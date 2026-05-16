Olise a été désigné meilleur joueur de la saison 2025-2026 de Bundesliga après une année exceptionnelle à l’Allianz Arena. Les directeurs généraux de la DFL, Marc Lenz et Steffen Merkel, ont remis ce prestigieux trophée à l’international français de 24 ans peu avant de remettre le Meisterschale aux champions samedi.

L’ailier, dont la progression a été fulgurante depuis son arrivée en Bavière, inscrit ainsi son nom dans la lignée d’anciens lauréats tels que son coéquipier Harry Kane, Florian Wirtz et la star du Real Madrid Jude Bellingham. Un couronnement qui consacre définitivement Olise parmi l’élite du football allemand.