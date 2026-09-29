Kayode a reconnu avoir été stupéfait par l’impact immédiat qu’il a eu sur la scène internationale lors de la large victoire de l’Italie à Bursa. Le joueur de 22 ans, auteur de performances régulières en Premier League, a honoré sa première sélection en équipe nationale et a répondu en étant impliqué sur deux des premiers buts de l’Italie. Après une première tentative repoussée, qui a permis à Davide Frattesi de reprendre le ballon, Kayode a ensuite lui-même trouvé le chemin des filets pour doubler la mise dans une première période impitoyable des visiteurs.

La victoire a été assurée grâce à d’autres buts d’Alessandro Bastoni et de Francesco Pio Esposito, tandis que Baris Alper Yilmaz a inscrit un but de consolation pour les hôtes. S’exprimant au micro de RAI Sport après le coup de sifflet final, l’arrière latéral, très ému, est revenu sur une soirée qu’il n’oubliera jamais. « Je ne m’attendais pas à ce que mes débuts se passent comme ça, donc je suis vraiment heureux », a déclaré Kayode.