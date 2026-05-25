Ce turn-over annoncé pose déjà question pour Arne Slot, ou pour tout autre technicien chargé de rajeunir un effectif qui verra plusieurs de ses cadres de Premier League partir dans les semaines à venir.

Le latéral expérimenté Andy Robertson et le « Roi égyptien » Mohamed Salah ont déjà adressé des adieux émouvants à Anfield, en prévision de leur départ du Merseyside pour de nouveaux défis.

Ibrahima Konaté sera libre de s’engager ailleurs, tandis que le trio de milieux Dominik Szoboszlai, Curtis Jones et Alexis Mac Allister, ainsi que le gardien brésilien Alisson, sont également cités parmi les partants potentiels.

Il faudra donc trouver des remplaçants, notamment pour Salah, auteur de 257 buts, dont le départ créera le vide le plus important. Plusieurs noms circulent pour occuper le couloir droit, mais Liverpool optera-t-il pour un successeur prêt à l’emploi du quadruple Soulier d’or, ou misera-t-il sur un projet à long terme ?