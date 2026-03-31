Michael O'Neill, entraîneur de Blackburn et de l'Irlande du Nord, suscite la polémique avec une sélection controversée

L'indignation a atteint son paroxysme à la 80e minute, lorsque O'Neill a enfin fait entrer son seul représentant de Blackburn, l'adolescent Tom Atcheson, qui n'a jamais été sélectionné en équipe nationale, pour une simple apparition de 10 minutes, juste au moment où Devlin était remplacé. Cette protection flagrante d'un atout de son propre club, tout en affaiblissant ses rivaux dans la lutte contre la relégation, a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. Un supporter d'Oxford a exprimé sa frustration en déclarant : « Bien sûr, vous alignez nos joueurs clés dans un match où il n'y a plus rien à jouer. » Un autre observateur a souligné la composition suspecte de l'équipe, en notant : « Il n'y a absolument rien à voir ici, juste deux joueurs d'Oxford et un joueur d'Albion dans le onze de départ, tandis que le joueur de Blackburn est mis au repos. »