Michael Carrick va-t-il se lancer dans une grande campagne de recrutement ? Manchester United bénéficie d'un important coup de pouce financier juste à temps pour le mercato estival

Selon le Manchester Evening News, Manchester United a considérablement renforcé sa capacité de dépense pour le mercato estival en remboursant 110 millions de livres sterling sur sa ligne de crédit renouvelable au cours des six dernières semaines. Les documents financiers publiés avec les résultats du troisième trimestre confirment trois remboursements : 50 millions le 22 avril, 20 millions le 18 mai et 40 millions le 27 mai.

Ces remboursements laissent environ 250 millions de livres sterling disponibles sur la ligne de crédit, offrant au club une flexibilité accrue sur le marché des transferts. Associée à l’amélioration des revenus et aux économies réalisées grâce aux récentes mesures d’austérité, cette trésorerie supplémentaire pourrait porter le budget recrutement de l’été à près de 300 millions de livres sterling. Une nouvelle étape majeure sous l’ère de Sir Jim Ratcliffe, qui a fait de la restructuration des opérations du club sa priorité depuis sa prise de contrôle des affaires footballistiques à Old Trafford.