Rashford est officiellement revenu à la reprise de l'entraînement de pré-saison de United après avoir terminé sa pause post-Coupe du monde. Carrick a insisté sur le fait que l'attaquant faisait toujours partie de son groupe après son prêt à Barcelone la saison dernière.

Le club catalan a finalement décidé de ne pas lever l'option d'achat de 26 millions de livres sterling pour rendre le transfert définitif. Barcelone a plutôt choisi de signer Anthony Gordon en provenance de Newcastle, laissant Rashford face à un avenir incertain du côté d'Old Trafford.

Malgré les spéculations autour de sa situation, Carrick a confirmé que l'international anglais avait réintégré le groupe sans faire de vagues. L'entraîneur s'attend à ce que l'attaquant apporte sa contribution alors que Manchester United prépare la saison à venir.