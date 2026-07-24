Olise s'est imposé sous haute pression au fil d'une ascension fulgurante, partie du Championship avec Reading en 2021 et couronnée par une demi-finale de Coupe du monde en 2026. Il s'est d'abord illustré à Crystal Palace en Premier League avant de rejoindre l'Allianz Arena pour 51 millions de livres (68 millions de dollars).

Il a savouré deux titres de champion d’Allemagne aux côtés d’Harry Kane et de ses coéquipiers, affichant des statistiques remarquables en matière de contribution offensive. Olise a trouvé le chemin des filets à 25 reprises la saison dernière, tout en délivrant 28 passes décisives.

Il a brillé aux côtés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lors de la Coupe du monde nord-américaine, faisant ainsi grimper sa cote. Selon les rumeurs, le Real Madrid songerait à en faire le nouveau « Galactico » du Santiago Bernabéu.

Les Madrilènes envisageraient un chèque de 223 millions d’euros (191 millions de livres / 254 millions de dollars), ce qui ferait d’Olise le joueur le plus cher de l’histoire, détrônant ainsi la superstar brésilienne Neymar.