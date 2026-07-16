Michael Olise a notifié au Bayern Munich sa décision finale concernant son avenir, alors que des rumeurs le lient au Real Madrid

Les supporters du Bayern peuvent souffler : l’ailier français Olise a officiellement confirmé aux dirigeants bavarois son intention de rester au club. Cette annonce met fin aux rumeurs, alimentées par la presse internationale, d’un départ fracassant vers Madrid cet été pour retrouver son coéquipier en sélection, Kylian Mbappé.

Selon Sky Sports, le joueur formé à Londres a fait taire les bruits extérieurs en réaffirmant son engagement total envers le club bavarois.



