Au cours d’une soirée qui ressemblait à une passation de pouvoir, Olise a complètement transformé l’atmosphère au Stade de France. Entré en jeu à la 60e minute à la place d’Ousmane Dembele, le joueur de 24 ans n’a eu besoin que de dix minutes pour transpercer la défense belge. Il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive dans le final, transformant une rencontre tendue en large victoire 4-1 après que Dodi Lukebakio avait d’abord donné l’avantage aux visiteurs. Aux côtés de Desire Doue et Rayan Cherki, Olise a mené une révolution de la jeunesse qui a redynamisé les Bleus sous la direction de Zinedine Zidane.

La performance a été si dominante que les supporters français ont commencé à scander « Olise, Ballon d’Or » dans les tribunes, reprenant le traitement auparavant réservé à Dembele avant son sacre en 2025. L’attaquant du Bayern est devenu une anomalie statistique depuis l’arrivée de Zidane, avec quatre buts et deux passes décisives lors de ses quatre premiers matches sous les ordres du nouveau sélectionneur.