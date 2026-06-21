Michael Olise dévoile son poste de prédilection – et ce n’est pas celui occupé actuellement par le roi des passes décisives du Bayern Munich et de l’équipe de France

Bien qu’Olise ait ébloui les supporters en évoluant sur l’aile droite tant en club qu’en sélection nationale, cet attaquant créatif admet que son cœur penche davantage pour un poste plus central. Le Bayern Munich s’est fortement appuyé sur son immense contribution depuis son transfert en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d’euros en juillet 2024.

En 107 matchs pour le géant bavarois, il a inscrit 42 buts et délivré 54 passes décisives. Néanmoins, le joueur de 24 ans a confié au journal français L’Équipe préférer orchestrer le jeu depuis l’axe.

Interrogé sur son positionnement idéal, l’international français a expliqué : « Où est-ce que je me sens le plus à l’aise ? Je pense que c’est au poste de numéro 10. C’est un rôle plus libre. J’ai grandi en jouant au poste de numéro 10. Donc pour moi, ça me semble plus naturel. Bon, peut-être pas en ce moment, parce que je joue sur l’aile aujourd’hui, mais je pense que c’est ce qui me semble le plus naturel. »