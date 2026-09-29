AFP
Traduit par
Michael Kayode révèle sa surprise après les débuts de rêve avec l’Italie, à la suite de son rôle majeur dans la victoire en Ligue des nations contre la Turquie
Un début de rêve pour la star de Brentford
Kayode a reconnu avoir été stupéfait par l’impact immédiat qu’il a eu sur la scène internationale lors de la large victoire de l’Italie à Bursa. Le joueur de 22 ans, auteur de performances régulières en Premier League, a honoré sa première sélection en équipe nationale et a répondu en étant impliqué sur deux des premiers buts de l’Italie. Après une première tentative repoussée, qui a permis à Davide Frattesi de reprendre le ballon, Kayode a ensuite lui-même trouvé le chemin des filets pour doubler la mise dans une première période impitoyable des visiteurs.
La victoire a été assurée grâce à d’autres buts d’Alessandro Bastoni et de Francesco Pio Esposito, tandis que Baris Alper Yilmaz a inscrit un but de consolation pour les hôtes. S’exprimant au micro de RAI Sport après le coup de sifflet final, l’arrière latéral, très ému, est revenu sur une soirée qu’il n’oubliera jamais. « Je ne m’attendais pas à ce que mes débuts se passent comme ça, donc je suis vraiment heureux », a déclaré Kayode.
- Getty Images Sport
La rédemption après le revers contre la Belgique
La performance a marqué un net redressement pour l’Italie, qui avait éprouvé des difficultés lors de sa précédente sortie contre la Belgique. Dans une atmosphère hostile à l’Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, l’équipe de Roberto Mancini a affiché un tout autre visage par rapport à celle qui s’était inclinée 2-0 quelques jours plus tôt. Kayode a mis en avant le changement d’état d’esprit au sein du groupe, soulignant que les joueurs étaient déterminés à faire taire leurs critiques et à montrer que cette récente défaite n’était qu’un simple contretemps dans leur campagne de Ligue des nations.
Le joueur de Brentford a estimé que l’approche de l’équipe était exactement celle qu’il fallait pour négocier un déplacement difficile. « Nous avons joué la première mi-temps avec une simplicité et une détermination fantastiques. Nous voulions vraiment faire nos preuves, dans un match difficile, dans l’atmosphère incroyable de ce stade, donc gagner ici, c’était fantastique », a ajouté Kayode.
Exploiter l’arme des longues touches
L’une des caractéristiques les plus distinctives du jeu de Kayode à Brentford a été sa capacité à effectuer des touches exceptionnellement longues, une tactique qu’il a tenté d’apporter sur la scène internationale. Malgré les conditions météorologiques difficiles en Turquie, qui ont rendu la pelouse boueuse et glissante en raison de fortes pluies, le défenseur a souvent été vu en train d’essuyer le ballon avec une serviette pour conserver son avantage. Cela a offert à l’Italie une dimension supplémentaire dans le dernier tiers, maintenant la défense turque sous pression constante chaque fois que le ballon sortait du terrain.
Kayode a admis que, même si l’équipe avait préparé ces phases arrêtées, les éléments ont rendu leur exécution parfaite difficile. « Nous avions essayé quelques choses à l’entraînement, mais ce n’était pas facile aujourd’hui dans ces conditions », a-t-il déclaré au sujet de la forte pluie et de la boue.
- Getty Images Sport
En vue du choc face à la France
Après des débuts réussis, Kayode regarde déjà vers le prochain grand test pour l’Italie. La confiance acquise grâce au festival de quatre buts contre la Turquie a redonné de l’élan au groupe, qui se prépare à un choc de haut niveau face à la France. Le latéral estime que le caractère emphatique de leur dernière victoire a donné le ton pour le reste de leurs matches de phase de groupes, en installant une dynamique qu’ils étaient désespérés de construire après une période d’irrégularité et de déception. « Nous voulions prouver quelque chose et lancer notre campagne. Maintenant, nous allons affronter la France », a-t-il conclu.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles