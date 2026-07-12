Recruté par le Bayern Munich à Crystal Palace pour 55 millions d’euros en 2024, Olise a été l’un des artisans de la qualification de la France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, où les Bleus défieront l’Espagne, grâce à ses six passes décisives.

Selon El Debate, il aurait demandé à rencontrer le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, dès la fin du tournoi pour évoquer la suite de sa carrière. Si le joueur reste concentré sur ses obligations avec les Bleus, il serait conscient de l’intérêt suscité par ses performances et souhaiterait que son statut et sa rémunération reflètent son nouveau rang sur la scène mondiale.







