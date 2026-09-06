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Michael Carrick voit en Kobbie Mainoo une année de révélation, alors que le jeune talent de Manchester United repousse une menace à 155 millions de livres sterling au milieu de terrain
Naviguer dans l’investissement de 155 millions de livres sterling au milieu de terrain
La performance de Mainoo lors du récent démantèlement 5-2 d’Ipswich Town a servi de rappel définitif de sa qualité, dissipant toute inquiétude selon laquelle sa progression aurait pu plafonner après une saison 2022-2023 de révélation. Le retour en forme de Mainoo intervient à un moment crucial de sa carrière à Old Trafford, alors que la direction du club a validé un investissement colossal de 155 millions de livres sterling dans l’entrejeu pendant le mercato estival. Les arrivées de Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans ont considérablement renforcé la profondeur et la qualité à la disposition de Carrick, au point que beaucoup se sont demandé si la voie de Mainoo vers le onze de départ ne serait pas bloquée. Cependant, l’entraîneur considère cet afflux de talent comme un catalyseur positif pour l’effectif plutôt que comme un frein à la progression individuelle du jeune joueur issu du centre de formation.
« Je pense que la concurrence est une bonne chose, a déclaré Carrick, cité par le Manchester Evening News. C’est de la concurrence, pas forcément parce que c’est soit un joueur, soit l’autre, je pense que c’est collectif et qu’il faut savoir que c’est un groupe solide. L’avantage d’avoir cette concurrence, si vous voulez, mais surtout cette base pour être solide, c’est que vous pouvez apprendre les uns des autres, vous pouvez vous entraider et, clairement, en tant que groupe de milieux de terrain, nous estimons être vraiment forts. »
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Carrick salue la mentalité d’élite de Mainoo
Carrick a été extrêmement impressionné par la résilience et la progression de Mainoo, en particulier après un été où le jeune joueur a été contraint de rester sur la touche pendant la campagne de l’Angleterre à la Coupe du monde. Malgré l’absence de la moindre minute de jeu sous Thomas Tuchel en Amérique du Nord, Mainoo est revenu à Carrington avec quelque chose à prouver.
Carrick a couvert de louanges le désir du milieu de terrain de continuer à progresser. L’entraîneur de United a déclaré : « Je pense qu’évidemment, Kobbie a énormément progressé la saison dernière en terminant l’exercice très fort, et il a encore très bien joué la semaine dernière. On voit chez lui son développement et à quel point il améliore certains aspects de son jeu. Il veut apprendre, il a faim d’apprendre, il en veut toujours plus, ce qui est formidable. »
« Parce qu’il a vécu huit très bons mois depuis que je suis arrivé, et il lui serait facile de se dire : “Tout va bien, vous savez, j’ai intégré l’équipe, j’ai joué beaucoup de matches, et tout va bien.” Mais il pousse pour avoir encore plus, comme il le doit. »
Faire taire les sceptiques dans un rôle plus reculé
L’une des évolutions les plus marquantes dans le jeu de Mainoo a été son adaptabilité tactique. Alors qu’il avait auparavant fait l’objet de critiques concernant sa vigilance défensive, notamment de la part de l’ancien entraîneur Ruben Amorim, la récente sortie du joueur dans un rôle plus reculé de sentinelle a mis en lumière une maturité nouvelle. Il a offert la protection parfaite à la défense à quatre contre Ipswich, démontrant qu’il possède les qualités physiques et mentales pour assumer les responsabilités défensives d’une sentinelle de Premier League.
Carrick est convaincu que le milieu de terrain, qui n’en est encore qu’aux premières étapes de son parcours professionnel, a encore une grande marge de progression. « Kobbie peut faire une autre grande saison, c’est certain, a insisté le manager de United. Il est revenu en grande forme et on l’a vu ce week-end, mais au sein du groupe, à l’entraînement, on voit qu’il grandit, que sa personnalité s’affirme. Il gagne évidemment aussi en maturité en permanence, et il est encore si jeune. Il a encore énormément à montrer, et c’est formidable. »
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Concrétiser le potentiel à Old Trafford
La suite pour Mainoo consiste à maintenir ce niveau de régularité tout en repoussant la concurrence de joueurs comme Baleba et Mason Mount, de retour et proche d’un rétablissement complet après une blessure. Carrick a clairement indiqué qu’il continuerait à en demander davantage à Mainoo, en lui apportant les conseils techniques qu’un joueur au profil similaire au sien peut offrir.
En concluant son évaluation de l’avenir du milieu de terrain, Carrick a souligné que la capacité de Mainoo à être réceptif aux consignes était son plus grand atout. « Le plus important, c’est qu’il a envie d’apprendre. J’essaie de lui transmettre de petites choses par-ci par-là, il les assimile très bien et apprend. Cela va lui donner une grande chance d’atteindre son potentiel, qui est évidemment énorme », a ajouté Carrick.
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