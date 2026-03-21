Michael Olise brille, deux joueurs munichois échouent lamentablement : FC Bayern Munich, notes et analyses individuelles du match contre l'Union Berlin

En raison de blessures et de suspensions, l'entraîneur Vincent Kompany ne disposait que d'un effectif réduit. Le banc était principalement composé de jeunes joueurs, parmi lesquels figuraient pour la première fois Erblin Osmani (16 ans) et Guido Della Rovere (18 ans). Kompany disposait toutefois encore de suffisamment de stars de renom pour composer son onze de départ.

Michael Olise (43e) et Serge Gnabry (45e+1) ont donné l'avantage aux Munichois d'un doublé juste avant la pause. Après la reprise, Harry Kane (49e) et Gnabry (67e) ont creusé l'écart.

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