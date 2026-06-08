Michael Olise au Real Madrid pour 150 millions d'euros ? Le Bayern Munich adresse un message au Santiago Bernabéu alors que des rumeurs indésirables circulent

Les dirigeants de l’Allianz Arena ont exprimé leur ras-le-bol face aux rumeurs de plus en plus insistantes qui envoient Olise au Real Madrid. Selon certaines informations, le président madrilène Florentino Pérez serait prêt à valider une offre record de 150 millions d’euros pour recruter l’international français, dans le cadre de sa campagne de réélection à la tête des « Blancos ».

Le président du Bayern, Herbert Hainer, est donc monté au créneau pour couper court aux spéculations. Lors d’une rencontre avec un groupe de supporters, il s’est montré catégorique au sujet de l’ancien joueur de Crystal Palace : « Michael Olise est un joueur du Bayern et il a un contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre – ce qui n’est pas encore le cas –, il peut s’épargner cette peine », a tranché Hainer dans les colonnes de Bild.