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Michael O'Neill, entraîneur de Blackburn et de l'Irlande du Nord, suscite la polémique avec une sélection controversée
Conflit d'intérêts confirmé sur le terrain
Selon The Sun, O'Neill fait l'objet d'une attention particulière suite à la gestion de son effectif lors du match amical nul 1-1 contre le Pays de Galles à Cardiff, le 31 mars. Après avoir manqué la qualification pour la Coupe du monde suite à une défaite 2-0 contre l'Italie, l'entraîneur a profité de ce match sans enjeu pour apparemment épuiser les joueurs issus de clubs en lutte contre Blackburn afin d'éviter la relégation en League One. Le vétéran entraîneur a pris les rênes à Ewood Park en février, et ses choix de remplacements ont pleinement confirmé les pires craintes des équipes rivales concernant son double rôle controversé à un stade critique de la saison nationale.
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Les stars rivales doivent faire face à une charge de travail intense au niveau international
Plusieurs clubs de Championship ont contacté l'EFL pour faire part de leur mécontentement face à cette situation. West Bromwich Albion, Oxford United et Portsmouth ont tous vu leurs joueurs clés disputer un temps de jeu important. Jamie Donley, d'Oxford, a non seulement été titularisé, mais a également inscrit le premier but à la 22e minute avant d'être remplacé à la 64e minute aux côtés de son coéquipier Ciaran Brown, qui a été curieusement remplacé par un autre joueur d'Oxford, Brodie Spencer. De son côté, Isaac Price, de West Brom, a disputé 45 minutes, tandis que le milieu de terrain de Portsmouth, Terry Devlin, a dû s'acharner jusqu'à la 80e minute avant d'être finalement remplacé.
Les supporters expriment leur colère face à un remplacement tardif
L'indignation a atteint son paroxysme à la 80e minute, lorsque O'Neill a enfin fait entrer son seul représentant de Blackburn, l'adolescent Tom Atcheson, qui n'a jamais été sélectionné en équipe nationale, pour une simple apparition de 10 minutes, juste au moment où Devlin était remplacé. Cette protection flagrante d'un atout de son propre club, tout en affaiblissant ses rivaux dans la lutte contre la relégation, a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. Un supporter d'Oxford a exprimé sa frustration en déclarant : « Bien sûr, vous alignez nos joueurs clés dans un match où il n'y a plus rien à jouer. » Un autre observateur a souligné la composition suspecte de l'équipe, en notant : « Il n'y a absolument rien à voir ici, juste deux joueurs d'Oxford et un joueur d'Albion dans le onze de départ, tandis que le joueur de Blackburn est mis au repos. »
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Blackburn s'accroche au maintien dans une lutte acharnée contre la relégation
L'EFL a indiqué que la sélection internationale relevait strictement de la compétence de la FIFA, ce qui rend l'instance dirigeante impuissante à intervenir. Un simple coup d'œil au classement du Championship suffit à expliquer l'immense frustration des supporters adverses. Blackburn occupe actuellement la 19e place avec 43 points, devançant West Bromwich Albion uniquement à la différence de buts. Portsmouth se trouve dangereusement à la 21e place avec 40 points, tandis qu'Oxford et Leicester City — qui ont subi une déduction de six points — sont coincés dans les trois dernières places avec 39 points. Avec Sheffield Wednesday ancré en fond de classement avec moins six points suite à une déduction de 18 points, la lutte pour le maintien est incroyablement serrée.