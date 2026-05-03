Michael Carrick « très affecté » par l’incident de santé de Sir Alex Ferguson, l’ancien entraîneur légendaire de Manchester United ayant été transporté à l’hôpital après s’être senti mal à Old Trafford

Carrick, qui a passé sept années couronnées de succès sous les ordres de Ferguson, a révélé que la nouvelle des problèmes de santé de l’entraîneur de 84 ans l’avait profondément affecté. Malgré la pression du match de Premier League contre Liverpool, le bien-être de l’Écossais n’a cessé d’occuper les pensées de l’entraîneur par intérim tout au long de l’après-midi.

« Je n’ai pas eu de nouvelles, donc je ne sais pas où en sont les choses. J’en ai entendu parler avant le match, donc j’étais au courant », a déclaré Carrick après la victoire 3-2 de United. « Tout ce que je peux dire, c’est que cette nouvelle m’a beaucoup affecté. J’espère qu’il va bien. Nous espérons qu’il est en bonne forme et nous lui souhaitons tout le meilleur ; espérons que ce résultat lui donnera un bon coup de pouce. »

Selon The Independent, Ferguson serait sur la voie de la guérison et pourrait bientôt regagner son domicile pour un repos supplémentaire.



