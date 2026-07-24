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Michael Olise a fait savoir qu’il envisageait un transfert « l’année prochaine », alors que son nom circule du côté du Real Madrid. L’ailier du Bayern Munich a expliqué pourquoi ce potentiel déménagement record chez les « Galacticos » pouvait encore attendre
De Reading à la Coupe du monde : l'ascension fulgurante d'Olise
Olise s'est imposé sous haute pression au fil d'une ascension fulgurante, partie du Championship avec Reading en 2021 et couronnée par une demi-finale de Coupe du monde en 2026. Il s'est d'abord illustré à Crystal Palace en Premier League avant de rejoindre l'Allianz Arena pour 51 millions de livres (68 millions de dollars).
Il a savouré deux titres de champion d’Allemagne aux côtés d’Harry Kane et de ses coéquipiers, affichant des statistiques remarquables en matière de contribution offensive. Olise a trouvé le chemin des filets à 25 reprises la saison dernière, tout en délivrant 28 passes décisives.
Il a brillé aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lors de la Coupe du monde nord-américaine, faisant ainsi grimper sa cote. Selon les rumeurs, le Real Madrid songerait à en faire le nouveau « Galactico » du Santiago Bernabéu.
Les Madrilènes envisageraient un chèque de 223 millions d’euros (191 millions de livres / 254 millions de dollars), ce qui ferait d’Olise le joueur le plus cher de l’histoire, détrônant ainsi la superstar brésilienne Neymar.
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Choix de transfert : Olise doit-il rester au Bayern ou partir ?
Olise a rapidement gravi les échelons et se retrouve désormais sous les feux des projecteurs. Interrogé sur l’opportunité d’un transfert vers la capitale espagnole à ce stade, Aliadière, ancien champion de Premier League – s’exprimant en partenariat avec Wiz Slots – a déclaré àGOAL : « Il a réalisé une saison incroyable depuis son départ de Crystal Palace pour le Bayern Munich ; il a franchi un cap.
Son arrivée en équipe de France confirme cette progression. Il a brillé lors de la Coupe du monde, même si ses performances face à des adversaires moins bien classés que l’Espagne doivent être nuancées.
Les joueurs sortaient d’un long tournoi et d’une saison éprouvante. En fin de compétition, la fatigue se fait sentir et les émotions sont à leur comble. Certains joueurs paraissaient épuisés ; lors des 25 dernières minutes contre l’Angleterre, on aurait pu aligner 15 joueurs anglais sur le terrain : ils étaient à bout de forces, incapables de courir, le réservoir vide. À l’inverse, l’Argentine semblait capable de continuer à courir et à se créer des occasions. Il ne s’agissait pas tant de passion ou d’envie que d’une simple impossibilité physique.
« Olise est incroyable, un talent extraordinaire. Mais où trouverait-il sa place à Madrid ? Comment s’entendreait-il avec Vinicius, avec [Jude] Bellingham et tous les autres ? Je me souviens des Galacticos d’antan, une équipe de stars, mais je reste convaincu qu’il faut un bon équilibre et une défense solide, car dans le football moderne, on est puni très vite. »
Pleins feux sur un « Galactico » : Olise a-t-il besoin de la pression liée à un transfert de 223 millions d'euros ?
Interrogé sur l’intérêt d’une nouvelle saison à Munich pour la progression d’Olise, plutôt que d’un transfert où chaque geste serait disséqué, Aliadière a répondu avec assurance : « Bien sûr. Au vu de son niveau actuel et de sa réputation sur la grande scène, Madrid ne représente pas une opportunité unique. En restant au Bayern Munich, il a près de 90 % de chances de remporter la Bundesliga et de continuer à marquer des buts, car c’est la meilleure équipe du pays. Concrètement, il est probable qu’il vive une nouvelle saison d’un très bon niveau au Bayern.
« Je suis d’accord : il devrait sans doute rester une année de plus, enchaîner une nouvelle bonne saison, puis se lancer dans l’aventure madrilène pour voir s’il est capable de s’imposer là-bas, avec la pression et tout ce qu’implique le projet du Real Madrid. »
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Contrat d'Olise : date de fin de son engagement avec le Bayern, géant de la Bundesliga
Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, Olise n’est pas à vendre. Les dirigeants bavarois l’ont martelé : aucune offre ne sera étudiée pour leur joyau.
Toutefois, la détermination du club serait mise à l’épreuve si José Mourinho et le Real Madrid présentaient une offre historique. Olise aurait laissé la porte ouverte, les « Blancos » exerçant un attrait irrésistible sur n’importe quel joueur, et l’on ignore encore où il évoluera lorsque la saison 2026-2027 débutera.
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