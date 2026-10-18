Getty Images Sport
Traduit par
Michael Carrick va-t-il conserver son poste ? L’entraîneur de Manchester United balaie les spéculations sur son limogeage, un sujet « pas important » à ses yeux, avant le match contre Leeds
La pression monte à Old Trafford
Manchester United connaît un début de saison cauchemardesque en Premier League, et Carrick fait l’objet de vives critiques. Le club pointe actuellement à la 13e place, avec seulement six points pris lors de ses six premiers matches. Une seule victoire, face à Ipswich Town, promu cette saison, et un récent match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur, réduit à dix, ont encore accentué la pression sur l’homme de 45 ans.
Manchester United traverse désormais les Pennines pour affronter son grand rival, Leeds United, dimanche à Elland Road, dans un match crucial. Carrick cherche désespérément une victoire pour mettre fin à une série de cinq matches sans succès, toutes compétitions confondues. Un nouveau mauvais résultat face à cet adversaire historique relancerait inévitablement le débat sur sa capacité à occuper le poste d’entraîneur à Old Trafford.
- Getty
Le club passe avant la survie personnelle
Malgré les spéculations grandissantes sur son maintien en poste, Carrick assure que son avenir personnel n’a aucune importance. Devant les médias vendredi, l’entraîneur de Manchester United a souligné que sa seule priorité était de redresser la situation de l’équipe.
« Je ne ramène vraiment pas ça à moi, a expliqué Carrick lors de sa conférence de presse d’avant-match. Ce n’est pas la question. Je ne me demande pas : “Comment vais-je traverser cette période ? Comment vais-je m’en sortir ? Que dois-je faire pour préserver ma situation ?” Ce n’est pas important. Ce qui compte, c’est ce club et le fait de gagner des matches. »
Soutien de la direction et remous dans le vestiaire
L’atmosphère agitée à Manchester ne se limite pas au terrain. Carrick a dû composer avec des tensions internes, notamment les vives critiques publiques du défenseur Lisandro Martinez à l’encontre du directeur sportif Jason Wilcox. L’entraîneur a également dû démentir récemment les affirmations de Nicky Butt, ancien joueur de Manchester United, selon lesquelles Carrick aurait reconnu en privé que le métier d’entraîneur « n’était pas fait pour lui » avant d’accepter le poste en janvier.
Rejetant ces affirmations, Carrick a déclaré : « Je ne serais certainement pas ici si c’était le cas, n’est-ce pas ? C’est le meilleur poste que je puisse avoir. Je mesure le privilège d’occuper cette fonction et la responsabilité qui l’accompagne, mais je suis tout aussi déterminé à faire la différence et à obtenir des résultats ici. Alors oui, j’adore ça. »
« Si vous n’êtes pas prêt à affronter les difficultés, vous ne deviendrez jamais excellent. Nous devons donc les surmonter, et j’y prends du plaisir au fil du parcours. »
Heureusement pour Carrick, la direction d’Old Trafford continue de le soutenir. Selon certaines informations, le conseil d’administration estime que la situation actuelle est « sous contrôle » et que l’effectif soutient toujours pleinement son entraîneur. Toutefois, des candidats de premier plan comme Eddie Howe et Antonio Conte continuent d’être associés au poste si le club décide finalement de procéder à un changement.
- Getty Images Sport
Gros enjeux à Elland Road
Tous les regards se tournent désormais vers le choc entre rivaux de dimanche à Elland Road. Pour Carrick, faire le plein de points face à Leeds est devenu primordial afin d’alléger l’étouffante pression qui pèse sur lui et de relancer la dynamique de Manchester United en Premier League.
Une prestation peu convaincante ne ferait qu’amplifier les appels au changement et mettrait à l’épreuve la patience de la direction. Un résultat positif, en revanche, pourrait être le déclic indispensable à Manchester United pour sauver une saison qui peine à décoller.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles