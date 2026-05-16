Getty Images Sport
Traduit par
Michael Olise a été désigné meilleur joueur de la saison en Bundesliga ; la star du Bayern Munich est désormais considérée comme l’« icône » du championnat allemand
Une distinction individuelle pour l'international français
Olise a été désigné meilleur joueur de la saison 2025-2026 de Bundesliga après une année exceptionnelle à l’Allianz Arena. Les directeurs généraux de la DFL, Marc Lenz et Steffen Merkel, ont remis ce prestigieux trophée à l’international français de 24 ans peu avant de remettre le Meisterschale aux champions samedi.
L’ailier, dont la progression a été fulgurante depuis son arrivée en Bavière, inscrit ainsi son nom dans la lignée d’anciens lauréats tels que son coéquipier Harry Kane, Florian Wirtz et la star du Real Madrid Jude Bellingham. Un couronnement qui consacre définitivement Olise parmi l’élite du football allemand.
- AFP
Les dirigeants de la ligue saluent un talent « spectaculaire »
Les dirigeants du football allemand ont multiplié les éloges à l’égard de l’ancien joueur de Crystal Palace lors de la cérémonie de remise des prix. « Michael Olise est un joueur spectaculaire, capable de faire la différence, qui s’est illustré lors de la saison 2025-2026 de Bundesliga par son dynamisme, sa finesse, sa régularité et ses buts », ont déclaré Lenz et Merkel dans un communiqué commun.
Ils ont ensuite souligné son rôle clé dans la promotion mondiale du championnat : « Au cours des deux dernières années, il est devenu l’ambassadeur de la ligue aux échelons national et international, incarnant à la fois l’excellence footballistique et athlétique. Nous tenons à féliciter Michael pour son triomphe et pour sa saison exceptionnelle avec le Bayern. »
Une campagne statistiquement supérieure
Les statistiques d'Olise cette saison sont tout simplement historiques. Il a terminé l'exercice avec 15 buts et 19 passes décisives en Bundesliga, devenant le premier joueur depuis la saison 2019-2020 à atteindre au moins 15 unités dans chacune de ces deux catégories sur une même saison. Un tel niveau de performance explique pourquoi il s'est imposé comme un atout incontournable pour le club le plus titré d'Allemagne.
Ce n’est pas la première fois qu’Olise est distingué depuis son arrivée en Allemagne : il avait déjà été sacré « Meilleur espoir de la saison » lors de son exercice inaugural, confirmant sa capacité à s’adapter immédiatement aux exigences de la Bundesliga sans perdre sa créativité.
- Getty Images Sport
Comment le vainqueur a été désigné
Le processus de sélection de ce prix est rigoureux et associe supporters, clubs et experts pour s’assurer que le joueur le plus méritant l’emporte. Pour désigner le Joueur de la saison, on constitue d’abord l’Équipe de la saison à partir d’une short-list de 40 joueurs. Cette sélection résulte d’un vote des supporters sur les plateformes de la Bundesliga (40 %), d’un vote des clubs (30 %) et d’un vote d’experts désignés (30 %).
Le même barème sert ensuite à désigner le Joueur de la saison parmi les membres de cette équipe type. Olise avait déjà imposé sa supériorité tout au long de l’année, en étant élu Joueur du mois en novembre puis en janvier, avant de finalement devancer son coéquipier Kane pour décrocher le titre annuel le plus prestigieux.