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Michael Olise a inscrit un égaliseur dans les arrêts de jeu, permettant au Bayern de conclure une rencontre riche en buts (6 au total), après que les champions d’Allemagne ont laissé Harry Kane et Luis Diaz sur le banc en prévision de la finale de la Ligue des champions
Kompany prend un pari audacieux avec la rotation de son effectif juste avant la rencontre face au PSG.
À la veille d’un match retour crucial en demi-finale de la Ligue des champions de l’UEFA contre le Paris Saint-Germain, Vincent Kompany a opté pour une stratégie risquée en effectuant sept changements dans son onze de départ. Harry Kane, Olise et Luis Diaz ont tous été relégués sur le banc, tandis que Jonathan Tah s’est vu confier le brassard de capitaine pour la première fois.
Cette rotation semblait initialement se retourner contre lui, car Heidenheim, qui fêtait son 100^e match en Bundesliga, a pleinement profité du manque de cohésion dans les rangs du Bayern. Budu Zivzivadze a ouvert le score à la 22^e minute d’une jolie déviation de la tête, avant qu’Eren Dinkci ne double l’avance neuf minutes plus tard, après avoir été lancé par l’impressionnant Marnon Busch.
Goretzka a initié le come-back grâce aux ajustements tactiques opérés à la mi-temps.
Le Bayern a retrouvé un peu d’espoir juste avant la pause lorsque Leon Goretzka a envoyé un superbe coup franc enroulé de 25 mètres dans la lucarne. Sentant le danger d’une défaite à domicile, Kompany a fait entrer Kane, Olise, Diaz et Joshua Kimmich en deuxième mi-temps, un changement qui a immédiatement fait basculer le match en faveur des géants bavarois.
La pression a fini par payer à la 57e minute lorsque Goretzka a inscrit son deuxième but de l'après-midi, poussant le ballon au fond des filets au second poteau sur un corner d'Olise. Le Bayern semblait destiné à parachever son retour lorsque Kimmich a touché le poteau, mais les visiteurs sont restés dangereux en contre-attaque tout au long d'une seconde période effrénée.
Le coup de génie de Zivzivadze laisse le Bayern sous le choc
Heidenheim a de nouveau stupéfié l’Allianz Arena à vingt minutes du terme. Zivzivadze a lancé un solo sur le flanc gauche, a débordé Olise avant de décocher une frappe splendide dans la lucarne pour redonner l’avantage à son équipe et laisser les champions au bord d’une défaite surprise.
Sous tension, le Bayern jetait alors toutes ses forces dans la bataille, y compris son défenseur Minjae Kim. Dans le temps additionnel – nécessaire après un long arrêt suite à la blessure à la tête de Jonas Fohrenbach, qui a courageusement repris le jeu le nez bandé –, Olise frappait la barre sur un nouveau corner.
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Olise inscrit un but égalisateur spectaculaire dans le temps additionnel, à la 100e minute.
À la 10e minute du temps additionnel, la pression bavaroise a fini par payer. Olise a trouvé l’espace pour une dernière tentative, heurtant le poteau avant que le ballon ne rebondisse sur le gardien Dijant Ramaj et ne franchisse la ligne. Heidenheim laisse filer deux points de manière cruelle, même si ce match nul n’aide guère le Bayern à trouver son rythme avant son rendez-vous européen décisif.
Goretzka, auteur d’un doublé et de six tentatives, a été désigné homme du match. Si la performance du milieu allemand offre une lueur d’espoir, Kompany devra sans doute s’expliquer sur sa rotation intensive et sur les lacunes défensives qui ont permis à son équipe d’encasser trois buts face à un adversaire luttant pour son maintien.