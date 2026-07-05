Selon l'AFP, la fédération a déposé une réclamation contre le carton jaune infligé à Michael Olise et en demande l'annulation. En fin de match, Olise a été impliqué dans un accrochage avec Matias Galarza, déjà auteur de gestes antisportifs, lequel s'est ensuite laissé tomber de manière théâtrale, provoquant un avertissement incompréhensible à l'encontre de la star du Bayern.
Traduit par
Michael Olise (Bayern Munich) est menacé par des ennuis ! La France dépose un recours après la « pire prestation arbitrale » de la Coupe du monde contre le Paraguay
Tantashev a commis bien d’autres erreurs durant son arbitrage très critiqué. Les anciens arbitres de Bundesliga Patrick Ittrich et Frank Willenborg n’ont pas épargné l’Ouzbek. Sur MagentaTV, Ittrich a qualifié sa prestation de « pire performance de la Coupe du monde ».
Willenborg a jugé « inexplicables » deux décisions majeures : le coup porté par Galarza à Kylian Mbappé lors d’un duel de course loin du ballon, qui aurait selon lui mérité un carton rouge, et le coup de pied de Juan José Cáceres au tibia de Mbappé, potentiellement passible d’exclusion.
Aucun joueur sud-américain n’a reçu le moindre avertissement, tandis que trois Français ont été sanctionnés, ce qui accentue encore l’ombre portée sur la prestation de Tantashev. La Fédération française de football envisage désormais de contester au moins l’une de ces décisions.
En effet, si Olise écopait d’un nouveau carton jaune en quart de finale face au Maroc, il serait automatiquement suspendu pour une éventuelle demi-finale contre l’Espagne, le Portugal, les États-Unis ou la Belgique.
- Getty Images Sport
Michael Olise aborde les quarts de finale de la Coupe du monde sans pression, contrairement à Cristiano Ronaldo et Folarin Balogun, deux références pour le moins discutables.
Deux précédents, pour le moins discutables, démontrent qu’un recours auprès de la FIFA peut prospérer : d’abord, la suspension de trois matchs infligée à Cristiano Ronaldo après un coup de coude lors de l’avant-dernier match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Irlande a été réduite de deux matchs, afin que la superstar portugaise, véritable aimant à fans, ne manque pas les deux premières rencontres de sa dernière Coupe du monde.
Les États-Unis ont également obtenu gain de cause avec leur recours contre le carton rouge infligé à Folarin Balogun lors des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine. En principe, la jeune star américaine, auteur de trois buts dans le tournoi, aurait dû manquer au moins le huitième de finale contre la Belgique. Mais dimanche, un revirement tout à fait surprenant s’est produit.
La FIFA a annulé la suspension de Balogun, la transformant en avertissement avec sursis. Une décision accueillie avec satisfaction par le président américain Donald Trump : « Merci à la FIFA d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice ! », a-t-il commenté sur sa plateforme Truth Social. « Ils ont été traités de manière scandaleuse », avait tonné le ministre américain des Affaires étrangères, Rubio, dans la salle de presse de la Maison Blanche à Washington, avant d’exiger : « Il doit y avoir une procédure d’appel pour cela. »
Selon le règlement de la FIFA, un carton rouge entraîne normalement une suspension d’au moins un match, et tout recours semblait exclu après la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine. Balogun avait involontairement, mais dangereusement, frappé la cheville de son adversaire Muharemovic lors d’un choc. L’intervention de la VAR a confirmé la décision de l’arbitre, et Balogun a écopé d’un carton rouge certes malheureux, mais parfaitement justifié aux yeux du règlement. Une interprétation que le sélectionneur américain Mauricio Pochettino a toutefois contestée.
« À aucun moment, il n’avait l’intention de donner un coup de pied au joueur. C’était un geste tout à fait normal dans le football. » La FIFA semble désormais partager cet avis. Conformément à l’article 27 du règlement disciplinaire de l’instance mondiale, une sanction peut être suspendue avec sursis.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles