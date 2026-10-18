L’atmosphère agitée à Manchester ne se limite pas au terrain. Carrick a dû composer avec des tensions internes, notamment les vives critiques publiques du défenseur Lisandro Martinez à l’encontre du directeur sportif Jason Wilcox. L’entraîneur a également dû démentir récemment les affirmations de Nicky Butt, ancien joueur de Manchester United, selon lesquelles Carrick aurait reconnu en privé que le métier d’entraîneur « n’était pas fait pour lui » avant d’accepter le poste en janvier.

Rejetant ces affirmations, Carrick a déclaré : « Je ne serais certainement pas ici si c’était le cas, n’est-ce pas ? C’est le meilleur poste que je puisse avoir. Je mesure le privilège d’occuper cette fonction et la responsabilité qui l’accompagne, mais je suis tout aussi déterminé à faire la différence et à obtenir des résultats ici. Alors oui, j’adore ça. »

« Si vous n’êtes pas prêt à affronter les difficultés, vous ne deviendrez jamais excellent. Nous devons donc les surmonter, et j’y prends du plaisir au fil du parcours. »

Heureusement pour Carrick, la direction d’Old Trafford continue de le soutenir. Selon certaines informations, le conseil d’administration estime que la situation actuelle est « sous contrôle » et que l’effectif soutient toujours pleinement son entraîneur. Toutefois, des candidats de premier plan comme Eddie Howe et Antonio Conte continuent d’être associés au poste si le club décide finalement de procéder à un changement.



