L’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor estime que Carrick joue déjà sa place, malgré la signature d’un contrat permanent jusqu’en 2028 plus tôt cette année. S’exprimant sur talkSPORT, Agbonlahor a suggéré que la direction de Manchester United pourrait bientôt étudier d’autres options si la mauvaise série se poursuit.

« Si ça continue, s’ils perdent à Fulham ce week-end... il y a la trêve internationale de trois semaines, a déclaré Agbonlahor. Si vous êtes Manchester United, est-ce que vous commencez à regarder qui on peut approcher ? À qui peut-on parler ? Si ça continue encore pendant quatre ou cinq matches, peut-être qu’ils feront un changement. Mais pour le moment, il a encore son poste, c’est sûr. »

Agbonlahor n’a pas non plus mâché ses mots au moment d’évaluer la défense à quatre de Manchester United composée de Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven et Noussair Mazraoui, tout en remettant en question l’envie de l’effectif. « Défensivement, c’est tellement faible, tellement ouvert. C’est l’une des pires performances défensives que j’ai vues depuis des années, a-t-il lancé. On aurait dit qu’ils avaient abandonné. Aucune envie. [Joshua] Zirkzee, c’était comme s’il était frustré de ne pas avoir obtenu son départ de Manchester United, il n’avait pas l’air concerné. Je les regarde en me disant : où est votre cœur ? Où est votre envie ? »

Il a ajouté : « Il est trop facile de marquer contre Manchester United, et je ne connais pas leur style de jeu. »



