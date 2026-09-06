La performance de Mainoo lors du récent démantèlement 5-2 d’Ipswich Town a servi de rappel définitif de sa qualité, dissipant toute inquiétude selon laquelle sa progression aurait pu plafonner après une saison 2022-2023 de révélation. Le retour en forme de Mainoo intervient à un moment crucial de sa carrière à Old Trafford, alors que la direction du club a validé un investissement colossal de 155 millions de livres sterling dans l’entrejeu pendant le mercato estival. Les arrivées de Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans ont considérablement renforcé la profondeur et la qualité à la disposition de Carrick, au point que beaucoup se sont demandé si la voie de Mainoo vers le onze de départ ne serait pas bloquée. Cependant, l’entraîneur considère cet afflux de talent comme un catalyseur positif pour l’effectif plutôt que comme un frein à la progression individuelle du jeune joueur issu du centre de formation.

« Je pense que la concurrence est une bonne chose, a déclaré Carrick, cité par le Manchester Evening News. C’est de la concurrence, pas forcément parce que c’est soit un joueur, soit l’autre, je pense que c’est collectif et qu’il faut savoir que c’est un groupe solide. L’avantage d’avoir cette concurrence, si vous voulez, mais surtout cette base pour être solide, c’est que vous pouvez apprendre les uns des autres, vous pouvez vous entraider et, clairement, en tant que groupe de milieux de terrain, nous estimons être vraiment forts. »