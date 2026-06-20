Michael Olise espère répondre aux attentes suscitées par le formidable compliment que Kylian Mbappé a adressé à la star française

L'entente remarquable entre les deux joueurs s'est pleinement exprimée lors du match d'ouverture de la France contre le Sénégal – une victoire 3-1 –, au cours duquel Mbappé a inscrit un doublé, ses deux buts ayant été préparés par Olise. La star du Real Madrid n'a pas mâché ses mots pour saluer l'impact d'Olise sur l'équipe, décrivant le joueur de 24 ans comme un maillon indispensable tant pour le présent que pour l'avenir du football français.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Mbappé a salué l’ancien joueur de Crystal Palace en déclarant : « C’est le joueur d’aujourd’hui et de demain. Il fait preuve d’élégance et de vision dans son jeu. Je m’entends très bien avec lui. Ces derniers temps, on parle français ensemble. Il le parle bien. Mais bon, il a ce genre de personnalité qui fait que vous, les médias, ne saurez probablement jamais si son français s’améliore ou non, parce qu’il ne vous parle pas beaucoup (rires). Il n’aime pas ça ; c’est tout simplement comme ça qu’il est. Michael est introverti, il pèse chaque mot. Mais sur le terrain, ce sont ses pieds qui parlent. Acceptez-le tel qu’il est : il ne changera pas. Outre son talent exceptionnel, c’est aussi un homme remarquable. »