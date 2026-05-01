« Michael Olise et Ousmane Dembélé font ce que Kylian Mbappé ne parvient pas à faire », a constaté Didier Deschamps, avant d’avertir que la star du Real Madrid « ne devrait pas être le leader » des Bleus

Interrogé sur RMC Sport, Rothen a estimé que le rôle de Mbappé devait se concentrer sur ses points forts plutôt que sur un leadership général. Il a déclaré : « Vu les joueurs qui l’entourent aujourd’hui, on ne peut pas demander à Kylian Mbappé d’être le meneur de jeu. Il n’a pas à être le leader offensif. Il faut exploiter ses atouts. Nous avons la chance d’avoir un joueur extrêmement efficace, qui inscrit beaucoup de buts. C’est pour cela qu’il est là. Mais il faut construire une structure autour de lui. »