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Michael Olise dévoile son poste de prédilection – et ce n’est pas celui occupé actuellement par le roi des passes décisives du Bayern Munich et de l’équipe de France
Une préférence de position inattendue
Bien qu’Olise ait ébloui les supporters en évoluant sur l’aile droite tant en club qu’en sélection nationale, cet attaquant créatif admet que son cœur penche davantage pour un poste plus central. Le Bayern Munich s’est fortement appuyé sur son immense contribution depuis son transfert en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d’euros en juillet 2024.
En 107 matchs pour le géant bavarois, il a inscrit 42 buts et délivré 54 passes décisives. Néanmoins, le joueur de 24 ans a confié au journal français L’Équipe préférer orchestrer le jeu depuis l’axe.
Interrogé sur son positionnement idéal, l’international français a expliqué : « Où est-ce que je me sens le plus à l’aise ? Je pense que c’est au poste de numéro 10. C’est un rôle plus libre. J’ai grandi en jouant au poste de numéro 10. Donc pour moi, ça me semble plus naturel. Bon, peut-être pas en ce moment, parce que je joue sur l’aile aujourd’hui, mais je pense que c’est ce qui me semble le plus naturel. »
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Les origines du football de rue
Son imprévisibilité ne résulte pas uniquement de son passage en centre de formation. Olise l’assure : c’est surtout à la rue qu’il a forgé son talent.
Il confie à L'Équipe : « Je dirais que ça vient du football de rue. On jouait dehors avec mon frère, on tapait dans le ballon contre un mur, on faisait des un contre un et tout ça. Je dirais que ça vient de là, oui. C’est un football différent, mais c’est sans aucun doute une façon d’apprendre. » Cette formation de rue s’est ensuite traduite en carrière professionnelle : il a déjà marqué sept buts en dix-huit sélections avec son équipe nationale.
La liberté d’action sur le terrain
Ce principe de jeu sans contrainte demeure au cœur de la vision que l’attaquant a du football. Même au plus haut niveau, qu’il brille en Bundesliga ou qu’il se distingue en Coupe du monde, Olise s’efforce de préserver cet enthousiasme juvénile. Il a illustré cette liberté en délivrant deux passes décisives lors de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal, en ouverture du tournoi estival. Refusant de se laisser enfermer dans des exigences tactiques rigides, il explique son envie de jouer au centre, là où il peut évoluer librement.
Évoquant ses débuts, il résume : « Le football, dans ces conditions-là, c’est tout simplement la liberté. Ce n’était pas non plus un apprentissage au sens strict du terme. J’aimais simplement jouer au football. J’adorais ça, tout simplement. Enfin, je pense que tout le monde adore ça quand on est jeune. »
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
Malgré ses préférences personnelles, Olise devrait rester sur l’aile dans l’immédiat. L’attaquant prolifique se consacre désormais pleinement à ses obligations internationales, déterminé à confirmer les promesses de sa première sélection. Il aura un rôle clé à jouer alors que la France s’apprête à affronter l’Irak, puis la Norvège, avec pour objectif de prendre la première place de son groupe de Coupe du monde.