Michael Olise (Bayern Munich) pourrait ne pas être sélectionné. La France a déposé un recours après la « pire prestation arbitrale » de la Coupe du monde contre le Paraguay

Deux précédents, pour le moins discutables, prouvent qu’un recours auprès de la FIFA peut aboutir : d’abord, la suspension de trois matchs infligée à Cristiano Ronaldo après un coup de coude lors de l’avant-dernier match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande a été réduite de deux matchs, afin que la star portugaise, véritable aimant à fans, ne manque pas les deux premières rencontres de sa dernière Coupe du monde.

Les États-Unis ont également obtenu gain de cause avec leur recours contre le carton rouge infligé à Folarin Balogun lors des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine. En principe, la jeune star américaine, auteur de trois buts dans le tournoi, aurait dû manquer au moins le huitième de finale contre la Belgique. Mais dimanche, un revirement tout à fait surprenant s’est produit.

La FIFA a annulé la suspension de Balogun et l’a transformée en avertissement avec sursis. Une décision accueillie avec satisfaction par le président américain Donald Trump : « Merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice ! », a-t-il commenté sur sa plateforme Truth Social. « Ils ont été traités de manière scandaleuse », avait tonné le ministre américain des Affaires étrangères, Rubio, dans la salle de presse de la Maison Blanche, avant d’exiger : « Il doit y avoir une procédure d’appel pour cela. »

Selon le règlement de la FIFA, un carton rouge entraîne normalement une suspension automatique d’au moins un match, et tout recours était initialement jugé impossible après l’exclusion de Balogun contre la Bosnie-Herzégovine. L’Américain avait involontairement, mais dangereusement, frappé la cheville de Muharemovic lors d’un choc, ce qui avait conduit l’arbitre, après intervention du VAR, à brandir le carton rouge. L’intervention du VAR a confirmé la décision de l’arbitre, et Balogun a écopé d’un carton rouge certes malheureux, mais parfaitement justifié, ce que le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a refusé d’admettre.

« À aucun moment, il n’avait l’intention de donner un coup de pied au joueur. C’était un geste tout à fait normal dans le football. » La FIFA semble désormais partager cet avis. Conformément à l’article 27 du règlement disciplinaire de l’instance mondiale, une sanction peut être suspendue avec sursis.