Getty Images Sport
Traduit par
Michael Olise a notifié au Bayern Munich sa décision finale concernant son avenir, alors que des rumeurs le lient au Real Madrid
Olise s'engage à rester au Bayern
Les supporters du Bayern peuvent souffler : l’ailier français Olise a officiellement confirmé aux dirigeants bavarois son intention de rester au club. Cette annonce met fin aux rumeurs, alimentées par la presse internationale, d’un départ fracassant vers Madrid cet été pour retrouver son coéquipier en sélection, Kylian Mbappé.
Selon Sky Sports, le joueur formé à Londres a fait taire les bruits extérieurs en réaffirmant son engagement total envers le club bavarois.
- Getty Images Sport
Considéré comme « intransférable », il se voit proposer un contrat colossal.
La direction du Bayern a toujours considéré Olise comme intouchable, affichant une sérénité de tous les instants durant cette brève période d’agitation estivale. L’ailier est sous contrat à l’Allianz Arena jusqu’en 2029 ; un bail à long terme sans clause de rachat active, qui laisse au club bavarois le contrôle total de son avenir sportif.
Plutôt que de répondre aux appels en provenance de Madrid, les dirigeants munichois s’emploient activement à récompenser la superstar en lui proposant une prolongation de contrat anticipée et très lucrative. Le nouveau contrat proposé devrait inclure une augmentation salariale considérable qui propulserait instantanément ce dribbleur dynamique parmi les trois joueurs les mieux payés du club.
Des statistiques sensationnelles en Bundesliga suscitent l’intérêt du Real Madrid
L'intérêt marqué de Madrid pour Olise n'a rien de surprenant, tant les performances individuelles du Français sont époustouflantes depuis son arrivée en Allemagne. Recruté à grand renfort de publicité auprès de Crystal Palace lors de l'été 2024, l'attaquant s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs les plus efficaces du football mondial.
En 107 apparitions officielles sous les couleurs du géant bavarois, l’attaquant a accumulé l’impressionnante moisson de 96 contributions décisives. Une régularité d’horloge qui en fait la pièce maîtresse de l’attaque munichoise et qui, aux yeux des dirigeants sportifs, rend tout départ estival tout bonnement impensable.
- Getty Images Sport
Une Coupe du monde exceptionnelle pour le joyau français
Les qualités de classe mondiale d’Olise ont été pleinement mises en évidence lors du parcours de la France jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L’ailier a été le moteur créatif de l’attaque de Didier Deschamps, enchaînant une série de superbes performances et totalisant cinq passes décisives en sept matches disputés lors du tournoi.
Si son talent n’a pas suffi à éviter aux Bleus une élimination en demi-finale face à l’Espagne, il pourra tout de même conclure le tournoi avec une médaille de bronze, la France affrontant l’Angleterre samedi lors du match pour la troisième place.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles