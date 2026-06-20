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Michael Olise espère répondre aux attentes suscitées par le formidable compliment que Kylian Mbappé a adressé à la star française
Mbappé salue Olise comme l’avenir du football français.
L'entente remarquable entre les deux joueurs s'est pleinement exprimée lors du match d'ouverture de la France contre le Sénégal – une victoire 3-1 –, au cours duquel Mbappé a inscrit un doublé, ses deux buts ayant été préparés par Olise. La star du Real Madrid n'a pas mâché ses mots pour saluer l'impact d'Olise sur l'équipe, décrivant le joueur de 24 ans comme un maillon indispensable tant pour le présent que pour l'avenir du football français.
Dans une interview accordée à L’Équipe, Mbappé a salué l’ancien joueur de Crystal Palace en déclarant : « C’est le joueur d’aujourd’hui et de demain. Il fait preuve d’élégance et de vision dans son jeu. Je m’entends très bien avec lui. Ces derniers temps, on parle français ensemble. Il le parle bien. Mais bon, il a ce genre de personnalité qui fait que vous, les médias, ne saurez probablement jamais si son français s’améliore ou non, parce qu’il ne vous parle pas beaucoup (rires). Il n’aime pas ça ; c’est tout simplement comme ça qu’il est. Michael est introverti, il pèse chaque mot. Mais sur le terrain, ce sont ses pieds qui parlent. Acceptez-le tel qu’il est : il ne changera pas. Outre son talent exceptionnel, c’est aussi un homme remarquable. »
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Olise réagit aux propos du capitaine
Olise, qui compte 18 sélections et sept buts avec son pays, est resté modeste face aux propos du capitaine. Cette humilité intervient pourtant après une saison 2025-2026 référence au Bayern Munich, où l’ailier a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 22 buts et délivré 31 passes décisives. Malgré le poids des attentes lié à l’adoubement d’un des meilleurs joueurs du monde, l’international reste concentré sur le maintien de sa forme et sa progression.
« C’est un immense compliment, même si je ne suis pas tout à fait d’accord. Évidemment, ça fait plaisir, surtout venant de Kylian. Quand quelqu’un avec qui on joue et qu’on respecte a déjà tant accompli, on ne peut qu’être flatté. Pour l’instant, je me considère comme un joueur du présent. Si je continue à travailler dur et à garder les pieds sur terre, j’espère alors devenir effectivement un joueur de l’avenir », a déclaré Olise lors d’une récente interview.
S’imposer au Bayern Munich
L’ascension fulgurante de l’ailier s’est accélérée depuis son arrivée en Bundesliga. Recruté par le Bayern Munich à Crystal Palace durant l’été 2024 pour un contrat de cinq ans, Olise enchaîne les performances de haut niveau. Il a été couronné « Meilleur espoir » de la saison 2024-2025 puis « Meilleur joueur » de la saison 2025-2026. Sa capacité à marier finesse technique et efficacité devant le but en fait un pilier tant en club qu’en sélection, et ses récents exploits outre-Rhin confirment l’engouement suscité par son émergence sur la scène internationale.
Sa personnalité discrète en dehors des terrains contraste avec son explosivité balle au pied. Titulaire sous les ordres de Deschamps, il forme un trio offensif redoutable avec Mbappé et Dembélé pour la Coupe du monde. Après avoir contribué au doublé Bundesliga-DFB-Pokal la saison passée, il entend désormais guider les Bleus, finalistes sortants, vers un troisième sacre mondial, après 1998 et 2018. Médaillé d’argent aux JO 2024, il brigue désormais son premier grand titre international.
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Olise se concentre désormais sur l’Irak après le démenti du Real Madrid
Des rumeurs récentes avaient fortement évoqué un transfert sensationnel d’Olise au Real Madrid cet été, laissant entrevoir la possibilité qu’il fasse équipe avec Mbappé au sein du club. Cependant, le grand club espagnol a rapidement mis fin à ces spéculations en publiant un communiqué officiel démentant toute négociation concernant le joueur. En conséquence, la star du Bayern de Munich va désormais se concentrer pleinement sur le prochain match de phase de poules de la Coupe du monde opposant la France à l’Irak, alors que les Bleus cherchent à remporter la victoire et à assurer leur qualification pour le tour suivant.