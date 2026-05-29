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Michael Carrick va-t-il se lancer dans une grande campagne de recrutement ? Manchester United bénéficie d'un important coup de pouce financier juste à temps pour le mercato estival
La restructuration financière renforce le pouvoir de United sur le marché des transferts
Selon le Manchester Evening News, Manchester United a considérablement renforcé sa capacité de dépense pour le mercato estival en remboursant 110 millions de livres sterling sur sa ligne de crédit renouvelable au cours des six dernières semaines. Les documents financiers publiés avec les résultats du troisième trimestre confirment trois remboursements : 50 millions le 22 avril, 20 millions le 18 mai et 40 millions le 27 mai.
Ces remboursements laissent environ 250 millions de livres sterling disponibles sur la ligne de crédit, offrant au club une flexibilité accrue sur le marché des transferts. Associée à l’amélioration des revenus et aux économies réalisées grâce aux récentes mesures d’austérité, cette trésorerie supplémentaire pourrait porter le budget recrutement de l’été à près de 300 millions de livres sterling. Une nouvelle étape majeure sous l’ère de Sir Jim Ratcliffe, qui a fait de la restructuration des opérations du club sa priorité depuis sa prise de contrôle des affaires footballistiques à Old Trafford.
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La reconstruction du milieu de terrain est la priorité de Carrick.
Malgré une plus grande marge de manœuvre financière, Manchester United entend rester sélectif sur le marché des transferts. Les priorités absolues du club sont de renforcer le milieu de terrain central, d’étoffer l’aile gauche et de recruter un nouvel arrière gauche. Les discussions avec Atalanta concernant le milieu de terrain Ederson, évalué à environ 38 millions de livres sterling, sont déjà bien avancées. Néanmoins, le Brésilien n’est pas perçu comme le successeur à long terme de Casemiro.
Une fois ces discussions conclues, le club poursuivra sa quête d’un véritable sentinelle, avec Elliot Anderson (Nottingham Forest) en haut de la short-list. Les Red Devils veulent ainsi mettre fin à une stratégie de recrutement trop souvent réactive et bâtir, sous l’ère Carrick, un effectif pensé pour durer.
Les dirigeants de Manchester United saluent les progrès réalisés en interne
Omar Berrada, directeur général de United, s'est félicité des derniers chiffres et a salué l'impact des changements internes mis en œuvre par le club. Il a déclaré : « Nous sommes très optimistes quant aux progrès réalisés par le club cette saison et à l'impact positif continu de nos initiatives de transformation opérationnelle. »
Depuis son arrivée, Ratcliffe a fait de la stabilité financière une priorité, imposant un contrôle plus strict des dépenses et engageant des réformes commerciales plus larges pour renforcer la position à long terme de United tout en respectant les réglementations en matière de rentabilité et de durabilité.
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La pression monte à l’approche de la reconstruction estivale
Le mercato estival s’ouvre le 15 juin, offrant à Manchester United une occasion précoce de se lancer à la conquête de ses cibles prioritaires. Les dirigeants du club estiment que la situation financière améliorée leur permettra de conclure rapidement les transactions et d’éviter les négociations interminables qui ont perturbé la préparation lors des saisons précédentes. Cet été devrait également marquer la première véritable occasion pour Carrick de façonner l’effectif avec le soutien total de la direction. Les attentes sont désormais grandes : United doit transformer son avantage financier en progrès tangibles sur le terrain.