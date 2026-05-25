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Michael Olise et Khvicha Kvaratskhelia seraient « incroyables » pour Liverpool, mais une ancienne star des Reds, vainqueur de la Ligue des champions, doute que le club dispose des fonds nécessaires pour les recruter
Le départ de Salah alimente les spéculations autour d’un possible transfert de Szoboszlai et Alisson.
Ce turn-over annoncé pose déjà question pour Arne Slot, ou pour tout autre technicien chargé de rajeunir un effectif qui verra plusieurs de ses cadres de Premier League partir dans les semaines à venir.
Le latéral expérimenté Andy Robertson et le « Roi égyptien » Mohamed Salah ont déjà adressé des adieux émouvants à Anfield, en prévision de leur départ du Merseyside pour de nouveaux défis.
Ibrahima Konaté sera libre de s’engager ailleurs, tandis que le trio de milieux Dominik Szoboszlai, Curtis Jones et Alexis Mac Allister, ainsi que le gardien brésilien Alisson, sont également cités parmi les partants potentiels.
Il faudra donc trouver des remplaçants, notamment pour Salah, auteur de 257 buts, dont le départ créera le vide le plus important. Plusieurs noms circulent pour occuper le couloir droit, mais Liverpool optera-t-il pour un successeur prêt à l’emploi du quadruple Soulier d’or, ou misera-t-il sur un projet à long terme ?
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Patchwork temporaire ou investissement majeur : comment Liverpool va-t-il remplacer Salah ?
Interrogé sur la possibilité pour les Reds de recruter un joueur en attendant de se lancer sérieusement à la conquête de l’ailier du Bayern Munich, Olise, et de la superstar du Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, lors des prochains mercatos, Riise – s’exprimant en exclusivité pour GOAL en partenariat avec ToonieBet – a déclaré : « Si l’on se réfère aux récentes déclarations d’Arne Slot, certains ajustements sont prévus pour la saison prochaine : des départs sont attendus et de nouveaux éléments devraient arriver.
Ils ont déjà mis le paquet l’été dernier ; ils ont beaucoup dépensé. Reste à savoir combien ils peuvent encore investir. En tout cas, les recrues de la saison passée seront plus efficaces l’an prochain, étape par étape.
« Les joueurs dont tu parles seraient incroyables pour Liverpool, mais je ne sais pas combien d’argent le club peut encore investir, ni s’il est prêt à dépenser gros pour des profils parfaitement adaptés au système.
Je suivrai donc le mercato estival avec attention, car des ajustements sont indispensables : certains joueurs sont restés bien en deçà de leur niveau cette saison, peut-être parce qu’ils se sentaient trop sûrs de leur place. Je ne suis pas convaincu qu’ils aient fourni l’effort nécessaire, et les performances collectives en ont pâti.
« Tout le monde pointe du doigt l’entraîneur, mais nous, les joueurs, nous savons quand nous n’avons pas été à la hauteur. Certains devront élever leur niveau de jeu la saison prochaine. »
Faut-il lui accorder davantage de temps de jeu ou le céder en prêt ? Voici comment gérer Ngumoha.
L'un des rares joueurs vedettes de Liverpool à avoir terminé la saison 2025-2026 en renforçant sa réputation est le jeune prodige Rio Ngumoha, qui a inscrit deux buts en équipe première à l'âge de 17 ans. Certains suggèrent qu'il pourrait se voir confier la mission de compenser le départ de Salah.
Interrogé sur la question de savoir si le jeune joueur est prêt à assumer cette responsabilité ou si un prêt serait plus bénéfique, Riise, vainqueur de la Ligue des champions en 2005, a déclaré : « Je pense qu’il doit rester à Liverpool et qu’il a besoin d’une excellente préparation estivale pour la saison prochaine.
Il aura davantage de temps de jeu la saison prochaine, mais il n’a que 17 ans et son corps ne supportera pas de jouer semaine après semaine. De plus, ses performances seront inégales car il est jeune. C’est tout à fait normal.
Pour moi, il n’est pas encore un titulaire régulier, mais il sera aligné beaucoup plus souvent la saison prochaine. Il disputera des matchs plus longs pour améliorer sa condition physique, toutefois il ne pourra pas remplacer Mo Salah comme titulaire. Il faudra donc recruter un autre joueur capable d’assumer le rôle occupé jusqu’ici par Salah. »
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Projets pour l’avenir : Slot doit élaborer de nouveaux plans de transfert.
Reste à savoir qui Liverpool alignera pour succéder à Salah, le club devant choisir entre l’expérience de la Premier League et un talent prometteur.
Certains s’interrogent toutefois sur la capacité d’Arne Slot à mener à bien ce projet, après une saison 2023–2024 à oublier pour le champion en titre. Malgré tout, le technicien néerlandais conserve la confiance des dirigeants, qui travaillent déjà sur un plan ambitieux pour l’avenir, évoquant les noms d’Olise et de Kvaratskhelia.