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Michael Carrick « très affecté » par l’incident de santé de Sir Alex Ferguson, l’ancien entraîneur légendaire de Manchester United ayant été transporté à l’hôpital après s’être senti mal à Old Trafford
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Carrick secoué par les nouvelles d'avant-match
Carrick, qui a passé sept années couronnées de succès sous les ordres de Ferguson, a révélé que la nouvelle des problèmes de santé de l’entraîneur de 84 ans l’avait profondément affecté. Malgré la pression du match de Premier League contre Liverpool, le bien-être de l’Écossais n’a cessé d’occuper les pensées de l’entraîneur par intérim tout au long de l’après-midi.
« Je n’ai pas eu de nouvelles, donc je ne sais pas où en sont les choses. J’en ai entendu parler avant le match, donc j’étais au courant », a déclaré Carrick après la victoire 3-2 de United. « Tout ce que je peux dire, c’est que cette nouvelle m’a beaucoup affecté. J’espère qu’il va bien. Nous espérons qu’il est en bonne forme et nous lui souhaitons tout le meilleur ; espérons que ce résultat lui donnera un bon coup de pouce. »
Selon The Independent, Ferguson serait sur la voie de la guérison et pourrait bientôt regagner son domicile pour un repos supplémentaire.
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Le mythique entraîneur remporte une nouvelle victoire.
Le match lui-même a rendu un hommage parfait à l’héritage durable de Ferguson à Manchester United, Kobbie Mainoo inscrivant le but de la victoire en fin de rencontre pour sceller un score de 3-2 face à leurs rivaux de toujours. Ce résultat a été bien plus qu’une simple victoire pour le moral ; il a officiellement assuré la place de Manchester United en Ligue des champions la saison prochaine, un exploit qui ne manquera pas de réjouir celui qui a permis à Old Trafford de remporter 38 trophées.
La série de succès se poursuit à Old Trafford
Depuis qu’il a remplacé temporairement Ruben Amorim, Carrick a redonné un nouveau souffle à un Manchester United en perte de repères.
Grâce à son sens tactique, les Red Devils ont enchaîné les victoires contre les « Big Six », notamment face à Manchester City, Arsenal et Chelsea, avant ce nouveau triomphe contre Liverpool.
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L'heure des décisions a sonné pour la direction de Manchester United.
Selon les dernières informations, la direction de Manchester United devrait statuer définitivement sur le poste d’entraîneur en fin de saison.
Pour l’instant, la priorité reste la santé de Ferguson et l’objectif de conclure l’exercice en beauté. Mais avec la qualification en Ligue des champions désormais en poche, Carrick a répondu à toutes les attentes, voire au-delà, depuis sa prise de fonction, et renforce donc ses arguments pour devenir l’homme d’une nouvelle ère à Manchester United.