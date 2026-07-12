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Michael Olise aurait demandé à rencontrer le Bayern Munich, malgré les rumeurs persistantes d’un transfert au Real Madrid, tandis que Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni et Ibrahima Konaté s’improvisent agents
Olise veut engager des discussions cruciales avec le Bayern
Recruté par le Bayern Munich à Crystal Palace pour 55 millions d’euros en 2024, Olise a été l’un des artisans de la qualification de la France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, où les Bleus défieront l’Espagne, grâce à ses six passes décisives.
Selon El Debate, il aurait demandé à rencontrer le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, dès la fin du tournoi pour évoquer la suite de sa carrière. Si le joueur reste concentré sur ses obligations avec les Bleus, il serait conscient de l’intérêt suscité par ses performances et souhaiterait que son statut et sa rémunération reflètent son nouveau rang sur la scène mondiale.
- AFP
Les stars du Real Madrid mènent la campagne de recrutement
Au sein même du groupe France, plusieurs coéquipiers d’Olise jouent déjà les ambassadeurs officieux du Real Madrid. Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Ibrahima Konaté le poussent activement à rejoindre le projet madrilène.
La complicité affichée entre Mbappé et Olise durant l’été international a renforcé l’attrait de l’idée de les voir évoluer ensemble chaque semaine en club. Sous l’effet de ce lobbying interne, l’ailier songerait sérieusement à un transfert vers la Liga.
Les obstacles financiers d’un transfert phare
Malgré l’intérêt manifesté par le joueur, un transfert à Madrid demeure un casse-tête financier. Après ses performances exceptionnelles sur la scène internationale, la valeur marchande d’Olise est désormais estimée à environ 200 millions d’euros, alors qu’il lui reste encore trois ans de contrat.
Le Bayern, qui ne vend pas ses joueurs et veut bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des champions autour de ses stars, fait face toutefois à un point de friction : le salaire actuel d’Olise, 8 M€ nets, est désormais jugé obsolète au regard de ses récentes performances. Selon El Debate, le club allemand aurait déjà préparé une offre de renouvellement à 14 M€ nets pour écarter les prétendants.
- Getty Images
L'agent recommande la prudence
Si le Bayern Munich détient encore les cartes en main grâce à la durée du contrat d’Olise, son agente, Rebecca James, lui déconseillerait de signer un nouveau bail à l’Allianz Arena. L’objectif est clair : conserver un levier de négociation. En ne prolongeant pas, le joueur s’assure que sa valeur de transfert puisse baisser d’ici 2027, alors qu’il entrera dans les deux dernières années de son engagement.
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