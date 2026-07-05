Deux précédents, pour le moins discutables, démontrent qu’un recours auprès de la FIFA peut prospérer : d’abord, la suspension de trois matchs infligée à Cristiano Ronaldo après un coup de coude lors de l’avant-dernier match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande a été réduite de deux matchs, afin que la superstar portugaise, véritable aimant à fans, ne manque pas les deux premières rencontres de sa dernière Coupe du monde.

Les États-Unis ont également obtenu gain de cause avec leur recours contre le carton rouge infligé à Folarin Balogun lors des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine. En principe, la jeune star américaine, auteur de trois buts dans le tournoi, aurait dû manquer au moins le huitième de finale contre la Belgique. Mais dimanche, un revirement tout à fait surprenant s’est produit.

La FIFA a annulé la suspension de Balogun, la transformant en avertissement avec sursis. Une décision accueillie avec satisfaction par le président américain Donald Trump : « Merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice ! », a-t-il commenté sur sa plateforme Truth Social. « Ils ont été traités de manière scandaleuse », avait tonné le ministre américain des Affaires étrangères, Rubio, dans la salle de presse de la Maison Blanche à Washington, avant d’exiger : « Il doit y avoir une procédure d’appel pour cela. »

Selon le règlement de la FIFA, un carton rouge entraîne normalement une suspension d’au moins un match, et tout recours semblait exclu après la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine. Balogun avait involontairement, mais dangereusement, frappé la cheville de son adversaire Muharemovic lors d’un choc. L’intervention de la VAR a confirmé la décision de l’arbitre, et Balogun a écopé d’un carton rouge certes malheureux, mais parfaitement justifié aux yeux du règlement. Une interprétation que le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a toutefois contestée.

« À aucun moment, il n’avait l’intention de donner un coup de pied au joueur. C’était un geste tout à fait normal dans le football. » La FIFA semble désormais partager cet avis. Conformément à l’article 27 du règlement disciplinaire de l’instance mondiale, une sanction peut être suspendue avec sursis.