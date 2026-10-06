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Michael Olise, embarrassé, esquive les chants de « Ballon d’Or » après un récital stupéfiant de 10 minutes qui sauve la France de Zinedine Zidane contre la Belgique
Olise inspire une remontée renversante pour Zidane
Au cours d’une soirée qui ressemblait à une passation de pouvoir, Olise a complètement transformé l’atmosphère au Stade de France. Entré en jeu à la 60e minute à la place d’Ousmane Dembele, le joueur de 24 ans n’a eu besoin que de dix minutes pour transpercer la défense belge. Il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive dans le final, transformant une rencontre tendue en large victoire 4-1 après que Dodi Lukebakio avait d’abord donné l’avantage aux visiteurs. Aux côtés de Desire Doue et Rayan Cherki, Olise a mené une révolution de la jeunesse qui a redynamisé les Bleus sous la direction de Zinedine Zidane.
La performance a été si dominante que les supporters français ont commencé à scander « Olise, Ballon d’Or » dans les tribunes, reprenant le traitement auparavant réservé à Dembele avant son sacre en 2025. L’attaquant du Bayern est devenu une anomalie statistique depuis l’arrivée de Zidane, avec quatre buts et deux passes décisives lors de ses quatre premiers matches sous les ordres du nouveau sélectionneur.
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La modestie au milieu d’un engouement grandissant
Malgré les éloges appuyés et l’accueil enthousiaste du public à domicile, Olise est apparu visiblement mal à l’aise sous les projecteurs. Interrogé directement sur les chants « Ballon d’Or » par TF1 sur la pelouse, l’ailier s’est empressé de couper court au récit individuel. « Je n’ai rien à dire », a-t-il répondu sèchement avant de prendre la direction du tunnel, comme l’a rapporté RMC Sport.
En revenant sur le match, il a préféré se concentrer sur la manière dont l’équipe a surmonté un début difficile face à un bloc belge discipliné. « Nous avons bien joué à la fin, a-t-il déclaré. La première période a été difficile. Contre des blocs bas, c’est toujours difficile, mais ensuite nous avons continué et à la fin, c’était bien. »
Des progrès tactiques sous la nouvelle direction
Son analyse a reflété une maturité grandissante dans son jeu, notamment dans son évaluation franche des obstacles tactiques que la France a dû surmonter avant son sursaut tardif. Il a attribué ce renversement directement à la nouvelle vision stratégique sous Zidane, en soulignant l’adhésion totale du groupe.
Olise a présenté leur récente performance comme une preuve claire de progrès, en déclarant : « Zinedine Zidane apporte des idées et nous les suivons. Nous avons bien joué lors des quatre matches et nous allons continuer comme ça. C’est un plaisir de jouer ici avec l’équipe de France. Il y a beaucoup de joueurs de qualité. »
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La France conserve son avance avant des confrontations cruciales
Un scénario extraordinaire s’est déroulé au Stade de France, où les Bleus ont d’abord eu du mal à inquiéter une équipe de Belgique dominatrice, avant que de judicieux ajustements tactiques de Zidane ne fassent spectaculairement basculer le match en faveur des hôtes. Même si la France conserve actuellement la première place de son groupe de Ligue des nations, la récente victoire de l’Italie maintient une forte pression et empêche une qualification précoce pour les quarts de finale. Ce suspense à enjeux élevés atteindra son dénouement lors de la prochaine fenêtre internationale de novembre, au cours de laquelle la France devra disputer un périlleux déplacement en Italie avant de recevoir la Turquie pour son dernier match de groupe.
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