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Michael Olise au Real Madrid pour 150 millions d'euros ? Le Bayern Munich adresse un message au Santiago Bernabéu alors que des rumeurs indésirables circulent
Le président du Bayern Munich a accueilli avec un sourire l’intérêt manifesté par Florentino Pérez.
Les dirigeants de l’Allianz Arena ont exprimé leur ras-le-bol face aux rumeurs de plus en plus insistantes qui envoient Olise au Real Madrid. Selon certaines informations, le président madrilène Florentino Pérez serait prêt à valider une offre record de 150 millions d’euros pour recruter l’international français, dans le cadre de sa campagne de réélection à la tête des « Blancos ».
Le président du Bayern, Herbert Hainer, est donc monté au créneau pour couper court aux spéculations. Lors d’une rencontre avec un groupe de supporters, il s’est montré catégorique au sujet de l’ancien joueur de Crystal Palace : « Michael Olise est un joueur du Bayern et il a un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre – ce qui n’est pas encore le cas –, il peut s’épargner cette peine », a tranché Hainer dans les colonnes de Bild.£50 bonus
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Malgré une offre record, le club bavarois n’a pas réussi à s’imposer.
La position ferme de Hainer fait écho aux propos du président d’honneur Uli Hoeness, qui avait déjà écarté d’un revers de main l’idée d’un départ d’Olise d’Allemagne. Même face à la perspective d’une manne financière colossale, le géant bavarois affirme que ses ambitions sportives priment sur tout gain financier qu’il pourrait tirer de la vente de son joyau à un rival européen.
Lorsque les rumeurs ont émergé, il s’est montré encore plus intransigeant et a refusé de négocier : « Vendre Michael Olise pour 200 millions d’euros ? Il ne sera pas vendu. Nous jouons pour nos supporters : nous comptons 430 000 membres et des millions de fans à travers le monde. Ils n’ont rien à faire de nos 200 millions d’euros en banque si, le samedi, nous proposons un football de moindre qualité », avait tranché Hoeness.
La victoire électorale de Pérez attise les rumeurs de transfert
Ces rumeurs ne sont pas fortuites : elles surviennent après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Tradition oblige, le dirigeant célèbre chaque victoire électorale et inaugure son mandat par des transferts retentissants. Lors de son discours de triomphe, il a réaffirmé sa volonté de maintenir le club au sommet jusqu’en 2030.
« Je suis toujours là. Les membres me connaissent. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous allons continuer à travailler pour que le Real Madrid continue à remporter des titres », a-t-il déclaré à l’assemblée. Sans citer Olise, le président a laissé entendre l’arrivée de talents d’élite destinés à épauler le retour de José Mourinho, attendu sur le banc du Bernabéu.
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La situation de Michael Olise à Munich
Malgré les approches madrilènes, Olise est sous contrat longue durée à Munich et constitue un maillon essentiel du système de Vincent Kompany. Arrivé de Premier League, l’ailier s’est épanoui en Bundesliga, contribuant à la domination nationale du Bayern et séduisant les supporters.
Le Bayern, qui a déclaré le joueur « intransférable », refuse même d’envisager une offre, contraignant ainsi Madrid à explorer d’autres pistes pour renforcer son attaque.