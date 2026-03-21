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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

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Michael Olise brille, deux joueurs munichois échouent lamentablement : FC Bayern Munich, notes et analyses individuelles du match contre l'Union Berlin

Le FC Bayern a battu l'Union Berlin 4-0 et a porté son avance en tête du classement de la Bundesliga à douze points, du moins pour l'instant. Voici les notes individuelles des joueurs du FCB.

En raison de blessures et de suspensions, l'entraîneur Vincent Kompany ne disposait que d'un effectif réduit. Le banc était principalement composé de jeunes joueurs, parmi lesquels figuraient pour la première fois Erblin Osmani (16 ans) et Guido Della Rovere (18 ans). Kompany disposait toutefois encore de suffisamment de stars de renom pour composer son onze de départ. 

Michael Olise (43e) et Serge Gnabry (45e+1) ont donné l'avantage aux Munichois d'un doublé juste avant la pause. Après la reprise, Harry Kane (49e) et Gnabry (67e) ont creusé l'écart.

Cliquez ici pour lire le compte-rendu du match.

  • FC Bayern - Union Berlin, notes : Jonas Urbig

    Il a remplacé, sans doute pour la dernière fois pour l'instant, le gardien titulaire Manuel Neuer, qui reprendra sa place dans les cages après la trêve internationale. Contre l'Union, Urbig est resté longtemps inactif avant de repousser un tir de Woo-Yeong Jeong par un arrêt brillant (77e). Note : 2,5.

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  • FC Bayern - Union Berlin, notes : Josip Stanisic

    Il a de nouveau débuté à l'arrière droit, mais a parfois échangé son côté avec Laimer en première mi-temps. Stanisic s'est montré dangereux tant à droite qu'à gauche. À la 29e, il a superbement servi Karl sur la gauche, lui offrant une occasion en or. À la 42e, il a mis Goretzka en valeur depuis la droite. Il a également contribué au 2-0. Après le remplacement d'Upamecano, Stanisic a finalement pris place en défense centrale, marquant ainsi la fin de son parcours sur le terrain. Note : 2.

  • FC Bayern - Union Berlin, notes : Dayot Upamecano

    Upamecano a reçu un carton jaune dès la 3e minute pour une faute tactique. Malgré ce carton, il a défendu avec énergie jusqu'à son remplacement par mesure de précaution à la 61e minute. Note : 3.

  • FC Bayern - Union Berlin, notes : Min-Jae Kim

    Il s'est illustré dans la construction du jeu avec quelques belles passes, et s'est montré solide en défense. Note : 3.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP

    FC Bayern - Union Berlin, notes : Konrad Laimer

    Dans l'ensemble, un peu plus discret que Stanisic, mais avec de belles actions également. C'est Laimer qui a donné l'assist pour le 3-0 de Kane. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, notes : Joshua Kimmich

    Très présent au centre du milieu de terrain. Kimmich a effectué plusieurs bonnes passes vers l'avant et a donné le coup d'envoi du 2-0 de Gnabry grâce à un centre venu de la moitié de terrain. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, notes : Leon Goretzka

    Aleksandar Pavlovic n'était pas dans le groupe en raison de douleurs à la hanche, c'est donc Goretzka qui a de nouveau débuté le match. Par un tacle trop appuyé, Goretzka a d'abord provoqué un coup franc dangereux pour l'Union (22e). Il s'est ensuite illustré par quelques belles actions offensives : à la 42e, Goretzka a manqué de peu le but sur un centre de Stanisic, puis, peu après, il a offert le but à Olise d'une superbe passe en profondeur. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, notes : Michael Olise

    Dès le début, il a été le joueur le plus actif de l'attaque munichoise. Olise a démontré à plusieurs reprises ses qualités techniques et a semé le trouble grâce à ses percées dynamiques. À la 39e minute, son tir a manqué de précision, mais quatre minutes plus tard, il a ouvert le score pour Munich après un superbe solo. Sa pirouette endiablée avant le 4-0 de Gnabry était tout aussi spectaculaire. À la 78e, seul le poteau l'a empêché de réaliser un doublé. Note : 1,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Chronique : Lennart Karl

    Il est resté cette fois-ci dans l'ombre de ses coéquipiers en attaque et s'est en outre révélé être un gâcheur d'occasions. À la 29e minute, Karl a vu son tir repoussé par le poteau alors qu'il se trouvait dans une position prometteuse. À la 57e minute, il n'a pas réussi à bien contrôler le ballon à environ cinq mètres du but. Il a été remplacé peu après. Note : 4.

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern - Union Berlin, notes : Serge Gnabry

    Après avoir passé les deux derniers matchs sur le banc, Gnabry a retrouvé sa place dans le onze de départ – et a tout fait pour y rester. Avant la pause, il a inscrit le 2-0, puis le 4-0. Très actif dans l'ensemble. Note : 1,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, notes : Harry Kane

    Il a inscrit le 3-0, mais, tout comme Karl, il a également gâché de manière assez lamentable deux occasions en or. À la 40e minute, Kane a pris à défaut le gardien de l'Union, Frederik Rönnow, mais a ensuite tiré à côté du but à bout portant. À la 89e, seul face à Rönnow, il a lobé le ballon à gauche du but. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, notes : remplaçants

    Raphael Guerreiro : Il est entré à la 61e minute à la place de Karl et est resté discret par la suite. Note : 3,5.

    Tom Bischof : A remplacé Upamecano, déjà sous le coup d'un carton jaune, et s'est positionné à gauche de la défense. Note : 3,5.

    Hiroki Ito : Entré à la 71e minute à la place de Kim. Pas de note.

    Maycon Cardozo : Entré en jeu peu avant la fin du match à la place de Gnabry. Pas de note.

    Erblin Osmani : A remplacé Goretzka et a fait ses débuts en match officiel avec le FC Bayern à l'âge de 16 ans. Pas de note.

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