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Michael Olise, estimé à 170 millions de livres sterling, pourrait faire son retour en Premier League. Une autre destination serait toutefois envisagée pour cette pépite du Bayern Munich, dans le style de Franck Ribéry, qui affiche des statistiques « incroyables »
Des statistiques remarquables : les buts et les passes décisives d’Olise en 2025-2026
Formé à Reading, le meneur de jeu londonien a rejoint l’élite en signant à Crystal Palace en 2021. Après trois saisons sous le maillot des Eagles, sa réputation a attiré le Bayern Munich, qui a déboursé 52 millions de livres (70 millions de dollars) en 2024 pour s’attacher ses services.
Sa sélection en équipe de France a couronné son arrivée à l’Allianz Arena, où il a savouré le titre de champion d’Allemagne aux côtés de Harry Kane et de ses coéquipiers dès sa première saison en Bavière.
Lors de l’exercice 2024-2025, il franchit pour la première fois le cap des 20 matchs joués et renouvelle cet exploit la saison suivante. Il offre au total 26 passes décisives toutes compétitions confondues, s’imposant comme le joueur le plus créatif du moment à l’échelle mondiale.
Plusieurs observateurs le présentent déjà comme le meilleur ailier du monde, et les chiffres rendent difficile toute contestation. Pour dissuader toute convoitise, le Bayern a fait savoir qu’il faudrait débourser jusqu’à 200 millions d’euros pour s’offrir ses services.
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Où ira Olise le jour où il quittera le Bayern Munich ?
Plusieurs clubs de Premier League, et notamment Liverpool qui cherche un successeur au « Roi Égyptien » Mohamed Salah, pourraient être tentés de mettre le prix. Toutefois, Saha estime que la carrière d’Olise prendra un autre chemin.
L’ancien international français, s’exprimant en exclusivité pour Betinia, a confié à GOAL lorsqu’on lui a demandé si Olise pourrait revenir dans son pays natal : « Quelques clubs en Angleterre ont les moyens de l’acheter. Mais je le vois aussi susciter de l’intérêt en Espagne. Vous voyez ce que je veux dire, il y a un grand club là-bas aussi.
« Quand on a déjà eu l’occasion de jouer dans la plus grande équipe d’Allemagne et de dominer la Bundesliga – ce qu’il est en train de faire est incroyable –, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de revenir tout de suite en Premier League. Il a déjà vécu ça. Je pense que sa trajectoire va peut-être le mener un peu plus vers le sud. »
Olise est-il, à l’instant présent, le meilleur ailier du football mondial ?
Saha a commenté les statistiques d’Olise et son évolution : « Des chiffres de folie. Il me rappelle un peu un autre Français, Franck Ribéry, par la saison qu’il a réalisée, mais malheureusement, d’autres joueurs affichent des statistiques différentes.
« Il figure sans doute parmi ceux qui, à leur deuxième saison pleine au Bayern, font exploser les statistiques. C’est impressionnant. C’est un joueur très discret, mais il affiche désormais confiance, caractère et détermination pour atteindre ces chiffres, ce qui force le respect.
Je le vois progresser et devenir encore plus difficile à contenir pour les défenseurs, car il peut jouer dans les deux sens. Il attire beaucoup d’adversaires avant de servir une passe décisive. C’est la raison de son succès.
« Il possède un équilibre incroyable : à chaque fois qu’il provoque son adversaire, il parvient à se démarquer, à se libérer et à créer des espaces pour Harry et les autres. C’est une combinaison rare, et j’aimerais d’ailleurs qu’on analyse le nombre de passes avant ses passes décisives ; je suis convaincu que ses stats seraient tout aussi impressionnantes. »
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Comment Olise pourrait remporter le Ballon d’Or en 2026
Olise est désormais considéré comme un sérieux prétendant au Ballon d’Or en 2026. Il devra toutefois remporter les plus grands trophées avec son club et en sélection nationale pour s’imposer dans ce classement.
Le Bayern Munich, déjà en demi-finale de la Ligue des champions, doit toutefois renverser le Paris Saint-Germain après une défaite 5-4 à l’aller pour espérer briller sur la scène européenne. Avec Kylian Mbappé à sa tête, l’équipe de France est par ailleurs donnée favorite pour soulever le trophée mondial lors de la Coupe du monde cet été.