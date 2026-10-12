Interrogé sur ses inquiétudes pour Carrick à l’approche d’une série de trois déplacements consécutifs, alors que quatre des cinq prochains matches de Manchester United se joueront à l’extérieur, l’ancien attaquant du club Owen, qui s’exprimait auprès de GOAL en tant qu’ambassadeur de Casino.org, où les joueurs du Royaume-Uni peuvent trouver des informations fiables sur les casinos en ligne, a déclaré : « J’ai regardé les prochains matches de Manchester United et ils sont sacrément difficiles. Il y a beaucoup de déplacements.

« Son prochain déplacement en Premier League, c’est à Leeds, qui joue vraiment bien. On connaît tous la rivalité entre les deux clubs. L’ambiance promet d’être intense. Leeds sentira qu’il y a un coup à jouer. Il y a une occasion de gagner à Elland Road.

« Je suis un grand admirateur de Carrick. Je pensais qu’on aurait dû lui confier le poste. Je comprends qu’il y ait de la pression autour de ce poste. Absolument. Mais au vu de ce qu’il a accompli la saison dernière, je pense qu’il faut vraiment lui laisser du temps.

« Et quand on y regarde de plus près, Manchester United a vraiment manqué de chance contre Everton. Il a marqué l’un des buts de la saison sur la toute dernière frappe du match. La VAR l’a privé de points lors du derby de Manchester. À mon avis, il a vraiment manqué de chance de ne pas avoir quelques points de plus.

« La prestation contre Tottenham n’a pas été excellente, certes, mais j’aime bien cette équipe. Je pense qu’elle est bien meilleure aujourd’hui qu’elle ne l’a été ces dernières années. Et je pense qu’elle a le potentiel pour réaliser une saison tout à fait correcte.

« Certains essaient de lui mettre la pression, mais je pense qu’il mérite encore pas mal de temps, compte tenu de ce qu’il a fait jusqu’ici. »