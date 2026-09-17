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Michael Carrick sur la sellette ? L’entraîneur de Manchester United averti qu’il pourrait être LIMOGÉ d’ici octobre, alors que la pression monte à Old Trafford après l’élimination en Carabao Cup
Manchester United subit un effondrement historique à Old Trafford
Le début de saison inquiétant de Manchester United a atteint un nouveau point bas mercredi soir. Manchester United a été éliminé au troisième tour de la Carabao Cup après avoir gaspillé une avance confortable de deux buts. Des buts rapides de Shea Lacey et Mason Mount avaient donné aux locaux un contrôle total, mais un effondrement spectaculaire a permis à Brighton de renverser la situation et de s’imposer 3-2. Cette défaite a marqué la première fois en 50 ans que United a laissé filer une avance de deux buts pour perdre à domicile.
Ce résultat accentue fortement la pression à Old Trafford. United n’a remporté qu’un seul de ses quatre premiers matches de Premier League, tout en subissant deux défaites. Au coup de sifflet final contre Brighton, des supporters furieux dans le Stretford End ont exprimé leur colère, huant l’équipe à sa sortie du terrain et adressant des chants explicites au banc et à l’effectif.
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Agbonlahor avertit que Carrick pourrait être limogé d’ici octobre
L’ancien attaquant d’Aston Villa Gabby Agbonlahor estime que Carrick joue déjà sa place, malgré la signature d’un contrat permanent jusqu’en 2028 plus tôt cette année. S’exprimant sur talkSPORT, Agbonlahor a suggéré que la direction de Manchester United pourrait bientôt étudier d’autres options si la mauvaise série se poursuit.
« Si ça continue, s’ils perdent à Fulham ce week-end... il y a la trêve internationale de trois semaines, a déclaré Agbonlahor. Si vous êtes Manchester United, est-ce que vous commencez à regarder qui on peut approcher ? À qui peut-on parler ? Si ça continue encore pendant quatre ou cinq matches, peut-être qu’ils feront un changement. Mais pour le moment, il a encore son poste, c’est sûr. »
Agbonlahor n’a pas non plus mâché ses mots au moment d’évaluer la défense à quatre de Manchester United composée de Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven et Noussair Mazraoui, tout en remettant en question l’envie de l’effectif. « Défensivement, c’est tellement faible, tellement ouvert. C’est l’une des pires performances défensives que j’ai vues depuis des années, a-t-il lancé. On aurait dit qu’ils avaient abandonné. Aucune envie. [Joshua] Zirkzee, c’était comme s’il était frustré de ne pas avoir obtenu son départ de Manchester United, il n’avait pas l’air concerné. Je les regarde en me disant : où est votre cœur ? Où est votre envie ? »
Il a ajouté : « Il est trop facile de marquer contre Manchester United, et je ne connais pas leur style de jeu. »
Carrick, défiant, balaie la pression grandissante autour de son poste
Malgré des critiques de plus en plus vives et un bilan de trois défaites en six matches toutes compétitions confondues, Carrick reste insensible à la pression extérieure. L'entraîneur de 45 ans est monté au créneau lorsqu'on lui a demandé s'il craignait pour sa place après l'élimination en coupe en milieu de semaine.
« Je ne me sens pas sous pression, a affirmé Carrick. Quoi qu'il en soit, cela ne me dérange pas du tout. En règle générale, cela ne me dérange pas du tout. Je comprends ce qui se passe à l'extérieur et comment le monde fonctionne, mais cela ne me dérange pas. »
La période d'état de grâce de Carrick comme entraîneur a incontestablement pris fin. Encensé la saison dernière après avoir ramené United en Ligue des champions avec 12 victoires en 17 matches, il fait désormais face à de sérieuses interrogations concernant la fragilité défensive de son équipe et son manque de leadership sur le terrain. Si l'entraîneur affiche toujours un calme apparent, le manque d'efforts visible contre Brighton met en lumière des problèmes profonds qu'il doit résoudre rapidement.
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Le choc à haut risque contre Fulham avant la trêve internationale
Manchester United tourne désormais son attention vers la rencontre de Premier League de dimanche contre Fulham à Craven Cottage. Ce match revêt une importance immense pour le mandat de Carrick, avec une trêve internationale de trois semaines qui suivra immédiatement le déplacement dans l'ouest de Londres. L'absence de résultat positif pourrait contraindre le conseil d'administration du club à envisager un changement d'entraîneur avant que la saison ne lui échappe.
Carrick doit corriger immédiatement les erreurs techniques et instaurer une discipline défensive à l'entraînement. Alors que la pression atteint son paroxysme, le manager a besoin que son effectif démontre la force mentale nécessaire pour gérer l'incessante exposition médiatique de Manchester United.
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