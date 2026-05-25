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Michael Carrick se prononce clairement sur l'avenir de Bruno Fernandes après la saison historique du capitaine de Manchester United
Carrick compte sur son capitaine pour mener la charge en Ligue des champions
Le nouvel entraîneur permanent de Manchester United a dissipé les derniers doutes concernant l’avenir de Fernandes. Le milieu de terrain de 31 ans avait été courtisé par la Pro League saoudienne l’an dernier, mais il avait décidé de rester pour guider le club à travers une saison de transition mouvementée.
Après la victoire convaincante 3-0 à l’Amex Stadium, Carrick a multiplié les éloges à l’égard de son joueur phare : « Il a une telle influence sur nous ; il a été capitaine et a montré l’exemple de différentes manières », a déclaré le manager. Interrogé sur l’avenir du milieu de terrain, il a ajouté : « Je n’ai aucune raison de penser le contraire. Nous sommes ravis de son travail et il se sent très bien ici, cela se voit à l’évidence. »
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Fernandes s'illustre lors d'une saison individuelle historique
L’international portugais a conclu sa saison en battant le record absolu de passes décisives en Premier League. En offrant le premier but à Patrick Dorgu, il a porté son total à 21 passes décisives, dépassant ainsi l’ancienne marque de 20, co-détenue par Thierry Henry et Kevin De Bruyne.
Michael Carrick a souligné que l’abnégation du milieu de terrain constituait un facteur clé de son succès et de son poids dans le collectif : « Il voulait rester sur le terrain, il veut jouer chaque match parce qu’il prend du plaisir à jouer au football, ce qui est fantastique. » Lors de la victoire contre Brighton, Fernandes a également trouvé le chemin des filets, couronnant une performance qui a consolidé son statut de Joueur de la saison en Premier League.
Carrick prolonge son contrat pour consolider les fondations solides du club.
Cette victoire sur la côte sud intervient à un moment charnière pour le club, deux jours seulement après la signature de Carrick en tant qu’entraîneur principal pour deux ans. Avec douze victoires en dix-sept matches de championnat depuis sa prise de fonction à la place de Ruben Amorim, l’ancien milieu de terrain de Manchester United estime que le club est enfin sur la bonne dynamique à l’approche du mercato estival.
« Je suis ravi de rester plus longtemps ici et nous devons continuer à progresser », a déclaré Carrick à propos de son nouveau contrat. « Il y a du travail à faire. Il faut continuer à s’améliorer, nous voulons être un peu meilleurs, mais c’est tellement, tellement encourageant de le faire à partir de là où nous en sommes. C’est ce qui me donne l’encouragement et l’enthousiasme pour aller de l’avant : nous disposons désormais d’une base vraiment solide sur laquelle nous pouvons essayer de construire. »
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Brighton se contente de la Ligue Europa Conférence après un faux pas lors de la dernière journée
Pendant que Manchester United célébrait sa troisième place, Brighton devait dresser le bilan d’une dernière journée décevante qui l’a vu tomber à la huitième place du classement. Malgré cette défaite, les Seagulls se sont qualifiés pour la Ligue Europa Conférence, et l’entraîneur Fabian Hurzeler a qualifié la saison de « succès », soulignant que le club a terminé deux fois d’affilée dans les huit premiers pour la première fois de son histoire.
Refusant de laisser une mauvaise performance lors de la dernière journée éclipser une campagne historique, Hurzeler a choisi de se concentrer sur l’ensemble de la saison. « D’un côté, c’était le pire moment pour une telle performance ; de l’autre, quand on regarde la saison dans son ensemble, c’est sans aucun doute un exploit », a-t-il déclaré. « C’est une nouvelle étape importante dans l’histoire de ce club, c’est une nouvelle grande réussite individuelle pour les joueurs. Nous devons être fiers de cette saison dans son ensemble. »