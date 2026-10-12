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Michael Carrick va-t-il être limogé ? Michael Owen explique pourquoi l’entraîneur de Manchester United, sous pression, « mérite qu’on lui laisse du temps » avant une série « difficile » de matches à l’extérieur
Sous la direction de Carrick, l’équipe s’est qualifiée pour la Ligue des champions
Carrick, qui a remporté cinq titres de champion de première division et la Ligue des champions en tant que joueur de Manchester United, a répondu à l’appel à l’aide venu du stade surnommé le « Théâtre des rêves » à la mi-janvier, après le départ de l’entraîneur portugais Ruben Amorim.
Il a immédiatement eu un impact, décrochant des victoires convaincantes contre Arsenal et Manchester City, rival de United dans le derby. À la fin de la saison, Manchester United occupait la troisième place du classement et se préparait à retrouver l’élite des compétitions européennes.
La candidature de Carrick au poste d’entraîneur principal était impossible à ignorer, ce qui l’a conduit à signer un contrat de deux ans, assorti d’une option de prolongation jusqu’à l’été 2029. Il n’a dirigé que huit matches depuis la signature de cet accord.
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Une seule victoire et aucun match sans encaisser de but en Premier League en 2026-2027
Seules deux victoires ont été remportées cette saison, dont une contre le modeste club azerbaïdjanais Sabah. Avec seulement six points pris sur 18 possibles en Premier League, United a de nouveau glissé dans la seconde moitié du classement.
Sabah est la seule équipe face à laquelle United n’a pas encaissé de but. Les matches sans encaisser de but se font rares pour une défense perméable, tandis que des inquiétudes ont été exprimées concernant le recrutement et le manque de solutions confirmées au poste d’avant-centre.
Carrick se retrouve sous le feu des projecteurs, sa période de grâce sur le banc étant bel et bien terminée. Certains estiment qu’il pourrait ne plus rester longtemps en poste : une amélioration immédiate des performances et des résultats est nécessaire pour qu’il évite un licenciement.
Les bookmakers estiment qu’un licenciement retentissant pourrait être imminent. Les supporters mécontents ont exprimé leur frustration lors d’un match nul peu enthousiasmant (1-1) contre Tottenham, réduit à dix, et de nouveaux changements pourraient se profiler à Manchester.
Carrick est-il sous forte pression avant une série de matches difficiles ?
Interrogé sur ses inquiétudes pour Carrick à l’approche d’une série de trois déplacements consécutifs, alors que quatre des cinq prochains matches de Manchester United se joueront à l’extérieur, l’ancien attaquant du club Owen, qui s’exprimait auprès de GOAL en tant qu’ambassadeur de Casino.org, où les joueurs du Royaume-Uni peuvent trouver des informations fiables sur les casinos en ligne, a déclaré : « J’ai regardé les prochains matches de Manchester United et ils sont sacrément difficiles. Il y a beaucoup de déplacements.
« Son prochain déplacement en Premier League, c’est à Leeds, qui joue vraiment bien. On connaît tous la rivalité entre les deux clubs. L’ambiance promet d’être intense. Leeds sentira qu’il y a un coup à jouer. Il y a une occasion de gagner à Elland Road.
« Je suis un grand admirateur de Carrick. Je pensais qu’on aurait dû lui confier le poste. Je comprends qu’il y ait de la pression autour de ce poste. Absolument. Mais au vu de ce qu’il a accompli la saison dernière, je pense qu’il faut vraiment lui laisser du temps.
« Et quand on y regarde de plus près, Manchester United a vraiment manqué de chance contre Everton. Il a marqué l’un des buts de la saison sur la toute dernière frappe du match. La VAR l’a privé de points lors du derby de Manchester. À mon avis, il a vraiment manqué de chance de ne pas avoir quelques points de plus.
« La prestation contre Tottenham n’a pas été excellente, certes, mais j’aime bien cette équipe. Je pense qu’elle est bien meilleure aujourd’hui qu’elle ne l’a été ces dernières années. Et je pense qu’elle a le potentiel pour réaliser une saison tout à fait correcte.
« Certains essaient de lui mettre la pression, mais je pense qu’il mérite encore pas mal de temps, compte tenu de ce qu’il a fait jusqu’ici. »
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Carrick échappera-t-il à un licenciement précipité à Manchester United ?
Avant de se rendre à Elland Road, Manchester United devra disputer un match difficile de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, en Espagne. Une rencontre avec l’impressionnante équipe de Como de Cesc Fabregas aura lieu en Italie le 21 octobre. Après un bref retour à Old Trafford pour affronter Bournemouth, Manchester United se rendra à Stamford Bridge pour défier Chelsea.
Reste à savoir si Carrick fera ce déplacement dans l’ouest de Londres, car il devra rapidement convaincre les supporters et les membres du conseil d’administration pour obtenir la patience et la confiance dont Owen estime qu’il devrait bénéficier.
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