit décider si l’émergence d’Olise et de Dembélé exige un partage des responsabilités au détriment de son capitaine. La France, versée dans un Groupe I très disputé avec le Sénégal, l’Irak et la Norvège, entame donc un parcours d’obstacles vers une nouvelle finale mondiale. Ces rencontres constitueront le test ultime pour le leadership de Mbappé, alors que les Bleus s’efforcent d’intégrer leurs talents techniques.