Michael Carrick se prononce clairement sur l'avenir de Bruno Fernandes après la saison historique du capitaine de Manchester United

Le nouvel entraîneur permanent de Manchester United a dissipé les derniers doutes concernant l’avenir de Fernandes. Le milieu de terrain de 31 ans avait été courtisé par la Pro League saoudienne l’an dernier, mais il avait décidé de rester pour guider le club à travers une saison de transition mouvementée.

Après la victoire convaincante 3-0 à l’Amex Stadium, Carrick a multiplié les éloges à l’égard de son joueur phare : « Il a une telle influence sur nous ; il a été capitaine et a montré l’exemple de différentes manières », a déclaré le manager. Interrogé sur l’avenir du milieu de terrain, il a ajouté : « Je n’ai aucune raison de penser le contraire. Nous sommes ravis de son travail et il se sent très bien ici, cela se voit à l’évidence. »