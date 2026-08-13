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Michael Carrick sort du silence sur le retour de Marcus Rashford à Manchester United après le refus du FC Barcelone
Carrick s’exprime sur le retour de Rashford à United
Rashford est officiellement revenu à la reprise de l'entraînement de pré-saison de United après avoir terminé sa pause post-Coupe du monde. Carrick a insisté sur le fait que l'attaquant faisait toujours partie de son groupe après son prêt à Barcelone la saison dernière.
Le club catalan a finalement décidé de ne pas lever l'option d'achat de 26 millions de livres sterling pour rendre le transfert définitif. Barcelone a plutôt choisi de signer Anthony Gordon en provenance de Newcastle, laissant Rashford face à un avenir incertain du côté d'Old Trafford.
Malgré les spéculations autour de sa situation, Carrick a confirmé que l'international anglais avait réintégré le groupe sans faire de vagues. L'entraîneur s'attend à ce que l'attaquant apporte sa contribution alors que Manchester United prépare la saison à venir.
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« En pleine forme » depuis son retour à Old Trafford
S’exprimant auprès de ITV Sport après le match amical de pré-saison de United contre Leeds mercredi, Carrick a révélé que le joueur de 28 ans était revenu à Carrington dans un état d’esprit positif. Carrick a mis en avant leur relation professionnelle de longue date.
« C’est notre joueur, vous savez, et il est revenu en pleine forme. Il est comme n’importe quel autre joueur », a expliqué Carrick. « Je connais Marcus depuis longtemps et, vous savez, il nous apporte quelque chose d’un peu différent. Et il est de très bonne humeur depuis son retour.
« Il a repris l’entraînement depuis deux ou trois jours et, pour être honnête, tout est assez normal. Et nous avons hâte que la saison commence. »
Longue histoire et situation contractuelle
Carrick entretient une longue histoire avec le joueur formé au club à Old Trafford. Les deux hommes ont d'abord été coéquipiers avant que Carrick ne l'entraîne sous Jose Mourinho, puis ne le dirige lors d'un bref intérim.
United espérait initialement se séparer définitivement de Rashford pour les 26 millions de livres sterling prévus dans son prêt à Barcelone. La décision du club espagnol d'étudier d'autres options a laissé l'attaquant, au salaire élevé, toujours sous contrat avec Manchester United. Rashford a actuellement encore deux ans de contrat à Old Trafford, dans le cadre d'un bail à 325 000 livres sterling par semaine. Cet accord a été signé à l'été 2023, après une saison remarquable à 30 buts avec le club.
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Le match de l’AC Milan offre une chance de retour
L'attaquant n'a pas été retenu dans le groupe de United pour le match de pré-saison contre Leeds mercredi. Il pourrait toutefois porter le maillot de Manchester United pour la première fois depuis décembre 2024 ce week-end.
United se rend en Pologne pour son dernier match de pré-saison de l'été face au géant de Serie A, l'AC Milan. Carrick a assuré que la porte restait ouverte pour que Rashford joue. Une participation en Pologne offrirait à Rashford de précieuses minutes avant le début de la nouvelle saison nationale. L'attaquant cherchera à retrouver le rythme et à réaffirmer son rôle dans les plans de Carrick.
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