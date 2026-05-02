À la veille d’un match retour crucial en demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA contre le Paris Saint-Germain, Vincent Kompany a opté pour une stratégie risquée en effectuant sept changements dans son onze de départ. Harry Kane, Olise et Luis Diaz ont tous été relégués sur le banc, tandis que Jonathan Tah s’est vu confier le brassard de capitaine pour la première fois.

Cette rotation semblait initialement se retourner contre lui, car Heidenheim, qui fêtait son 100^e match en Bundesliga, a pleinement profité du manque de cohésion dans les rangs du Bayern. Budu Zivzivadze a ouvert le score à la 22^e minute d’une jolie déviation de la tête, avant qu’Eren Dinkci ne double l’avance neuf minutes plus tard, après avoir été lancé par l’impressionnant Marnon Busch.