Formé à Reading, le meneur de jeu londonien a rejoint l’élite en signant à Crystal Palace en 2021. Après trois saisons sous le maillot des Eagles, sa réputation a attiré le Bayern Munich, qui a déboursé 52 millions de livres (70 millions de dollars) en 2024 pour s’attacher ses services.

Sa sélection en équipe de France a couronné son arrivée à l’Allianz Arena, où il a savouré le titre de champion d’Allemagne aux côtés de Harry Kane et de ses coéquipiers dès sa première saison en Bavière.

Lors de l’exercice 2024-2025, il franchit pour la première fois le cap des 20 matchs joués et renouvelle cet exploit la saison suivante. Il offre au total 26 passes décisives toutes compétitions confondues, s’imposant comme le joueur le plus créatif du moment à l’échelle mondiale.

Plusieurs observateurs le présentent déjà comme le meilleur ailier du monde, et les chiffres rendent difficile toute contestation. Pour dissuader toute convoitise, le Bayern a fait savoir qu’il faudrait débourser jusqu’à 200 millions d’euros pour s’offrir ses services.